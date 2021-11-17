Спортивный директор «Лиона»: «Мы постараемся подписать Азмуна зимой»

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо поделился мнением о форварде «Зенита» Сердаре Азмуне.

«Азмун нам очень нравится — и мне, и нашему тренеру Петеру Босу. Чаще Сердар играет в центре нападения, но мы видели, что он может действовать слева, под нападающим и в паре с другим форвардом. Мы не знаем, удастся ли нам его подписать зимой. Но, конечно же, мы постараемся что-то сделать», — приводит слова Жуниньо RMC Sport.

Контракт 26-летнего иранского футболиста с «Зенитом» заканчивается в конце июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Азмун провел 17 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.