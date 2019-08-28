Великолепный гол Суке в ворота «Лиона». Видео
03:07
«Монпелье» с минимальным счетом обыграл «Лион» в матче 3-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный мяч забил защитник Арно Суке?. 27-летний француз ударом с лета из-за пределов штрафной площади поразил ворота соперника.
— Ударил по мячу, как только он прилетел ко мне, — приводит Yahoo Sports слова Суке. — Когда мяч полетел, сказал себе, что это может быть голом.
LA BOMBAZO D'ARNAUD SOUQUEEEET ! ?? #MHSCOL— Le Raint? (@le_r1t) August 27, 2019
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