Неймар назвал качества, которыми должен обладать идеальный футболист
16:32
Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о том, какими качествами должен обладать идеальный футболист.
«О боже... идеальный игрок?! А можно назвать себя? Можно, хорошо.
Я думаю, он бы обладал физической подготовкой Роналду, эластичностью Ибрагимовича, игрой головой Рамоса, скоростью Мбаппе, левой ногой Месси, моей правой ногой, выбором позиции от Левандовски, отбором от Канте и креативностью в центре поле от Верратти», – приводит слова Неймара Goal.
В текущем сезоне 29-летний бразилец провел 17 матчей в чемпионате Франции и забил 9 голов.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/neymar-picks-ronaldo-messi-mbappe-skills-as-psg-star-pieces/ac2cr555p2zz1xeb8k0urh1kt
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