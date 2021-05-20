Неймар назвал качества, которыми должен обладать идеальный футболист

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о том, какими качествами должен обладать идеальный футболист.

«О боже... идеальный игрок?! А можно назвать себя? Можно, хорошо.

Я думаю, он бы обладал физической подготовкой Роналду, эластичностью Ибрагимовича, игрой головой Рамоса, скоростью Мбаппе, левой ногой Месси, моей правой ногой, выбором позиции от Левандовски, отбором от Канте и креативностью в центре поле от Верратти», – приводит слова Неймара Goal.

В текущем сезоне 29-летний бразилец провел 17 матчей в чемпионате Франции и забил 9 голов.