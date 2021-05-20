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Неймар назвал качества, которыми должен обладать идеальный футболист

16:32
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Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о том, какими качествами должен обладать идеальный футболист.

«О боже... идеальный игрок?! А можно назвать себя? Можно, хорошо.

Я думаю, он бы обладал физической подготовкой Роналду, эластичностью Ибрагимовича, игрой головой Рамоса, скоростью Мбаппе, левой ногой Месси, моей правой ногой, выбором позиции от Левандовски, отбором от Канте и креативностью в центре поле от Верратти», – приводит слова Неймара Goal.

В текущем сезоне 29-летний бразилец провел 17 матчей в чемпионате Франции и забил 9 голов.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/neymar-picks-ronaldo-messi-mbappe-skills-as-psg-star-pieces/ac2cr555p2zz1xeb8k0urh1kt

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