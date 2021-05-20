Мбаппе заявил, что счастлив возвращению Бензема в сборную Франции
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе прокомментировал возвращение форварда «Реала» Карима Бензема в сборную Франции.
«Я очень счастлив. Я всегда говорил, что хочу играть с великими. Футболистов уровня Бензема в мире не очень много. Он принесет сборной то, что ей нужно. Карим выступает за «Реал» уже 10 лет, он прекрасно умеет справляться с давлением, у него большой опыт, он талантлив. Адаптироваться к сильным игрокам легко, так что я быстро сыграюсь с ним», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.
33-летний Бензема попал в заявку сборной Франции на чемпионат Европы. Форвард не выступал за национальную команду с 2015 года. Он был отстранен от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Mbappe-psg-benzema-il-n-y-a-pas-beaucoup-de-joueurs-au-dessus/1254012
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