Мбаппе заявил, что счастлив возвращению Бензема в сборную Франции

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе прокомментировал возвращение форварда «Реала» Карима Бензема в сборную Франции.

«Я очень счастлив. Я всегда говорил, что хочу играть с великими. Футболистов уровня Бензема в мире не очень много. Он принесет сборной то, что ей нужно. Карим выступает за «Реал» уже 10 лет, он прекрасно умеет справляться с давлением, у него большой опыт, он талантлив. Адаптироваться к сильным игрокам легко, так что я быстро сыграюсь с ним», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.

33-летний Бензема попал в заявку сборной Франции на чемпионат Европы. Форвард не выступал за национальную команду с 2015 года. Он был отстранен от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна.