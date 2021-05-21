Депай объявил, что уйдет из «Лиона»
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай сообщил, что покинет команду летом. Ранее ходили слухи, что голландца хочет подписать «Барселона».
«Я изменился, я вырос в «Лионе». Здесь я стал мужчиной. Оглядываясь назад, думаю, что это замечательное время. У меня есть воспоминания, которые останутся со мной надолго, и дружба тоже. Это был мой дом», — цитирует L'Equipe Депая.
В этом сезоне 27-летний голландец сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 голевых передач.
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