Депай объявил, что уйдет из «Лиона»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай сообщил, что покинет команду летом. Ранее ходили слухи, что голландца хочет подписать «Барселона».

«Я изменился, я вырос в «Лионе». Здесь я стал мужчиной. Оглядываясь назад, думаю, что это замечательное время. У меня есть воспоминания, которые останутся со мной надолго, и дружба тоже. Это был мой дом», — цитирует L'Equipe Депая.

В этом сезоне 27-летний голландец сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 голевых передач.