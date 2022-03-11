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Сегодня, 11:25

Неймар может покинуть «ПСЖ» летом

Руководство «ПСЖ» осталось недовольно игрой Неймара в матчах с «Реалом»
Роман Шишов
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Неймар может сменить клуб в летнее трансферное окно, информирует Sport.es.

Как отмечается, в клубе остались недовольны игрой 30-летнего бразильца в матчах 1/8 финала Лиги чемпионом против «Реала» (1:0, 1:3). Владельцы якобы намерены перестроить проект развития, в котором уже не будет задействован Неймар.

Футболист в двух встречах с «Королевским клубом» отдал две результативные передачи, а «ПСЖ» в итоге вылетел.

Кроме того, по информации Marca, после второго матча в раздевалке команды между Неймаром и голкипером Джанлуиджи Доннаруммой произошел конфликт из-за плохого результата.

30-летний Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017. В составе парижского клуба он провел 135 матчей, в которых забил 91 мяч и отдал 57 голевых передач.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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2
 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
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 Лион 27 11 9 7 38-33 41
8
 Лилль 27 11 9 7 37-35 42
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
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 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
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 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
17
 Сент-Этьен 27 6 7 14 28-50 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
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Труа – Нант
 - : -
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ПСЖ – Бордо
 - : -
13.03 17:00
Анже – Реймс
 - : -
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
13.03 17:00
Метц – Ланс
 - : -
13.03 17:00
Страсбур – Монако
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Лион – Ренн
 - : -
13.03 22:45
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