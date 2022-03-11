Неймар может покинуть «ПСЖ» летом

Нападающий «ПСЖ» Неймар может сменить клуб в летнее трансферное окно, информирует Sport.es.

Как отмечается, в клубе остались недовольны игрой 30-летнего бразильца в матчах 1/8 финала Лиги чемпионом против «Реала» (1:0, 1:3). Владельцы якобы намерены перестроить проект развития, в котором уже не будет задействован Неймар.

Футболист в двух встречах с «Королевским клубом» отдал две результативные передачи, а «ПСЖ» в итоге вылетел.

Кроме того, по информации Marca, после второго матча в раздевалке команды между Неймаром и голкипером Джанлуиджи Доннаруммой произошел конфликт из-за плохого результата.

30-летний Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017. В составе парижского клуба он провел 135 матчей, в которых забил 91 мяч и отдал 57 голевых передач.