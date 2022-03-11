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Скаут «Манчестер Юнайтед» следил за нападающим «Лиона» Дембеле в матче с «Порту»

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Лиона» Мусса Дембеле
Карен Саркисян
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Лиона» Мусса Дембеле, сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб планирует усилить атаку летом, так как сроки действующих контрактов с нападающими Эдинсоном Кавани и Джесси Лингардом истекают.

Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» также есть сомнения по будущему форвардов Маркуса Рэшфорда, Антони Марсьяля и Криштиану Роналду.

Скаут «Юнайтед» посетил матч 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Порту» (1:0), чтобы понаблюдать за игрой 25-летнего француза. В прошедшей встрече нападающий отметился результативной передачей.

При этом «МЮ» следит за Дембеле с 2015 года, когда он играл в «Селтике». Срок контракта нападающего с французским истекает в 2023 году.

В случае, если француз не подпишет новое соглашение с «Лионом», клуб отпустит его за 25 миллионов фунтов летом.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10600013/Manchester-United-SCOUTED-Lyon-star-Moussa-Dembele-Europa-League-win-Porto.html
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