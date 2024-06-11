Адвокат экс-супруги Сафонова отреагировал на информацию о погашении долга в 22 тысячи рублей

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о погашении голкипером долга в размере 22 тысяч рублей.

Ранее Baza сообщила, что футболист «быков» оплатил на сайте ФССП именно такую сумму в надежде покинуть Россию.

«Известно только то, что задолженность по-прежнему очень большая и на счета Насти денег не поступало. Мы не готовы комментировать возможные сбои в работе сайта службы судебных приставов», — сказал Шилов «СЭ».

В пятницу, 7 июня, издание Baza сообщило, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. По данным источника, ограничение вступило в силу 6 июня.