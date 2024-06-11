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Сегодня, 19:10

Источник: «ПСЖ» готов оформить трансфер Сафонова, первый пакет документов уже подписан

Алина Савинова
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Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«ПСЖ» планирует в ближайшее время заключить официальную сделку с вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым, утверждает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб уже подписал первый пакет документов с 25-летним россиянином. Отмечается, что сумма сделки составит 20 миллионов евро, включая бонусы. Контракт Сафонова с парижанами, как и сообщалось ранее, будет рассчитан до 2029 года.

Во вторник, 11 июня, появилась информация о том, что Сафонов погасил задолженность по алиментам, и с него сняли запрет на выезд из России. Однако позже отмечалось, что футболист оплатил только небольшую часть долга, и запрет с игрока так и не был снят.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

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