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Сегодня, 18:02

Мбаппе — лучший французский спортсмен года по версии L'Equipe

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим спортсменом 2022 года во Франции по версии L'Equipe. Второе место в голосовании занял форвард «Реала» Карим Бензема.

24-летний Мбаппе набрал 832 балла, 35-летний Бензема — 484. Третьим стал биатлонист Кентен Фийон-Майе.

Топ-10 лучших спортсменов Франции в 2022 году:

1. Килиан Мбаппе (футбол, 832 балла)
2. Карим Бензема (футбол, 484)
3. Кентен Фийон-Майе (биатлон, 403)
4. Антуан Дюпон (регби, 389)
5. Леон Маршан (плавание, 358)
6. Кевин Майер (легкая атлетика, 169)
7. Клеман Ноэль (горные лыжи, 126)
8. Гийом Сизерон (фигурное катание, 75)
9. Ромен Каннон (фехтование, 52)
10. Шарль Кодрелье (парусный спорт, 50)

В 2022 году Мбаппе провел 54 матча за «ПСЖ» и сборную Франции, забил 53 гола и отдал 19 результативных передач. С парижским клубом он выиграл лигу 1. С национальной командой занял второе место на ЧМ-2022, став лучшим бомбардиром турнира (8 голов).

В этом же году Бензема стал обладателем «Золотого мяча», сыграл 43 матча за «Реал» и сборную Франции, забил 35 голов и отдал восемь результативных передач. С мадридским клубом он стал чемпионом Испании, завоевал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Награда лучшему спортсмену присуждается L'Equipe с 1946 года.

Источник: https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Lionel-messi-et-kylian-mbappe-sacres-champions-des-champions-monde-et-france-par-l-equipe/1373079
Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
Результаты / календарь
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11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 - : -
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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