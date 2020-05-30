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Мбаппе призвал к справедливости в деле об убийстве в Миннеаполисе

22:28
Кильян Мбаппе. Фото Twitter
Кильян Мбаппе. Фото Twitter
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе призвал к справедливости в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Форвард разместил в Twitter короткое сообщение — хэштег JusticeForGeorge («Справедливость для Джорджа»).

Ранее с поддержкой выступил американский хавбек «Шальке» Уэстон Маккенни, надевший на игру с «Вердером» повязку с аналогичной записью.

Уэстон Маккенни.Игрок «Шальке» надел повязку в память о погибшем в Миннеаполисе афроамериканце

Джордж Флойд — афроамериканец, погибший 25 мая 2020 года из-за того, что белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в социальных медиа и транслировались СМИ.

После смерти Джорджа Флойда, в убийстве которого обвиняют полицейских, в Миннеаполисе прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки. В штат Миннесота направлены около 500 военнослужащих Национальной гвардии США.

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