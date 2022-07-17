«Селтик» интересуется полузащитником «ПСЖ» Мишу

«Селтик» хочет подписать полузащитника «ПСЖ» Эдуара Мишу, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, шотландский клуб вступил в переговоры с парижанами, которые хотят получить за 19-летнего француза от 5 до 6 миллионов евро и включить в сделку пункт, согласно которому они получат процент от последующей перепродажи футболиста.

Мишу — воспитанник «ПСЖ», на его счету 1 результативная передача в 8 матчах за основную команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.