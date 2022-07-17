«Селтик» интересуется полузащитником «ПСЖ» Мишу
«Селтик» хочет подписать полузащитника «ПСЖ» Эдуара Мишу, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, шотландский клуб вступил в переговоры с парижанами, которые хотят получить за 19-летнего француза от 5 до 6 миллионов евро и включить в сделку пункт, согласно которому они получат процент от последующей перепродажи футболиста.
Мишу — воспитанник «ПСЖ», на его счету 1 результативная передача в 8 матчах за основную команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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