«Лион» упустил победу в матче с «Брестом»
В матче 7-го тура чемпионата Франции «Брест» принимал «Лион». Хозяева свели матч вничью — 2:2.
Чемпионат Франции. Лига 1
7-й тур
«Брест» — «Лион» — 2:2 (1:1)
Голы: Дембеле, 28 (0:1). Курт, 29 (1:1). Корне, 69 (1:2). Курт, 85 (2:2).
«Брест»: Ларсоннье, Кастеллетто, Перро, Байн, Фоссюрье, Отре (Менди, 71), Курт, Белькебла, Грансир (Лан, 66), Диалло, Шарбоннье (Баттоккио, 80).
«Лион»: Антони Лопеш, Коне, Денайер, Тете, Андерсен, Тузар, Тиагу Мендес, Дембеле (Депай, 64), Траоре (Рейне-Аделаида, 75), Корне, Террье.
Судья: Делерю (Франция).
25 сентября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
«Лилль» — «Страсбур» — 2:0 (1:0)
Голы: Осимен, 43 (1:0). Реми, 64 (2:0).
«Лилль»: Меньян, Сумаоро, Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Ренату Санчеш, Иконе, Шека (Андре, 72), Юсуф Языджи (Сумаре, 81), Реми (Мандава, 76), Осимен.
«Страсбур»: Селс, Коне (Прцич, 74), Кароль, Митрович, Джикю, Симакан, Корнье (Да Кошта, 78), Льенар, Сиссоко (Айорк, 66), Беллегард, Мотиба.
Предупреждение: Сиссоко, 45.
Судья: Амель (Франция).
25 сентября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
«Тулуза» — «Анже» — 0:2 (0:0)
Голы: Алиуи, 88 (0:1). Алиуи, 90+5 (0:2).
«Тулуза»: Рейне, Изима-Мирен, Силла, Морейра, Седзи (Амиан, 46), Венкер, Буагар (Градель, 66), Сангаре, Доссеви, Саид, Кулурис (Лейя Исека, 77).
«Анже»: Бютель, Павлович, Пелланар, Тома, Мансо, Фюльжини (Капель, 69), Сантамария, Бобишон (Пажо, 81), Перейра Лаж, Баокен (Алиуи, 62), Нинга.
Предупреждение: Градель, 90+3.
Судья: Тюаль (Франция).
25 сентября. Тулуза. Стадион Муниципальный.
«Амьен» — «Бордо» — 1:3 (1:2)
Голы: Мендоса, 2 (1:0). Адли, 8 (1:1). Адли, 45+1 (1:2). Калу, 73 (1:3).
«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Монкондюи, Зунгу (Гнаоре, 72), Мендоса, Гирасси, Диабате (Какюта, 53), Отеро (Корнетт, 80).
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер, Кватенг (Бенито, 69), Паблу, Отавиу, Тшуамени (Маджа, 90+1), Адли (Аит Беннассер, 80), Бриан, Камано, Калу.
Предупреждения: Дибасси, 11. Кватенг, 25. Тшуамени, 31. Калабрези, 45.
Судья: Делажо (Франция).
25 сентября. Амьен. Стадион «Стад де ла Ликорн».
«Нант» — «Ренн» — 1:0 (0:0)
Гол: Туре, 77 — с пенальти.
Нереализованный пенальти: Ньянг, 35 (вратарь)
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Аппиа, Паллуа, Крхин (Абед, 61), Туре, Блас (Бенавенте, 67), Жиротто, Бамба (Мутуссами, 72), Кулибали, Саймон.
«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Гренье, Юну, Леа Силики (Буриго, 64), Камавинга (Сьебатше, 81), Ньянг, Дель Кастильо (Рафинья, 64).
Предупреждения: Фабиу да Силва, 22. Лафон, 32. Леа Силики, 56. Юну, 59. Морель, 75. Рафинья, 88.
Судья: Готье (Франция).
25 сентября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
«Сент-Этьен» — «Метц» — 0:1 (0:1)
Гол: Диалло, 18.
«Сент-Этьен»: Байич, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Трауко (Буанга, 59), Кабай (Будебуз, 64), М`Вила, Хазри (Аби, 86), Амума, Берич, Норден.
«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Делен, Траоре (Сунзу, 71), Н`Дорам, Ангбан (Коад, 46), Майга, Фофана, Нгюетт (Ньян, 75), Диалло.
Предупреждения: Траоре, 25. Колодзейчак, 52. Норден, 61. Хазри, 84. Коад, 85. Буанга, 88.
Судья: Ваттеллье (Франция).
25 сентября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
«Монпелье» — «Ним» — 1:0 (1:0)
Гол: Суке, 31.
«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Суке, Ойонго, Козза, Ле Таллек, Молле (Ристич, 78), Шотар, Делор, Лаборд.
«Ним»: Бернардони, Ландре (Филиппото, 77), Мартинес, Мигель, Бриансон, Паке, До, Ферхат (Валлс, 77), Сарр, Рипар (Денки, 84), Фомба.
Предупреждения: До, 21. Молле, 49. Мигель, 53. Ландре, 60. Фомба, 65. Делор, 67. Илтон, 83.
Судья: Бастьен (Франция).
25 сентября. Монпелье. Стадион «Моссон».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/