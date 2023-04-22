«Монако» без Головина крупно проиграл «Лансу»

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«Монако» на выезде проиграл «Лансу» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 0:3.

В составе победителей дубль оформил нападающий Лои Опенда, еще один гол забил полузащитник Адриен Томассон.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил встречу из-за болезни.

«Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 61 очко. «Ланс» идет вторым — 66 очков.