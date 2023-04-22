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22 апреля, 23:59

«Монако» без Головина крупно проиграл «Лансу»

Мария Гусева
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Футболисты «Ланса».
Фото AFP

«Монако» на выезде проиграл «Лансу» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 0:3.

В составе победителей дубль оформил нападающий Лои Опенда, еще один гол забил полузащитник Адриен Томассон.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил встречу из-за болезни.

«Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 61 очко. «Ланс» идет вторым — 66 очков.

Франция. Лига 1. 32-й тур
22 апр, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
3:0
Монако

Александр Головин
Футбол
ФК Ланс
ФК Монако
2
0
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Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лансом» из-за болезни

Лига 1: «ПСЖ» победил «Анже», «Ланс» обыграл «Монако» и другие матчи 32-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 24 3 5 75-31 75
2
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
3
 Марсель 31 19 7 5 57-30 64
4
 Монако 32 18 7 7 66-46 61
5
 Лилль 32 16 8 8 57-40 56
6
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 31 11 14 6 40-32 47
9
 Ницца 31 11 12 8 38-29 45
10
 Лорьян 31 12 9 10 43-43 45
11
 Клермон Фут 31 12 7 12 33-42 43
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 31 11 4 16 47-52 37
14
 Осер 32 8 9 15 30-53 33
15
 Нант 31 6 13 12 33-44 31
16
 Брест 31 7 10 14 35-48 31
17
 Страсбур 31 6 11 14 41-53 29
18
 Труа 31 4 9 18 39-67 21
19
 Аяччо 31 6 3 22 22-58 21
20
 Анже 32 3 5 24 25-68 14
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38 тур
21.04 22:00
Анже – ПСЖ
 1 : 2
22.04 18:00
Осер – Лилль
 1 : 1
22.04 22:00
Ланс – Монако
 3 : 0
23.04 14:00
Реймс – Страсбур
 - : -
23.04 16:00
Аяччо – Брест
 - : -
23.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 - : -
23.04 16:00
Нант – Труа
 - : -
23.04 16:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
23.04 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
23.04 21:45
Лион – Марсель
 - : -
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Лилль

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 24 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 26 2 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 26 2 2
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