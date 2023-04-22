Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лансом» из-за болезни

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на выездной матч 32-го тура лигий против «Ланса».

В пятницу Головин был в списке игроков, которые готовятся к встрече. Однако СМИ сообщают, что потом тренеры и медики решили не ставить его, так как Головин заболел.

В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл 29 матчей в лиге 1, в которых забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.

«Монако» занимает четвертое место в чемпионате Франции, набрав 61 очко в 31 игре и отставая на два балла от «Ланса», идущего третьим.