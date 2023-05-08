Черная неделя «МЮ», «Ювентус» уже второй, Мбаппе тащит «ПСЖ» без Месси

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: день в пользу «Ливерпуля»

Центральный матч английского тура между второй и третьей командами чемпионата обещал стать судьбоносным. Особенно для «Ньюкасла». Вера «Арсенала» в то, что «Манчестер Сити» все-таки упустит титул, — ненаучная фантастика. Другое дело — риск «сорок» при определенных раскладах попрощаться с лигочемпионскими мечтами. Уж слишком мощный ход набрал «Ливерпуль», у которого, правда, больше сыгранных матчей.

И первый тайм не разочаровал. Но если хозяева, включая бывшего «канонира» Уиллока, так и не смогли пробить Рамсдейла, то фирменный дальний удар Эдегора поставил Поупа в тупик. Норвежец сейчас на ходу и после дубля в ворота «Челси» вполне мог повторить тот результат на «Сент-Джеймс Парк». Как в добавленное к первому тайму время его удар ногами остановил Поуп — тема отдельного разговора.

Хотя, и одного точного удара хватило, чтобы впервые в истории сразу два игрока «Арсенала» забили в чемпионате не менее 15 мячей. Чуть раньше данной отметки достиг Габриэл Мартинелли. А вот для достижения победы одного успеха Эдегора могло оказаться недостаточно. Капитан обязан поблагодарить Джаку, который при счете 1:0 в невероятном подкате выбил мяч у готовившегося забить Уиллока, и Мартинелли, чей прострел спровоцировал автогол Шера.

Завершившаяся неделя стала провальной для «МЮ», который потерпел два досадных поражения с интервалом в трое суток. Сначала получил решающий гол с пенальти на девятой добавленной минуте против «Брайтона» (0:1), а теперь «красных дьяволов» в очередной раз подвел Де Хеа. Испанец не остановил удар Бенрахма, допустив четвертую результативную ошибку в нынешнем сезоне.

Ее оказалось достаточно, чтобы Дэавид Мойес обыграл свою бывшую команду после паузы в 11 лет, а потерпевший три поражения подряд «Вест Хэм» отодвинулся от зоны вылета. Там, к слову, не менее горячо, чем в борьбе за места в лигочемпионской четверке. Теперь «Ньюкасл» и «МЮ», имея по игре в запасе, опережают «Ливерпуль» соответственно на три и одно очко.

Италия: Осимхен превзошел Веа

Пока Милан и Рим разбирались между собой в схватке за попадание в Лигу чемпионов, «Ювентус» поднялся на второе место. Оставить за спиной засбоивший в последнее время «Лацио» помогла победа в Бергамо, где в первом тайме «Старая синьора» проявила терпение. «Аталанта» вроде бы давила и много атак завершала ударами, однако поводов говорить о реальных угрозах практически не было.

В свою очередь Массимилиано Аллегри не ошибся, доверив левую бровку Айлингу-Джуниору. В прошлом сезоне этот англичанин ярко играл в команде U-19, отметившись 12 забитыми мячами. Теперь настало время отличиться за главную команду — примечательно, что латераль сам же разогнал ключевую атаку классным отбором на бровке.

Вот бы еще и Погба использовал свой шанс! Но ни он, ни другие туринцы никак не могли удивить вратаря. В ответ уже Щенсны пришлось сохранять преимущество в счете сейвом после удара со штрафного, а выстрел Копмайнерса приняла на себя штанга. Лишь на исходе компенсированного времени точку в игре поставила контратака с участие Кьезы и Влаховича. У «Юве», который с учетом всех турниров одержал 21 сухую победу и в лигах топ-5 уступает по этому показателю только «Барселоне» (25) и «МЮ» (23), все отлично. А вот «Аталанта» упустила возможность сравняться по очкам с «Миланом».

Неаполь продолжает праздновать первый скудетто за 33 года и вправе был ждать от своей команды яркого представления уже в статусе чемпиона. Все-таки больше нет того давления, которое в прошлый уик-энд помешало сохранить победный счет против «Салернитаны», а в золотом матче заставило отыгрываться в Удине. Но слишком много эмоций выплеснуто, а часть лидеров начала игру на скамейке запасных. Например, Кварацхелии пришлось с нее подняться в концовке первого тайма по не самому приятному поводу — травмировался Лосано.

«Фиорентина», которой через несколько дней предстоит полуфинал Лиги конференций, с такими вводными до перерыва выглядела даже более цельно. Чемпионский коридор — максимум, что готовы были предоставить неаполитанцам «фиалки». Но все же портить праздник «Наполи» не стал, а второй тайм превратился в персональное противостояние Осимхена с удачей. Если посмотреть, как нигериец перебросил вратаря, и мяч от газона отлетел в перекладину, становится понятно, насколько не везло лучшему снайперу серии А.

Он даже пенальти не забил, проиграв дуэль Терраччано. Но когда в штрафной на газон уложили Хвичу, Осимхен снова отправился к «точке». Попытка номер два получилась успешной, победной и исторической. Это 47-й гол нигерийца, и теперь он стал самым результативным африканцем в истории итальянского чемпионата, обойдя легендарного Джорджа Веа.

Германия: разбушевавшаяся «Боруссия»

«Боруссия» делает все, чтобы не дать чемпионской интриге умереть окончательно. Адейеми — тот вообще разрывал оборону «Вольфсбурга» с первых минут. Сначала прицельно пробил головой. Потом разогнал отличную контратаку, в которой все испортил отдавший безобразный последний пас Мален. Голландцу точно нужно взять урок у героя вечера, который организовал второй гол идеальной передачей на Аллера. Такую бы эффективность в Бохуме, где, скорее всего, в прошлом туре умерли надежды Дортмунда на титул.

Но это все лирика, а на поле «шмели» делали то, что должны. Когда потребовалось, хозяев пару раз выручил Кобель. А после того, как счет до крупного довел все-таки исправившийся Мален, с исходом игры все стало ясно. Оставалось решить, каким будет итоговый результат. Если кратко — унизительным для «Вольфсбурга» и прекрасным для «Боруссии».

Кроме Адейеми (2+1) отдельно стоит отметить сделавшего дубль Беллингема и трижды ассистировавшего партнерам Брандта. А еще — Хуммельса, одержавшего 200-ю победу в бундеслиге в желто-черной форме. Больше выигрывал только нынешний спортивный директор Михаэль Цорк (206).

Франция: без интриги

Скандальное отстранение Месси от работы с командой превратило воскресную игру «ПСЖ» в Труа в значимое событие. Тем более, этот соперник в первом круге серьезно потрепал чемпиону нервы на «Парк де Пренс», и для победы тогда потребовались голы всего звездного трио в лице Месси, Мбаппе и Неймара.

Однако в новой встрече никакой интриги по факту не оказалось, а тон игре задал быстрый гол Мбаппе. Килиан мог и должен был этим не ограничиваться, но завершение хромало. То не хватало точности, то выручал вратарь, что, правда, в концовке привело к голу с подбора от Фабиана Руиса. Так парижане мгновенно отреагировали на сократившееся преимущество. В таблице же все по-прежнему в руках «ПСЖ», который за четыре тура до финиша опережает «Ланс» на шесть очков.

Статистика дня

1-м игроком «Монпелье», сделавшим покер в лиге 1, стал нападающий Вахи. На его счету 17 мячей в нынешнем сезоне, что на четыре меньше рекорда одиннадцатилетней давности за авторством Жиру.

6 туров подряд не менее двух мячей пропускает «Нант». Это худшая серия рискующих вылететь «канареек» с 1969 года.

11 результативных ошибок совершил за последние пять сезонов АПЛ голкипер «МЮ» Де Хеа. Больше только у Пикфорда (13).

23 сезона спустя «Гронинген» снова покидает высший голландский дивизион.

372 дня разделили две гостевых победы «Вероны» в серии А.