«Челси» пропустил сумасшедший гол, «Барселона» впервые проиграла с Хави, Левандовски снова круче Холанна

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: не день Менди

«Вест Хэм» — «Челси» — 3:2 (Лансини, 40, с пенальти. Боуэн, 56. Масуаку, 87 — Тиагу Силва, 28. Маунт, 44)

Несмотря на победу над «Уотфордом» Томас Тухель был не в восторге от качества игры «Челси». Будут у немца вопросы и по этому матчу, в котором синие доминировали с первых минут, повели в счете после углового, однако слишком вальяжно играли в обороне. В результате неудачная передача Жоржиньо к собственным воротам привела к вынужденному фолу Менди и пенальти.

Обманчивой оказалась и легкость, с которой Маунт вернул «Челси» преимущество в счете. Оборону лидера это не укрепило, а затерзавший гостей Боуэн вполне мог оформить дубль, однако не сумел замкнуть передачу Антонио на пустой угол. Похоже, это был не день «Челси», который впервые в сезоне пропустил более одного мяча, и персонально не день Менди.

Ни голкипер, ни забивший свой первый гол в 96-м матче АПЛ Масуаку не ожидали, что подача защитника завершится попаданием в ближний верхний угол. Гостям же не помог даже Лукаку, набирающий форму после травмы и получивший целый тайм из-за повреждения Хаверца. Сенсационный проигрыш обернулся тем, что «Челси» лишился лидерства, пропустив вперед игравших позже конкурентов.

All of the action from another massive win at London Stadium! ? pic.twitter.com/u6LcGlRy16 — West Ham United (@WestHam) December 4, 2021

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 0:1 (Ориги, 90+4)

Юрген Клопп перед игрой был весел, пошутив в прямом эфире, когда порыв ветра сдул находившийся у него за спиной рекламный баннер. Однако на поле для «Ливерпуля» все складывалось не так позитивно, и по итогам первого тайма зрители не увидели ни одного удара в створ ворот.

It's a windy one at Molineux today as Jurgen Klopp just found out... ??? pic.twitter.com/E9rqPxCe2q — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 4, 2021

А уже после перерыва Диогу Жота в день своего сотого матча в премьер-лиге стал героем эпизода, который войдет в хит-парад самых курьезных моментов сезона. После ошибки выбежавшего за пределы штрафной голкипера «волков» Жозе Са португальский форвард оказался напротив ворот, но ухитрился попасть в стоявшего на ленточке Коади. Можно лишь предположить, что игравший ранее за «Вулверхэмптон» Жота слишком сильно хотел огорчить бывших одноклубников, и это ему помешало.

A goal-saving block from Conor Coady ? pic.twitter.com/QIxRdquU3x — B/R Football (@brfootball) December 4, 2021

После такого и еще серии упущенных моментов могло показаться, что забить «Ливерпулю» в этот день не суждено. Однако у Клоппа есть человек для безвыходных ситуаций. Ориги играет редко, но обладает удивительным талантом забивать важнейшие голы на последних минутах. А еще есть невероятный Салах, способный отдать такой пас, что испортить его невозможно. Египтянин не только организовал победу, но и оформил юбилей, заработав 150 (108+42) результативных баллов в АПЛ.

«Уотфорд» — «Манчестер Сити» — 1:3 (Эрнандес, 74 — Стерлинг, 4. Бернарду Силва, 31, 63)

Впрочем, первым «Ливерпуль» был всего пару часов, после чего на вершину таблицы поднялся действующий чемпион, который, в отличие от конкурентов, выиграл без серьезного напряжения. Хотя совсем недавно в Уотфорде мучился «Челси», а до этого Клаудио Раньери эффектно обыграл «МЮ» и ускорил отставку Уле Гуннара Сульшера. Однако с «Сити» такие номера не проходят. Тем более, для Хосепа Гвардиолы «шершни» — один из самых удобных английских соперников. Если брать все турниры, «горожане» обыграли «Уотфорд» десять раз подряд с суммарным счетом 42-4. Украшение игры — второй гол закрутившего мяч в «девятку» Бернарду Силвы, хотя дубль стоило оформить Стерлингу, которому остался один точный удар до 100 голов в АПЛ.

Испания: «Реал» потерял Бензема

«Барселона» — «Бетис» — 0:1 (Хуанми, 79)

У матчей этих соперников в последние годы невероятная результативность — 140 голов в 31 встрече. То есть, в среднем 4,5 мяча на одну игру. Однако в этот раз «Барсе» словно не хватало творческих игроков. Френки де Йонга, похоже, решили приберечь к ключевой игре Лиги чемпионов с «Баварией». По-прежнему не готов играть Педри, который перед матчем вместе с обладательницей женского «Золотого мяча» Алексией Путельяс представил на «Камп Ноу» приз лучшему молодому игроку 2021 года. А другой вундеркинд — Гави — покинул поле на медицинском каре уже в середине первого тайма.

Pedri and Alexia Putellas present their Kopa Trophy and Ballon d'Or at the Camp Nou before Barcelona's match against Real Betis ? pic.twitter.com/nHJnmmldzz — B/R Football (@brfootball) December 4, 2021

В целом же можно констатировать, что «Барселона» под началом Хави — команда без запаса прочности. Она еще только учится футболу своего тренера, тогда как «Бетис» давно усвоил идеи Мануэля Пеллегрини. Севильцы четко знали, чего они хотят, и как этого добиться. Решающую атаку «3 в 3» гости разыграли образцово, а Хуанми вывели на такую позицию, что забивал он, словно на тренировке.

Возможно, это был идеальный момент для Пеллегрини, который не побеждал «Барсу» с 2008 года. Тогда чилиец работал с «Вильярреалом», после чего его команды уступили каталонцам 16 раз при двух ничьих. Но сейчас все иначе. «Бетис» поднялся на третье место, тогда как впервые проигравшие под началом Хави сине-гранатовые по-прежнему находятся за пределами еврокубковой зоны.

«Реал Сосьедад» — «Реал» — 0:2 (Винисиус Жуниор, 47. Йович, 56)

Недавний лидер против нынешнего. Очевидно, что в Сан-Себастьяне состоялся главный матч тура, и тем неприятнее случившееся с Бензема. Лучший футболист и бомбардир ла лиги попросил замену, что автоматически ослабило команду Карло Анчелотти. Йович — сомнительная альтернатива французу.

Скорее стоило рассчитывать на кураж Винисиуса Жуниора, и бразилец не подвел, начав второй тайм с десятого гола в чемпионате. А Йович ответил критикам, мастерски укрыв мяч корпусом и отдав классную передачу вполне себе в стиле Бензема. И пусть свой первый шанс серб загубил, в центре штрафной махнув мимо мяча, спустя несколько минут он при подаче углового эффектно подстроился под скидку Каземиру. Мадрид увеличивает отрыв, тогда как баски уже выпали из лигочемпионского квартета.

«Севилья» — «Вильярреал» — 1:0 (Окампос, 16)

«Атлетико» — «Мальорка» — 1:2 (Матеус Кунья, 68 — Руссо, 80. Кубо, 90+1)

А начался день в ла лиге с победы «Севильи» над своим бывшим тренером Унаи Эмери. «Подводники» никак не всплывут из второй половины таблицы и уже месяц не выигрывают в ла лиге (=1-3). Это явно давит на команду, и даже лучший снайпер «Вильярреала» Жерар Морено сделал невозможное, не забив с метра в пустые ворота. Этот эпизод стал ключевым моментом игры наряду с голом Окампоса, который набрал отличную форму и забил в третьей подряд игре на «Рамон Санчес Писхуан».

Не проигрывающие в этом сезоне андалусийцы поднялись на второе место, тогда как «Атлетико» упустил возможность вернуть себе статус главного преследователя «Реала». Обычно, дожимая соперника, «матрасники» своего не упускают, однако давшийся с таким трудом гол Матеуса Куньи так и не стал победным. А настроение Облаку, который стал самым долгоиграющим вратарем в истории мадридского клуба (244 матча), испортил центральный защитник гостей Руссо. Но это было еще не все, и в концовке, когда команда Диего Симеоне сама упустила отличный момент, ее отправил в нокаут принадлежащий «Реалу» японец Кубо.

Италия: «Интер» забил с углового, «Наполи» уже не лидер

«Милан» — «Салернитана» — 2:0 (Кессье, 5. Салемакерс, 18)

Разрыв крестообразных связок фактически до конца сезона лишил миланцев их лучшего защитника Кьера. Однако «Салернитана» — не тот соперник, который может ответить на вопрос: есть ли жизнь без датчанина? Команда Стефано Пиоли, поддержав одноклубника перед игрой и празднуя второе взятие ворот, смела выходца их серии В стартовым штурмом. По большому счету к 18-й минуте было понятно, что как минимум до окончания игры в Неаполе «Милан» будет лидером.

Возможно, потом у «россонери» возникнут проблемы в обороне, но с чем сложностей точно нет, так это с огромным выбором тех, кто способен поразить чужие ворота. Салемакерс — уже четырнадцатый футболист, забивший хотя бы один мяч в текущем чемпионате. Больше голеадоров в чемпионатах топ-5 только у «Челси» (16).

After his goal, Saelemaekers held up a jersey in honor of Kjaer, with Simon needing ACL surgery that will sideline him for the rest of the season ??



The Milan players also warmed up with shirts that read «Forza Simon'.



Shows just how much he meant to the team. #ForzaSimon pic.twitter.com/nisyPReoX0 — Italian Football TV (@IFTVofficial) December 4, 2021

«Рома» — «Интер» — 0:3 (Хакан Чалханоглу, 15. Джеко, 24. Дюмфрис, 39)

Накануне встречи с чемпионом делегация из Узбекистана подарила Жозе Моуринью национальный костюм, что выглядело символично. Из-за травм, дисквалификаций и коронавируса у римлян чудовищные проблемы с составом, поэтому у экс-нападающего «Ростова» Шомуродова не было альтернативы на острие атаки.

Roma boss Jose Mourinho wearing a traditional Uzbek dress during the Uzbek delegation's visit to Trigoria today (via Corriere dello Sport). pic.twitter.com/b0SoH9e8ID — Get Italian Football News (@_GIFN) December 3, 2021

Вот только нападение «волков» выглядело беззубо. Точнее, хозяевам было не до атаки, так как «Интер» выглядел на голову сильнее. Настолько, что Хакан Чалханоглу открыл счет прямым ударом с углового. Издевательской получилась и вторая голевая комбинация гостей, хотя завершивший ее Джеко и не стал праздновать успех в матче со своей бывшей командой. «Рому» было просто жалко, а «нерадзурри» с серией из четырех побед всего на одно очко отстают от «Милана».

«Наполи» — «Аталанта» — 2:3 (Зелиньски, 40. Мертенс, 47 — Малиновский, 7. Мерих Демирал, 66. Фройлер, 71)

Неаполитанцы словно продолжили игру с «Сассуоло», когда команда Лучано Спаллетти в концовке упустила перевес в два мяча. Здесь же проблемы начались сразу, когда Малиновский вогнал мяч под перекладину с умного паса классно зацепившегося за длинную передачу Сапаты. Впрочем, безнадеги в игре «Наполи», несмотря на серьезные кадровые потери, не наблюдалось, что и подтвердил ответный гол Зелиньски.

Южан тянули за собой те, кто хорош в последнее время. Сравнявший счет поляк и Мертенс, который начал второй тайм с того, что умчался от защитников бергамасков. Да и удача какое-то время не отворачивалась, как в случае с попаданием Сапаты в штангу, или в эпизоде, когда арбитр изучал повтор на предмет возможной игры защитника хозяев рукой. Однако появление Мериха Демирала на позиции центрфорварда стала для «Наполи» неприятным сюрпризом.

Надо признать, все было логично, потому что хозяева второй матч подряд стали проседать в заключительной трети игры. У Джан Пьеро Гасперини на данный момент более длинная и качественная скамейка, и ему есть, кем усилить игру, не используя осевшего в запасе Алексея Миранчука. В данном случае роль джокера отлично исполнил Иличич, выкативший мяч под победный удар Фройлеру, тогда как в компенсированное время в более очевидной ситуации выше ворот ударил Петанья. За неделю «Наполи» потерял пять очков и первое место, пропустив вперед две миланские команды, а выигравшая пять раз подряд «Аталанта» уже дышит в спину.

Германия: провал Хуммельса и покер Шика

«Боруссия» Д — «Бавария» — 2:3 (Брандт, 5. Холанн, 48 — Левандовски, 9, 77, с пенальти. Коман, 44)

Мюнхенцы иногда могут расслабиться, но как только кто-то бросает им перчатку на внутренней арене — пощады не жди. «Бавария» превращается в лучшую версию себя и уничтожает соперника, как в октябре случилось с леверкузенским «Байером» (5:1). Однако «Боруссия» повторять этот печальный опыт не хотела, начав немецкое класико с быстрого гола Брандта.

Когда дортмундцы выходили из-под баварского прессинга, их быстрые атаки выглядели очень грозным оружием. При этом лучше контролировавшие в первом тайме мяч гости демонстрировали впечатляющую эффективность. Прежде всего это касается Левандовски, который установил новый рекорд бундеслиги, забив на чужих полях 118 раз. А гол Комана — итог второй грубой ошибки обороны хозяев, когда после выноса мяч неудачно срикошетил от Хуммельса.

Однако Марко Розе в перерыве удалось привести свою команду в чувство, и второй тайм она начала так же, как и первый. Холанн, не желая отставать от Левандовски, классно закрутил мяч в дальний угол и не отклонятся от своего графика. 51 матч в бундеслиге — 51 гол. Правда, радость «шмелей» сменилась негодованием, когда арбитр не увидел криминала в падении Ройса в чужой штрафной. Но это можно было пережить, тогда как Брандт в середине второго тайма покинул поле на носилках.

Главным же неудачником вечера оказался Хуммельс. К досадному рикошету и обрезу в случае с первым голом добавилось попадание мяча в руку, что обернулось назначением решающего пенальти. Розе негодовал и был отправлен арбитром на трибуну, только тренер сам заменил Холанна, и десять добавленных минут не принесли спасение. Напротив, в пустые ворота не попал Толиссо. Но и без его гола «Бавария» оторвалась от принципиального соперника на четыре очка, обыграв его седьмой раз подряд, а Левандовски снова показал, кто является лучшим центральным нападающим современности.

«Байер» — «Гройтер Фюрт» — 7:1 (Адли, 12. Тапсоба, 17. Хинкапье, 45. Шик, 49, 69, 74, 76 — Дудзияк, 33)

Тем временем Леверкузен закрепляется на третьем месте. После того как в пятницу «Унион» приблизил увольнение Джесси Марша из «Лейпцига» и поднялся на четвертую строчку, «аспириновые» спокойно разобрались с главным аутсайдером бундеслиги. Двенадцатое подряд поражение «Гройтер Фюрт» изначально виделось неизбежным, а Шик сделал его унизительным. Набирающий форму после месячной паузы чешский форвард сделал первый в истории «Байера» покер в бундеслиге и за один вечер с 12 мячами вышел на вторую позицию в рейтинге лучших снайперов чемпионата.

Four goals (yes, FOUR!) for Patrik Schick as @Bayer04_EN hit SEVEN in #B04SGF! ? pic.twitter.com/pjfPkKSqQw — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 4, 2021

Франция: Мбаппе в роли джокера

«Ланс» — «ПСЖ» — 1:1 (Фофана, 62 — Вайналдум, 90+2)

Проблемы дебютировавшего за парижан в позапрошлом туре Серхио Рамоса продолжаются. И если пауза в середине недели казалось логичной, то сейчас стало известно о мышечных сложностях испанца, из-за чего он только в воскресенье должен вернуться к тренировкам. Впрочем, большую часть сезона «ПСЖ» спокойно обходился без Рамоса, и в большей степени Маурисио Почеттино требовались забитые мячи.

Тем не менее, тренер оставил в резерве Мбаппе, сформировав в атаке аргентинское трио с Икарди. Однако Месси промахивался, удар Ди Марии в упор отражал вратарь, а трудолюбивый «Ланс» взял свое хорошей спортивной злостью. Пока потерявший мяч Месси сидел на газоне, ожидая свистка арбитра, Фофана дальним ударом застал врасплох допустившего грубую ошибку Кейлора Наваса.

Кроваво-золотые вполне могли укрепить свое преимущество, только много шансов с таким соперником, как «ПСЖ» не бывает. А Мбаппе все же спас лидера от фиаско, выполнив прекрасную передачу на голову Вайналдума. Если бы в компенсированное время Месси забил со штрафного, это было бы красиво, но не совсем справедливо. «Ланс» заслужил очки, тогда как аргентинец и его команда были далеки от своей лучшей игры.

Статистика дня

8 побед подряд впервые с 2004 года одержал лидирующий в чемпионате Турции «Трабзонспор».

13 побед в компенсированное время одержал в АПЛ в эпоху Клоппа «Ливерпуль».

18 матчей составляет выездная серия «Интера» с забитыми мячами, что является повторением клубного рекорда 1951 года.

25 последовательных домашних побед ПСВ над «Утрехтом» — рекордная серия эйндховенцев против одного соперника в Эредивизи.

30-м футболистов, сыгравшим 300 матчей за «Атлетико», стал нападающий Корреа.

48 матчей — с декабря 2018 года — «Челси» не проигрывал, ведя в счете после первого тайма.

200 результативных баллов заработал в лиге 1 полузащитник «Марселя» Пайет, в активе которого 97 голов и 103 передачи.

397 игр за «Баварию» на счету Томаса Мюллера, который обошел Франца Беккенбауэра и поднялся по этому показателю на четвертое место в истории.