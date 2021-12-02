«Ливерпуль» переписал вековые рекорды, чудо-гол Ибрагимовича начал разгром команды Шевченко, Бензема тащит на себе «Реал»

Главные события среды в европейском футболе.

Англия: в Уотфорде спасали болельщика

«Уотфорд» — «Челси» — 1:2 (Деннис, 43 — Маунт, 29. Зиеш, 74)

Второй раз в этом сезоне игра английского чемпионата была прервана из-за проблем со здоровьем одного из зрителей. Впервые подобная история случилась на матче «Ньюкасл» — «Тоттенхэм», а сейчас вынужденную паузу пришлось взять на 13-й минуте. И снова не обошлось без подсказок футболистов, так как врачей сориентировал защитник «Челси» Алонсо. Арбитр возобновил матч после того, как пережившему остановку сердца болельщику оказали помощь и, стабилизировав его состояние, отправили в госпиталь.

The PA announcer confirmed that the fan at the Watford-Chelsea match suffered a cardiac arrest but has been stabilized. pic.twitter.com/RelFB8z3kV — B/R Football (@brfootball) December 1, 2021

После паузы «Челси» провел мощный отрезок, венцом которого стала издевательская атака с выводом на завершающий удар Маунта. Однако «Уотфорд» с приходом Клаудио Раньери научился не только держать удар, но и неприятно удивлять фаворитов. Деннис после голов в ворота «МЮ» и «Лестера» продлил свою результативную серию исключительно красивым голом. Он аккуратно пустил мяч между ногами Рюдигера, что не оставило шансов Менди. Вот только даже для ничьей этого не хватило, а Маунт придумал еще один гол на пару с Зиешем.

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1:2 (Уоткинс, 47 — Рубен Диаш, 27. Бернарду Силва, 43)

Стивен Джеррард начала работу в Бирмингеме с двух побед, однако «Манчестер Сити» — совсем другой уровень. Лучше всего это продемонстрировал второй гол в исполнении Бернарду Силвы, который можно заносить в футбольные учебники как пособие образцового выхода из-под агрессивного прессинга. Хорош был и завершающий удар португальца с полулета, да и в целом «горожане» до перерыва доминировали.

Второй же тайм показал, что «Астон Вилла» с новым тренером заставит считаться с собой многих. Забив, хозяева выровняли игру, но все же концовку чемпионы провели на классе и не дали усомниться в своей победе. А Хосеп Гвардиола выпустил на поле недавнего кумира бирмингемских болельщиков Грилиша, которому часть стадиона аплодировала, а часть — свистела.

«Эвертон» — «Ливерпуль» — 1:4 (Грэй, 38 — Хендерсон, 9. Салах, 19, 64. Диогу Жота, 79)

Если у красных перед дерби все было в порядке, то «ириски» подошли к принципиальной игре с серией из семи матчей без побед, которая растянулась уже на два месяца. Рафаэль Бенитес уверял, что хочет превзойти свой бывший клуб, только сейчас «Эвертон» и «Ливерпуль» — команды из разных галактик. Хендерсон ударом с линии штрафной и умчавшийся от защитников хозяев со скоростью гоночного болида Салах продемонстрировали это с интервалом в десять минут.

Да дело даже не в забитых мячах, а в мощи, продемонстрированной командой Юргена Клоппа. Только у дерби свои законы, и зевок в центре обороны гостей обернулся тем, что Грэй записал на свой счет первый за месяц гол «Эвертона». Впрочем, интрига прожила недолго — до очередного соло Салаха. А удар Диогу Жоты с острого угла выглядел уже форменным издевательством над принципиальным соперником. «Ливерпуль» выиграл эффектно, переписав при этом два казавшихся вечными английских рекорда.

18 матчей подряд красные забивают не менее двух мячей, превзойдя серию «Сандерленда» — 1926/27. А 14 игр с аналогичной результативностью на чужих полях позволили улучшить достижение «Престона» -1888/89.

Италия: «Милан» почти догнал «Наполи»

«Дженоа» — «Милан» — 0:3 (Ибрагимович, 10. Жуниор Мессиас, 45+1, 61)

Из любого правила бывают исключения, поэтому игра второй и восемнадцатой команды чемпионата может оказаться в центре внимания. А все благодаря Андрею Шевченко, который в качестве тренера встретился со своей бывшей командой. Легенде «россонери» явно не повезло с календарем, так как свою работу с «Дженоа» он начал матчем против «Ромы» и уже на выходных сыграет с «Ювентусом».

В данном случае «грифонам» не помогли даже миланские проблемы в виде травмы покинувшего поле на носилках Кьера. Всего через пять минут после этого Ибрагимович столь классно исполнил штрафной, что голкипер лишь проводил взглядом влетевшей в «девятку» мяч. Эффектным получился и удар Жуниора Мессиаса, который головой перебросил голкипера, а когда горячо становилось у ворот гостей, на последнем рубеже прекрасно действовал Меньян.

Златан: бомбический сезон в 40 лет. Эпизод 6 ???



Просто прекрасный штрафной ? pic.twitter.com/PAtTjzr4aG — Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2021

«Интер» — «Специя» — 2:0 (Гальярдини, 36. Мартинес, 58, с пенальти)

«Болонья» — «Рома» — 1:0 (Сванберг, 35)

Чемпион без лишнего напряжения набрал три очка, забив при этом красивый гол. Точнее, отметить стоит даже не завершающий удар Гальярдини, а пас пяткой в исполнении Лаутаро Мартинеса. В целом для «Интера» все складывалось так же спокойно, как автор голевой передачи реализовал пенальти, и «нерадзурри» впервые выдали серию из трех побед под началом Симоне Индзаги.

А вот в Болонье «Роме» пришлось гораздо сложнее, хотя проблем хватало и у хозяев. Уже в дебюте Синиша Михайлович лишился своего ударного форварда Арнаутовича, и тут же рисковал потерять Сванберга. Однако швед отделался легким испугом и в итоге забил решающий мяч мастерским обводящим ударом.

У «Ромы» же поразить ворота не смог никто, включая Шомуродова, который появился на поле после травмы Эль-Шаарави уже на 52-й минуте. Чаще в центре внимания оказывался Мхитарян, однако один его опасный удар остановил голкипер, а когда армянского полузащитника сбили в штрафной, арбитр отменил решение о назначении пенальти из-за офсайда.

«Сассуоло» — «Наполи» — 2:2 (Скамакка, 71. Феррари, 89 — Фабиан Руис, 51. Мертенс, 59)

Лидер чемпионата приехал в гости к «Сассуоло», который в этом сезоне собирает скальпы фаворитов. Правда, после победы над «Ювентусом» черно-зеленые не выигрывали в течение месяца, пока им под горячую руку не попался «Милан». И когда «Наполи» начал второй тайм с двух голов, могло показаться, что хозяева банально не восстановили эмоции.

Но даже если эта версия была близка к истине, уколом адреналина для команды Алессио Дионизи стал еще один шедевр в исполнении поймавшего кураж Скамакки. Приняв мяч на грудь в окружении защитников, он вколотил мяч под перекладину, а за минуту до конца основного времени Феррари воспользовался подачей Берарди. «Сассуоло» даже мог выиграть, однако третий гол отменили после вмешательства ВАР, так как арбитр пропустил фол в начальной стадии атаки.

Но, как бы там ни было, черно-зеленые за несколько дней отняли пять очков у обоих лидеров, и обострили ситуацию в таблице. Теперь «Наполи» и «Милан» в таблице разделяет всего один балл.

Испания: Мадрид выигрывает на классе

«Реал» — «Атлетик» — 1:0 (Бензема, 40)

Пока большинство испанских команд разминались на младших по рангу в кубковом турнире, сливочные открыли цикл доигровок матчей ведущих клубов ла лиги, которым переносили игры из-за участия большого числа футболистов в южноамериканском отборе на ЧМ-2022. И «Реал» сыграл так, словно несколькими днями ранее не было непростого противостояния с «Севильей».

Команда Карло Анчелотти в этот раз доминировала с первых минут, но снова не была идеальна в обороне, и Куртуа пришлось включать режим супермена. Бензема же в этом состоянии находится постоянно, и подстроившийся под срезку партнера он забил уже 12-й гол в текущем чемпионате. В прошлом — очень ярком сезоне — француз добрался до этой отметки за 23 матча, а сейчас ему хватили полутора десятков игр.

Пока, правда, во многих играх оторвавшийся от ближайшего преследователя на семь очков «Реал» выезжает на четырех игроках — Бензема, Винисиусе Жуниоре, Модриче и Куртуа. Они невероятно круты, только командной мощи мадридцам по-прежнему не хватает. В среду было достаточно отрезков, когда «Атлетик» мог перевернуть ход матча.

Франция: с «Золотым мячом», но без победы

«ПСЖ» — «Ницца» — 0:0

Перед центральным матчем французского тура фасад «Парк де Пренс» украсили слоганом «Париж — золотой город», а также портретами получившего свой седьмой «Золотой мяч» Месси и признанного лучшим вратарем года Доннаруммы.

К аргентинцу, который показал трофей болельщикам, сейчас повышенное внимание еще и в связи с травмой Неймара. Бразилец вернется в строй через полтора-два месяца, а в его отсутствие Маурисио Почеттино вернулся к расстановке с тремя центральными полузащитниками.

Однако взломать оборону занимающей третье место «Ниццы» лидеру так и не удалось. Хотя что еще требовалось Мбаппе после отличного паса Месси? Просто попасть в ворота, однако форвард из идеальной позиции не попал в створ. Но не только поэтому гости увезли из столицы ничью. Они сами вправе сетовать не неиспользованные моменты, причем Дольбергу забить было проще, чем не сделать это. Самым же очевидным по итогам этого матча видится тренерский класс Кристофа Галтье, который в прошлом сезоне сенсационно увел у Парижа чемпионский титул во главе «Лилля».

Сегодня в Париже вместо эпичных голов делали эпичные промахи ?



Мбаппе не попал после идеального выката от Месси ?

А что сделал Дольберг, он вряд ли объяснит когда-нибудь ? pic.twitter.com/hwCwnOswQw — Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2021

«Анже» — «Монако» — 1:3. Обзор — здесь.

Статистика дня

10 очков набрал «Фейеноорд» в матчах, где роттердамцы уступали в счете.

5 побед подряд в лиге 1 впервые в своей истории одержал «Брест».

49 лет голландские футболисты не забивали в составе «Монако». Тогда Руд Сорендонк, как и сегодня Боаду, поразил ворота «Анже».

100 матчей на посту главного тренера «Лестера» провел в АПЛ Брендан Роджерс.