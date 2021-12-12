Тедеско начал в «Лейпциге» с крупной победы, Роналду принес «МЮ» вторую победу при Рангнике, чудо-гол Ибрагимовича спас «Милан»
Англия: день пенальти
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» — 1:0 (Стерлинг, 66, с пенальти)
После предыдущего тура Хосеп Гвардиола не только вернулся со своей командой на первое место, но и получил приз лучшему тренеру АПЛ по итогам ноября. Для испанца эта награда стала юбилейной — уже десятой по счету. Чаще ее удостаивались только две легенды — проработавшие на своих постах гораздо дольше Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.
Pep Guardiola wins Premier League Manager of the Month for the 10th time since taking over at Manchester City.— B/R Football (@brfootball) December 10, 2021
Only Alex Ferguson and Ars?ne Wenger have won the award more times ? pic.twitter.com/YccIItq3t7
Впрочем, «Вулверхэмптон» не собирался делать Пепу никаких подарков. Игра получилась очень упорной и совсем не зрелищной, а главным событием первого тайма стало глупейшее удаление лучшего форварда «волков» Хименеса. За 48 секунда мексиканец успел получить два предупреждения за нарушение правил и за попытку помешать сопернику исполнить штрафной удар из центрального круга. «Сити» в большинстве дожал соперника, а ключевым оказалось еще одно судейское решение.
Пенальти за попадание мяча в руку Жоау Моутинью получился неоднозначным, но при этом историческим, так как исполнявший его Стерлинг забил свой 100-й гол в премьер-лиге. Благодаря этому удару «горожане» довели дело до 32-й победы с начала года и приблизились к рекорду высшего дивизиона английского футбола. Если в четырех декабрьских матчах они выиграют два раза, то превзойдут достижение, установленное «Ливерпулем» в 1982 году.
«Челси» — «Лидс» — 3:2 (Маунт, 42. Жоржиньо, 58, с пенальти, 90+4, с пенальти — Рафинья, 28, с пенальти. Гелхардт, 83)
«Челси» пропустил по три мяча от «Вест Хэма» и «Зенита», что обернулось потерей лидерства в АПЛ и первого места в группе Лиги чемпионов. И значительная часть первого тайма субботнего матча навевала мысли о кризисе. Особенно в тот момент, когда Алонсо сбил в штрафной Джеймса, и Рафинья издевательски перехитрил Менди. Однако пропущенный в пятом подряд матче гол по-хорошему завел «Челси», а реабилитировавшийся Алонсо помог Маунту сравнять счет.
Казалось, первый 11-метровый в исполнении Жоржиньо окажется ключевым эпизодом, только Марсело Бьельса написал еще одну красивую историю. Главный тренер «Лидса» выпустил лучшего снайпера молодежной команды Гелхардта, и 19-летний юноша уже на новом уровне забил первым же касанием. Но все же «Челси» вырвал победу из-за глупого фола Клиха на заработавшем свой второй пенальти Рюдигере. После финального свистка копившееся напряжением вылилось в небольшую потасовку, но, как бы там ни было, Томас Тухель не отпустил в отрыв «Манчестер Сити» с «Ливерпулем».
Scenes at Stamford Bridge as Leeds and Chelsea players clash at full-time— Football Daily (@footballdaily) December 11, 2021
Rudiger is having to be pulled away by his teammates ? pic.twitter.com/scBLJP8cRP
«Норвич» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (Криштиану Роналду, 75, с пенальти)
Сейчас все пытаются разглядеть в игре «красных дьяволов» черты стиля Ральфа Рангника, и первое, что бросается в глаза — впечатляющий прессинг, когда «МЮ» быстро пытается вернуть владение мячом, а также плотность расположения игроков средней линии в оборонительной фазе. Вместе с тем в защите манкунианцев периодически вспыхивал пожар, а в атаке после смены схемы многое достигается за счет индивидуального мастерства. Примерно как в эпизоде, когда Криштиану Роналду в штрафной дважды ловил на замахе защитников, но его обводящий удар вытянул Крул. Или при попадании Алекса Теллеса со штрафного в перекладину.
Back-to-back wins for Ralf Rangnick ?— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 11, 2021
Match report and highlights #NORMUN ??
Рангнику не хватило времени, чтобы донести до футболистов все свои идеи, тогда как Дин Смит уже изменил «канареек», которые уже не напоминают мальчиков для битья. И Пукки разобрался с Магуайром не менее эффектно, чем Роналду, а после еще одного удара финна Де Хеа вытащил мяч из-под перекладины. В итоге «МЮ» не отстал от трио лидеров в том плане, что выиграл благодаря неоднозначному пенальти. Криштиану упал — и он же забил с «точки». Хотя правильнее говорить, что этот матч вытащил еще и невероятно сыгравший в концовке Де Хеа. У испанца теперь 200 «сухарей» за карьеру, а Рангник — второй с 1903 года тренер «Юнайтед», начавший работу с двух игр чемпионата без пропущенных мячей.
?? Man of the Match, @ManUtd's David De Gea— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 11, 2021
?5 saves
?? 200th clean sheet of his senior career
159 Man Utd
22 Atletico Madrid
19 Spain
Kept back-to-back PL clean sheets for the 1st time since Jan/Feb pic.twitter.com/R7WOsTd8cx
«Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 1:0. Обзор — здесь.
Италия: фавориты без побед
«Венеция» — «Ювентус» — 1:1 (Араму, 55 — Мората, 32)
Главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не позавидуешь. Команды сыграли порядка десяти минут, а гостям пришлось менять получившего травму Дибалу. Бразилец Кайю Жорже, который пришел в «Юве» явно не соответствуя уровню команды, совсем не равноценная замена капитану, и в качестве гости потеряли. Однако остался класс, который помог Морате воспользоваться кроссом Пеллегрини.
Но нельзя было сказать, что гости заметно превосходили «Венецию». Напротив, ответный гол хозяев не выглядел случайным, да и домашние сюрпризы в их исполнении после побед над «Фиорентиной» и «Ромой» уже не удивляют. «Юве», конечно, может долго вспоминать момент, в котором Ромеро потащил из-под перекладины удар Бернардески, однако на победу гости не наиграли, и уже в понедельник по очкам с туринцами может сравняться «Рома».
«Удинезе» — «Милан» — 1:1 (Бету, 17 — Ибрагимович, 90+2)
Вылетев из Лиги чемпионов и не попав даже в плей-офф Лиги Европы, «россонери» словно растеряли все эмоции. В Удине их игра клонила в сон, а миланская оборона снова не была образцом надежности. Защитники гостей позволили Бету не только убежать один на один, но и дали португальцу два шанса на добивание после сэйва Меньяна. Португалец был главной надеждой «зебр» в атаке и в концовке едва не удвоил счет, но не докрутил мяч в угол.
Не хватило техники и мастерства. Тех качеств, которые отличают Ибрагимовича и делают его особенным. Только Златан мог разбудить это сонное царство, и он сделал то, что по силам единицам в мировом футболе. Зацепился за мяч в окружении трех защитников и ударом через себя отправил его в сетку! Впрочем, уже в воскресенье команда Стефано Пиоли может уступить лидерство «Интеру», которому нужно обыграть дома находящийся в зоне вылета «Кальяри».
Injury time Ibra to avoid defeat ??— AC Milan (@acmilan) December 11, 2021
Il gol di Ibra vale il pareggio alla Dacia Arena ??#UdineseMilan #SempreMilan@Acqua_Lete pic.twitter.com/h97IjDQki8
Германия: Дортмунд отстает от «Баварии»
«Лейпциг» — «Боруссия» М — 4:1 (Гвардиол, 21. Андре Силва, 33. Нкунку, 90+1. Хенрикс, 90+4 — Бенсебаини, 88)
Доменико Тедеско дебютировал в Лейпциге с непредсказуемого матча против соседа по таблице. Его коллега Ади Хюттер даже признавался, что не знает, чего ожидать от субботней игры после перемен в штабе «быков». Но и Менхенгладбах мог либо превратиться в раненого зверя, либо впасть в депрессию после двух поражений с суммарным счетом 1:10.
Второе оказалось ближе к истине, и прежде чем 19-летний Гвардиол в падении замкнул подачу со штрафного, став автором первого гола эпохи Тедеско, «Лейпциг» упустил несколько явным моментов. «Боруссия», конечно, огрызалась и не давала «быкам» расслабиться, но хозяева поймали кураж. А 3-5-2, которые не работали у внедрявшего другую схему Джесси Марша, с новым тренером оказались эффективными. В этом плане показательны две результативных передач Анхелиньо, который временами был так же хорош, как в лучших матчах прошлого сезона.
Правда, «Лейпциг» едва не придумал себе проблемы. Для начала Андре Силва, нанося удар с линии штрафной, ухитрился попасть в перекладину пустых ворот, а потом Бенсебаини сократил отставание эффектным ударом через себя. В итоге болельщиков, которых не пустили на трибуны из-за коронавирусных ограничений, успокоил лучший игрок этого сезона Нкунку, который в компенсированное время забил сам и ассистировал Хенриксу.
Erstes Spiel ?— RB Leipzig (@RBLeipzig) December 11, 2021
Erster Sieg ?
Daumen hoch ?#RBLBMG #Tedesco pic.twitter.com/RaeVTGZ88B
«Бавария» — «Майнц» — 2:1 (Коман, 53. Мусиала, 74 — Онисиво, 22)
«Бохум» — «Боруссия» Д — 1:1 (Польтер, 40, с пенальти — Брандт, 85)
Забить три безответных мяча «Барселоне», как выяснилось, проще, чем выиграть у занимавшего перед этим туром седьмое место «Майнца». Да, моментов у «Баварии» хватало, однако поразить ворота гостей она смогла только после перерыва, и успех Комана помог лишь восстановить равновесие в счете. И все же дожимать соперника мюнхенцы умеют, как никто другой. Хотя им непросто из-за кадровых ограничений. В частности, Киммих до сих пор не восстановился от последствий коронавируса и вернется на поле только в январе.
? @FCBayernEN come from behind to extend their lead at the ?, thanks to goals from Kingsley #Coman and @JamalMusiala ? pic.twitter.com/Drdx38bN8Z— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 11, 2021
В том числе благодаря таким — в какой-то степени трудовым победам — команда 34-летнего Юлиана Нагельсманна лидирует, а тренер принимает поздравления как самый молодой специалист с сотней выигрышей в чемпионате Германии. Конкуренты же не могут похвастаться стабильностью — отрыв чемпиона увеличивается. Неудачником последнего турнирного отрезка стала дортмундская «Боруссия», которая после проигрыша «Баварии» в прошлые выходные едва не уступила в дерби выходцу из второй бундеслиги.
Парни Марко Розе, который из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны, смогли пробить ярко сыгравшего голкипера «Бохума» Риманна только на последних минутах. Холанн оказался удачливее в роли ассистента, навесив на вышедшего со скамейки Брандта. На эмоциональном подъеме «Боруссия» могла выиграть, но рисковала и проиграть, а ее отставание от первого места увеличилось до шести очков.
? A tough draw fought out between @VfLBochum1848EN and @BlackYellow saw the honours even ? ? #Bundesliga pic.twitter.com/3ychV6jorx— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 11, 2021
Испания: севильская удача
«Атлетик» — «Севилья» — 0:1 (Дилэйни, 38)
Андалусийцы не вышли в плей-офф Лиги чемпионов из самой слабой группы, однако в национальном первенстве у них все в порядке. Хотя в Бильбао не обошлось без везения, так как «Атлетик» к перерыву мог вести с перевесом в два-три мяча. «Севилью» в первом тайме спасали голкипер, каркас ворот и промахи хозяев, зато Дилэйни красивейшим ударом закрутил мяч в «девятку». Этого оказалось достаточно, а хозяева и во второй половине продолжали губить моменты. По итогам этого тура команда Хулена Лопетеги сохранит отрыв от «Бетиса», а в случае осечки «Реала» в мадридском дерби отставание от первого места может сократиться. Тем более, у «Севильи» есть в запасе отложенный матч
HIGHLIGHTS | @SevillaFC_ENG triumph at San Mames thanks to a stunner from Thomas Delaney. ?— LaLiga English (@LaLigaEN) December 11, 2021
? #AthleticSevillaFC pic.twitter.com/2TLrM1cTPv
Статистика дня
3-м после Луки Тони и Криштиану Роналду футболистом, забившим в этом веке за календарный год более 30 голов в серии А, стал нападающий «Фиорентины» Влахович.
6 туров (+3=3) не проигрывает в испанском чемпионате «Валенсия», за которую сыграл вышедший на замену на 82-й минуте Денис Черышев.
6 мячей забито с 11-метровой отметки в субботних матчах АПЛ. Больше результативных пенальти зафиксировали только 5 февраля 2011 года (7).
15 пенальти подряд реализовал в АПЛ нападающий «Ливерпуля» Салах. Это лучшая серия в истории турнира после отличившегося 23 раза подряд рекордсмена Ле Тиссье.
25 матчей составляет рекордная в истории ла лиги безвыигрышная серия «Леванте».
291 победу одержал с «Баварией» в бундеслиге Томас Мюллер, сравнявшись с игравшим за «Гамбург» Манфредом Кальцем.
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