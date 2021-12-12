Тедеско начал в «Лейпциге» с крупной победы, Роналду принес «МЮ» вторую победу при Рангнике, чудо-гол Ибрагимовича спас «Милан»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: день пенальти

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» — 1:0 (Стерлинг, 66, с пенальти)

После предыдущего тура Хосеп Гвардиола не только вернулся со своей командой на первое место, но и получил приз лучшему тренеру АПЛ по итогам ноября. Для испанца эта награда стала юбилейной — уже десятой по счету. Чаще ее удостаивались только две легенды — проработавшие на своих постах гораздо дольше Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

Pep Guardiola wins Premier League Manager of the Month for the 10th time since taking over at Manchester City.



Only Alex Ferguson and Ars?ne Wenger have won the award more times ? pic.twitter.com/YccIItq3t7 — B/R Football (@brfootball) December 10, 2021

Впрочем, «Вулверхэмптон» не собирался делать Пепу никаких подарков. Игра получилась очень упорной и совсем не зрелищной, а главным событием первого тайма стало глупейшее удаление лучшего форварда «волков» Хименеса. За 48 секунда мексиканец успел получить два предупреждения за нарушение правил и за попытку помешать сопернику исполнить штрафной удар из центрального круга. «Сити» в большинстве дожал соперника, а ключевым оказалось еще одно судейское решение.

Пенальти за попадание мяча в руку Жоау Моутинью получился неоднозначным, но при этом историческим, так как исполнявший его Стерлинг забил свой 100-й гол в премьер-лиге. Благодаря этому удару «горожане» довели дело до 32-й победы с начала года и приблизились к рекорду высшего дивизиона английского футбола. Если в четырех декабрьских матчах они выиграют два раза, то превзойдут достижение, установленное «Ливерпулем» в 1982 году.

«Челси» — «Лидс» — 3:2 (Маунт, 42. Жоржиньо, 58, с пенальти, 90+4, с пенальти — Рафинья, 28, с пенальти. Гелхардт, 83)

«Челси» пропустил по три мяча от «Вест Хэма» и «Зенита», что обернулось потерей лидерства в АПЛ и первого места в группе Лиги чемпионов. И значительная часть первого тайма субботнего матча навевала мысли о кризисе. Особенно в тот момент, когда Алонсо сбил в штрафной Джеймса, и Рафинья издевательски перехитрил Менди. Однако пропущенный в пятом подряд матче гол по-хорошему завел «Челси», а реабилитировавшийся Алонсо помог Маунту сравнять счет.

Казалось, первый 11-метровый в исполнении Жоржиньо окажется ключевым эпизодом, только Марсело Бьельса написал еще одну красивую историю. Главный тренер «Лидса» выпустил лучшего снайпера молодежной команды Гелхардта, и 19-летний юноша уже на новом уровне забил первым же касанием. Но все же «Челси» вырвал победу из-за глупого фола Клиха на заработавшем свой второй пенальти Рюдигере. После финального свистка копившееся напряжением вылилось в небольшую потасовку, но, как бы там ни было, Томас Тухель не отпустил в отрыв «Манчестер Сити» с «Ливерпулем».

Scenes at Stamford Bridge as Leeds and Chelsea players clash at full-time



Rudiger is having to be pulled away by his teammates ? pic.twitter.com/scBLJP8cRP — Football Daily (@footballdaily) December 11, 2021

«Норвич» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (Криштиану Роналду, 75, с пенальти)

Сейчас все пытаются разглядеть в игре «красных дьяволов» черты стиля Ральфа Рангника, и первое, что бросается в глаза — впечатляющий прессинг, когда «МЮ» быстро пытается вернуть владение мячом, а также плотность расположения игроков средней линии в оборонительной фазе. Вместе с тем в защите манкунианцев периодически вспыхивал пожар, а в атаке после смены схемы многое достигается за счет индивидуального мастерства. Примерно как в эпизоде, когда Криштиану Роналду в штрафной дважды ловил на замахе защитников, но его обводящий удар вытянул Крул. Или при попадании Алекса Теллеса со штрафного в перекладину.

Back-to-back wins for Ralf Rangnick ?



Match report and highlights #NORMUN ?? — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 11, 2021

Рангнику не хватило времени, чтобы донести до футболистов все свои идеи, тогда как Дин Смит уже изменил «канареек», которые уже не напоминают мальчиков для битья. И Пукки разобрался с Магуайром не менее эффектно, чем Роналду, а после еще одного удара финна Де Хеа вытащил мяч из-под перекладины. В итоге «МЮ» не отстал от трио лидеров в том плане, что выиграл благодаря неоднозначному пенальти. Криштиану упал — и он же забил с «точки». Хотя правильнее говорить, что этот матч вытащил еще и невероятно сыгравший в концовке Де Хеа. У испанца теперь 200 «сухарей» за карьеру, а Рангник — второй с 1903 года тренер «Юнайтед», начавший работу с двух игр чемпионата без пропущенных мячей.

?? Man of the Match, @ManUtd's David De Gea

?5 saves



?? 200th clean sheet of his senior career

159 Man Utd

22 Atletico Madrid

19 Spain



Kept back-to-back PL clean sheets for the 1st time since Jan/Feb pic.twitter.com/R7WOsTd8cx — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 11, 2021

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 1:0. Обзор — здесь.

Италия: фавориты без побед

«Венеция» — «Ювентус» — 1:1 (Араму, 55 — Мората, 32)

Главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не позавидуешь. Команды сыграли порядка десяти минут, а гостям пришлось менять получившего травму Дибалу. Бразилец Кайю Жорже, который пришел в «Юве» явно не соответствуя уровню команды, совсем не равноценная замена капитану, и в качестве гости потеряли. Однако остался класс, который помог Морате воспользоваться кроссом Пеллегрини.

Но нельзя было сказать, что гости заметно превосходили «Венецию». Напротив, ответный гол хозяев не выглядел случайным, да и домашние сюрпризы в их исполнении после побед над «Фиорентиной» и «Ромой» уже не удивляют. «Юве», конечно, может долго вспоминать момент, в котором Ромеро потащил из-под перекладины удар Бернардески, однако на победу гости не наиграли, и уже в понедельник по очкам с туринцами может сравняться «Рома».

«Удинезе» — «Милан» — 1:1 (Бету, 17 — Ибрагимович, 90+2)

Вылетев из Лиги чемпионов и не попав даже в плей-офф Лиги Европы, «россонери» словно растеряли все эмоции. В Удине их игра клонила в сон, а миланская оборона снова не была образцом надежности. Защитники гостей позволили Бету не только убежать один на один, но и дали португальцу два шанса на добивание после сэйва Меньяна. Португалец был главной надеждой «зебр» в атаке и в концовке едва не удвоил счет, но не докрутил мяч в угол.

Не хватило техники и мастерства. Тех качеств, которые отличают Ибрагимовича и делают его особенным. Только Златан мог разбудить это сонное царство, и он сделал то, что по силам единицам в мировом футболе. Зацепился за мяч в окружении трех защитников и ударом через себя отправил его в сетку! Впрочем, уже в воскресенье команда Стефано Пиоли может уступить лидерство «Интеру», которому нужно обыграть дома находящийся в зоне вылета «Кальяри».

Injury time Ibra to avoid defeat ??



Il gol di Ibra vale il pareggio alla Dacia Arena ??#UdineseMilan #SempreMilan@Acqua_Lete pic.twitter.com/h97IjDQki8 — AC Milan (@acmilan) December 11, 2021

Германия: Дортмунд отстает от «Баварии»

«Лейпциг» — «Боруссия» М — 4:1 (Гвардиол, 21. Андре Силва, 33. Нкунку, 90+1. Хенрикс, 90+4 — Бенсебаини, 88)

Доменико Тедеско дебютировал в Лейпциге с непредсказуемого матча против соседа по таблице. Его коллега Ади Хюттер даже признавался, что не знает, чего ожидать от субботней игры после перемен в штабе «быков». Но и Менхенгладбах мог либо превратиться в раненого зверя, либо впасть в депрессию после двух поражений с суммарным счетом 1:10.

Второе оказалось ближе к истине, и прежде чем 19-летний Гвардиол в падении замкнул подачу со штрафного, став автором первого гола эпохи Тедеско, «Лейпциг» упустил несколько явным моментов. «Боруссия», конечно, огрызалась и не давала «быкам» расслабиться, но хозяева поймали кураж. А 3-5-2, которые не работали у внедрявшего другую схему Джесси Марша, с новым тренером оказались эффективными. В этом плане показательны две результативных передач Анхелиньо, который временами был так же хорош, как в лучших матчах прошлого сезона.

Правда, «Лейпциг» едва не придумал себе проблемы. Для начала Андре Силва, нанося удар с линии штрафной, ухитрился попасть в перекладину пустых ворот, а потом Бенсебаини сократил отставание эффектным ударом через себя. В итоге болельщиков, которых не пустили на трибуны из-за коронавирусных ограничений, успокоил лучший игрок этого сезона Нкунку, который в компенсированное время забил сам и ассистировал Хенриксу.

«Бавария» — «Майнц» — 2:1 (Коман, 53. Мусиала, 74 — Онисиво, 22)

«Бохум» — «Боруссия» Д — 1:1 (Польтер, 40, с пенальти — Брандт, 85)

Забить три безответных мяча «Барселоне», как выяснилось, проще, чем выиграть у занимавшего перед этим туром седьмое место «Майнца». Да, моментов у «Баварии» хватало, однако поразить ворота гостей она смогла только после перерыва, и успех Комана помог лишь восстановить равновесие в счете. И все же дожимать соперника мюнхенцы умеют, как никто другой. Хотя им непросто из-за кадровых ограничений. В частности, Киммих до сих пор не восстановился от последствий коронавируса и вернется на поле только в январе.

? @FCBayernEN come from behind to extend their lead at the ?, thanks to goals from Kingsley #Coman and @JamalMusiala ? pic.twitter.com/Drdx38bN8Z — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 11, 2021

В том числе благодаря таким — в какой-то степени трудовым победам — команда 34-летнего Юлиана Нагельсманна лидирует, а тренер принимает поздравления как самый молодой специалист с сотней выигрышей в чемпионате Германии. Конкуренты же не могут похвастаться стабильностью — отрыв чемпиона увеличивается. Неудачником последнего турнирного отрезка стала дортмундская «Боруссия», которая после проигрыша «Баварии» в прошлые выходные едва не уступила в дерби выходцу из второй бундеслиги.

Парни Марко Розе, который из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны, смогли пробить ярко сыгравшего голкипера «Бохума» Риманна только на последних минутах. Холанн оказался удачливее в роли ассистента, навесив на вышедшего со скамейки Брандта. На эмоциональном подъеме «Боруссия» могла выиграть, но рисковала и проиграть, а ее отставание от первого места увеличилось до шести очков.

Испания: севильская удача

«Атлетик» — «Севилья» — 0:1 (Дилэйни, 38)

Андалусийцы не вышли в плей-офф Лиги чемпионов из самой слабой группы, однако в национальном первенстве у них все в порядке. Хотя в Бильбао не обошлось без везения, так как «Атлетик» к перерыву мог вести с перевесом в два-три мяча. «Севилью» в первом тайме спасали голкипер, каркас ворот и промахи хозяев, зато Дилэйни красивейшим ударом закрутил мяч в «девятку». Этого оказалось достаточно, а хозяева и во второй половине продолжали губить моменты. По итогам этого тура команда Хулена Лопетеги сохранит отрыв от «Бетиса», а в случае осечки «Реала» в мадридском дерби отставание от первого места может сократиться. Тем более, у «Севильи» есть в запасе отложенный матч

HIGHLIGHTS | @SevillaFC_ENG triumph at San Mames thanks to a stunner from Thomas Delaney. ?



? #AthleticSevillaFC pic.twitter.com/2TLrM1cTPv — LaLiga English (@LaLigaEN) December 11, 2021

Статистика дня

3-м после Луки Тони и Криштиану Роналду футболистом, забившим в этом веке за календарный год более 30 голов в серии А, стал нападающий «Фиорентины» Влахович.

6 туров (+3=3) не проигрывает в испанском чемпионате «Валенсия», за которую сыграл вышедший на замену на 82-й минуте Денис Черышев.

6 мячей забито с 11-метровой отметки в субботних матчах АПЛ. Больше результативных пенальти зафиксировали только 5 февраля 2011 года (7).

15 пенальти подряд реализовал в АПЛ нападающий «Ливерпуля» Салах. Это лучшая серия в истории турнира после отличившегося 23 раза подряд рекордсмена Ле Тиссье.

25 матчей составляет рекордная в истории ла лиги безвыигрышная серия «Леванте».

291 победу одержал с «Баварией» в бундеслиге Томас Мюллер, сравнявшись с игравшим за «Гамбург» Манфредом Кальцем.