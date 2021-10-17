Клопп назвал Салаха лучшим в мире, в Риме скандальные гол и удаление, Холанн сделал Дортмунд лидером

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Менди сохранил для «Челси» лидерство

«Уотфорд» — «Ливерпуль» — 0:5 (Мане, 9. Роберту Фирмину, 37, 52, 90+1. Салах, 55).

В преддверии субботнего матча журналисты напомнили вернувшемуся в АПЛ Клаудио Раньери историю о том, как он пообещал футболистам «Лестера» накормить их пиццей, если они сыграют на ноль против «Сток Сити». Итальянец в ответ рассмеялся, заметив, что за сухую игру с «Ливерпулем» пицца — это слишком скромно, и в этот раз он оплатит игрокам «Уотфорда» ужин.

Правда, уже на 1-й минуте, когда Салах — пусть из небольшого офсайда — пробил в перекладину, стало понятно: тратиться Раньери не придется. Вопрос был лишь во времени, и когда Салах вырезал блестящую передачу на Мане, сенегалец не упустил возможность забить 100-й гол в АПЛ. Форвард стал лишь третьим африканцем после своего египетского ассистента и Дидье Дрогба, сумевшим добраться до этой отметки. При этом Мане уникален тем, что ни разу не отправил мяч в сетку с пенальти, что прежде при аналогичной результативности удавалось только Лесу Фердинанду и Эмилу Хески.

В общем, даже намека на борьбу не получилось, а во втором тайме великолепный «Ливерпуль» устроил настоящее шоу и парад рекордов. Во-первых, «красные» стали первым английским клубом, который с учетом всех турниров забивает не менее трех мячей в семи подряд выездных матчах. Во-вторых, красивейший гол Салаха, который

усадил на газон защитника, не только продлил результативную серию форварда до восьми матчей, но и сделал его самым результативным африканцем лиги наравне с Дрогба (по 104 гола). Наконец, Милнер, с передачи которого начался путь Роберту Фирмину к хет-трику, уже на протяжении 18 сезонов делает хотя бы один ассист.

«Салах? Его выступление сегодня было грандиозным. Он — лучший. Мы все это видим. Кто лучше него? Нам не нужно говорить о том, что Месси и Роналду сделали для мирового футбола и своего господства. Но сейчас Салах лучший», — не скрывал своего восхищения Юрген Клопп.

«Манчестер Сити» — «Бернли» — 2:0 (Бернарду Силва, 12. Де Брейне, 70). «Брентфорд» — «Челси» — 0:1 (Чилуэлл, 45).

Пока «МЮ» проигрывал в Лестере, другая команда из Манчестера спокойно разобралась с находящимся в зоне вылета соперником. «Бордовые» в их нынешнем состоянии совсем не гроза авторитетов, а для «Сити» — тем более. «Горожане» выиграли у «Бернли» девятый раз подряд, и соотношение забитых и пропущенных мячей (32-1) лучше всего иллюстрирует разницу в классе. И как же с этим контрастировала тяжелейшая победа продолжающего лидировать «Челси»!

Симпатичный новичок АПЛ превосходит все ожидания, но при этом «Брентфорд» еще и невезучая команда. Каркас ворот в этом сезоне остановил семь ударов «пчел», причем шесть раз в центре внимания оказывался Мбеумо! Два его попадания в штангу пришлись на субботнюю игру — при счете 0:0 и 0:1. То есть, хозяева могли как повести в счете, так и отыграться.

Зато «Челси» показал выходцам из чемпионшипа, что такое эффективность, когда единственный за первый тайм удар синих в створ увенчался попаданием Чилуэлла в «девятку». Защитник поймал кураж, отличившись в третьем подряд матче за клуб и сборную. Вместе с тем был необъяснимый промах Лукаку, который и сам не понял, как с нескольких метров ударил на трибуну, после чего преимущество синих отстояли несколько сэйвов Менди и вынос Чалобы с линии пустых ворот.

Развязка игры — удар Нергора через себя, который голкипер ухитрился перевести в перекладину и сохранил для команды Томаса Тухеля первое место. А еще помог «Челси» войти в историю и стать первой лондонской командой, которая выиграла семь подряд выездных дерби.

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 4:2 (Тилеманс, 31. Чаглар Сеюнджю, 78. Варди, 83. Дака, 90+1 — Гринвуд, 19. Рэшфорд, 82). Обзор — здесь.

Италия: «Милан» первый после камбэка

«Лацио» — «Интер» — 3:1 (Иммобиле, 64, с пенальти. Фелипе Андерсон, 81. Милинкович-Савич, 90+1 — Перишич, 12, с пенальти).

Симоне Индзаги вернулся в Рим со своей новой командой и после обмена голами с 11-метровых получил горячую и скандальную концовку. После того как Ханданович парировал удар Иммобиле, а Фелипе Андерсон успел на добивание и забил второй подряд победный гол, миланцы набросились на соперников. Поводом для недовольства гостей стало повреждение Димарко, который лежал на газоне, однако игроки «Лацио» не остановились.

Только в чем суть претензий — непонятно. Во-первых, решение об остановке игры принимает только арбитр. Во-вторых, «нерадзурри» сразу после падения одноклубника продолжили собственную атаку и нарвались на контрвыпад после потери мяча. Пока ВАР определял легитимность взятия ворот, Массимилиано Иррати вынес четыре предупреждения.

Но ни это, ни пятый гол Милинковича-Савича в ворота своего любимого соперника страсти не погасили. После финального свистка выяснение отношений продолжилось и закончилось красной карточкой для защитника «Лацио» Луиза Филипе, который на радостях запрыгнул на спину бывшего одноклубника — перебравшегося летом в «Интер» Корреа. Тот отмахнулся, и арбитр, судя по всему, посчитал действия бразильца провокационными. Маурицио Сарри назвал удаление ужасным недоразумением, но вряд ли он расстроен, в отличие от впервые проигравшего в чемпионате Индзаги.

«Милан» — «Верона» — 3:2 (Жиру, 59. Кессье, 76, с пенальти. Гюнтер, 78, в свои ворота — Капрари, 7. Барак, 24, с пенальти)

Красно-черные как минимум до воскресного матча «Наполи» возглавили таблицу серии А, хотя у Стефано Пиоли огромные проблемы с составом. Основной голкипер Меньян перенес операцию, что заставило миланцев экстренно подписать ветерана Миранте в качестве дублера Тэтэрушану, у Браима Диаса и Тео Эрнандеса диагностировали коронавирус, а Ребича пришлось менять из-за травмы уже в первом тайме.

Печально смотрелся и футбол в исполнении «Милана», тогда как смелая «Верона» к середине первого тайма забила два мяча. И только после перерыва у «россонери» взыграло самолюбие, и они стали вжимать гостей в штрафную. В итоге Жиру в фирменном стиле забил головой, а несостоявшийся игрок ЦСКА Кастильехо заработал реализованный Кессье пенальти.

Вернувшемуся же в строй Ибрагимовичу даже не нужно касаться мяча, чтобы напугать соперника. Настолько, что перекрывавший передачу в направлении только вышедшего на поле шведа Гюнтер в простой ситуации поразил собственные ворота. Впрочем, дело не только в везении, но и в характере нынешнего «Милана». У него есть психология победителя и, как следствие, лучшие восемь стартовых туров после перехода на трехочковую систему в сезоне-1994/95.

Германия: возвращение голевой машины

«Боруссия» Д — «Майнц» — 3:1 (Ройс, 3. Холанн, 54, 90+4 — Буркардт, 88). «Фрайбург» — «Лейпциг» — 1:1 (Чон У Ен, 63 — Форсберг, 32, с пенальти).

Накануне Холанн взорвал сеть роликом, где он ставит друг на друга три мяча и по очереди отправляет их в верхний угол, расстреливая висящую там мишень. В субботу же наконец-то вернувшийся после травмы норвежец забивал в какой-то степени банальные мячи. Не как открывший счет выстрелом в «девятку» Ройс, а всего лишь с пенальти и после организованного Беллингемом выхода один на один.

По большому счету, в том числе из таких моментов складывается феноменальная результативность Холанна — 49 мячей в 49 матчах бундеслиги и 70 точных ударов в 68 встречах с учетом всех турниров! В том числе благодаря норвежцу Марко Розе стал первым тренером «Боруссии», выигравшим пять первых домашних матчей, а Дортмунд поднялся на первое место.

«Шмели» так и останутся лидерами, если в воскресенье «Байер» и «Бавария» в очном споре не смогут определить сильнейшего. Из других событий субботы стоит отметить ничью «Фрайбурга» и «Лейпцига». «Быки» упустили возможность подняться в еврокубковую зону, тогда как сенсационный «Фрайбург» в случае победы мог занимать не нынешнее четвертое, а второе место.

Haaland gets a brace on his return for Borussia Dortmund ?? pic.twitter.com/EzgNwHHUdX — ESPN FC (@ESPNFC) October 16, 2021

Франция: «Монако» проиграл без Головина

«Лион» — «Монако» — 2:0 (Токо-Экамби, 75, с пенальти. Денайер, 90)

Отметившему накануне 50-й день рождения Нико Ковачу пришлось поломать голову над составом. Головин вернется к тренировкам в общей группе только в понедельник, лечится Сидибе, а Тшуамени и Диоп дисквалифицированы. Отсюда переход на схему с тремя центральными защитниками. В целом она работала, и встреча получалась равной. По большому счету обе команды долго не имели очевидных моментов, хотя того, что тренеры обычно называют подходами, хватало.

До перерыва интереснее смотрелся «Лион». После паузы активизировался «Монако», а решающим фактором следует признать более качественную скамейку в распоряжении Петера Боса. Голландец выпустил на замену только вернувшегося из сборной Лукаса Пакета, и бразилец разогнал атаку, в концовке которой Дисаси в необъяснимом подкате едва не оторвал ноги капитану хозяев Дюбуа. Пенальти оказался переломным, «Лион» обошел монегасков в таблице, а команда из княжества упустила шанс вклиниться в еврокубковую зону.

Голландия: Тила не остановить

«Фейеноорд» — РКК — 2:2 (Торнстра, 34. Тил, 47 — Одгард, 37. Анита, 45+1).

Арендованный у «Спартака» Тил получил приз лучшему игроку Эредивизе по итогам сентября и сделал заявку на вторую награду. Правда, в длящейся четыре тура результативной серии полузащитника есть нюансы. В конце первого месяца осени два дубля Тила принесли «Фейеноорду» победы, а в двух октябрьских турах роттердамцы, несмотря на голы своего снайпера, набрали одно очко и упустили шанс подняться на третье место.

Статистика дня

5 подряд домашних игр не пропускает «Реал Сосьедад». Это лучший показатель нового лидера ла лиги с 1984 года.

41 хет-трик «Ливерпуля» в АПЛ — новый рекорд турнира. Красные обогнали долго лидировавший «Арсенал».

150 матчей на посту главного тренера «Лидса» провел Марсело Бьельса.

259 матчей в бундеслиге провел за «Вольфсбург» полузащитник Арнольд, повторивший клубный рекорд голкипера Бенальо.