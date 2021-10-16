«Спартаку» должно быть страшно. Перед визитом в Москву «Лестер» уничтожил «МЮ» в матче-триллере

Один из фаворитов АПЛ переживает спад, тогда как «Лестер» возвращает привычную мощь.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 4:2 (1:1)

Голы: Гринвуд, 19 (0:1). Тилеманс, 31 (1:1). Чаглар Сеюнджю, 78 (2:1). Рэшфорд, 82 (2:2). Варди, 83 (3:2). Дака, 90+1 (4:2).

«Лестер»: Шмейхель, Эванс (Вестергор, 88), Рикарду Перейра, Амарти, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Тилеманс, Сумаре, Мэддисон (Перес, 73), Варди, Ихеаначо (Дака, 77).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Матич (Лингард, 80), Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Санчо (Рэшфорд, 65), Гринвуд (Мактоминай, 80).

Предупреждения: Линделеф, 52. Ван-Биссака, 85. Погба, 86.

Судья: Поусон.

16 октября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Кому пошел на пользу перерыв на матчи сборных, так это «Лестеру», так что в среду в Москве в Лиге Европы сыграет лучшая версия «лис», а не та команда, которая одержала предыдущую победу в АПЛ еще 28 августа над изначально безнадежным «Норвичем». А дальше все достижения ограничились выигрышем в Кубке лиги у «Миллуола». И невозможно было представить, что именно «Лестер» прервет фантастическую серию «Манчестер Юнайтед» из 29 гостевых матчей без поражений.

Тем более у Брендана Роджерса появился повод для волнения, ведь в последние дни именно его называли главным претендентом на пост главного тренера внезапно разбогатевшего «Ньюкасла». Называлась даже сумма, которую «сороки» якобы готовы предложить в качестве компенсации за разрыв контракта. Однако Роджерс предпочел лично поставить точку в этой истории.

«У меня контракт до 2025 года, я счастлив в клубе. Мне повезло работать с прекрасным руководством и замечательными футболистами. У нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Я читал новости, и эти слухи не идут на пользу никому, в том числе самому «Ньюкаслу» и Стиву Брюсу. Эта неделя из тех, что мне не нравятся в современном футболе. Мы пытаемся упорно трудиться, но слухи могут дестабилизировать ситуацию в команде и разозлить болельщиков», — заявил специалист.

Как оказалось, Роджерс зря волновался, и у него действительно есть все, чтобы «Лестер» показывал классный футбол. Не хватало только ряда ключевых исполнителей, но стоило составу стабилизироваться, и «лисы» стали той командой, которая положила на лопатки «МЮ» в третьем официальном матче подряд. Да еще и забили «дьяволам» три гола после перерыва, хотя они на протяжении 15 туров на чужих полях держали свои ворота на замке именно во вторых таймах.

Один из ключевых моментов в игре «Лестера» — первый выход в стартовом составе долго лечившегося Эванса, с которым центр обороны выглядит значительно надежнее. Да, без огрехов не обошлось, и когда счет стал 2:2, именно центральные защитник зевнули рывок Рэшфорда под длинный пас Линделефа. Форвард умчался от оппонентов столь резво, словно для него это была не первая официальная игра после финала Евро-2020. А до этого свой самый лучший момент только в силу технической погрешности не реализовал Криштиану Роналду.

Однако в целом оборона «лис» выгодно отличалась от грозного соперника в плане надежности. И таких ляпов, как залечивший травму Магуайр, не допускала. Бывший защитник «Лестера» банально зазевался на бровке, позволив Ихеаначо обокрасть себя, и Тилеманс в касание забросил мяч за шиворот Де Хеа. В этом эпизоде нужно похвалить бельгийца, тогда как испанского голкипера винить не в чем. У него не было шансов точно так же, как и у Шмайхеля, когда открывший счет Гринвуд потрясающим ударом поразил дальнюю «девятку» рикошетом от штанги.

В остальном же Де Хеа был безупречен. При счете 1:1 он вытянул тяжелейший удар от того же Тилеманса, однако защита «красных дьяволов», которой не хватало травмировавшегося в сборной Варана, была, мягко говоря, небезупречна. Сначала манкунианцы позволили в суматохе перед воротами отличаться Чаглару Сеюнджю. Потом — продемонстрировали удивительную для такого уровня потерю концентрации. «МЮ» позволил сопернику сравнять счет всего через 54 секунды после гола Рэшфорда.

Это во дворе ты можешь ответить на гол соперника, едва начав с центра поля. Но чтобы такое случалось в одной из лучших лиг мира, да еще и с клубом, который называют претендентом на чемпионство?! «Лестер» же не просто показал, что невозможное возможно — он продемонстрировал фантастическую волю к победе.

Как в решающей атаке, увенчавшейся неотразимым ударом забившего 125-й гол в АПЛ Варди, так и в оставшиеся минуты, когда хозяева не стали оберегать минимальное преимущество, а помчались добивать «МЮ». В общем, получили колоссальный заряд эмоций как всей командой, так и персонально. Последнее, прежде всего, относится к поставившему не точку, а восклицательный знак Даке. Еще один воспитанный в «Зальцбурге» бомбардир стал автором первого замбийского гола в премьер-лиге, и теперь его команда на кураже едет в гости к «Спартаку».

А Уле Гуннару Сульшеру нужно срочно разобраться, как с таким подбором игроков он за три последних тура набрал в играх с середняками только одно очко. Впереди у «МЮ» безумный календарь с матчами против «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».