«Ювентус» и «Барселона» выиграли, игроки «Тоттенхэма» помогли спасти болельщика, в Голландии под фанатами рухнула трибуна

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Италия: Миранчук в запасе, «Наполи» на первом месте

«Эмполи» — «Аталанта» — 1:4 (Ди Франческо, 30 — Иличич, 11, 26. Вити, 49, в свои ворота. Сапата, 89)

У Алексея Миранчука в воскресенье был день рождения, однако для Джан Пьеро Гасперини это не стало поводом включить российского полузащитника в стартовый состав. Между тем у бергамасков много травмированных, и тренерский штаб надолго лишился Хатебура, Гозенса, Пессины и Джимсити.

Но «Аталанта» после невразумительного старта постепенно набирает ход и в Эмполи добилась победы в третий раз за пять последних туров. Гости разве что слегка испугались, когда на первых минутах Мериху Демиралу пришлось выносить мяч с линии пустых ворот, а дальше все складывалось примерно так, как в первой голевой атаке, когда Пашалич и Иличич в два паса раскатали оборону соперника.

«Аталанта» прихлопнула «Эмполи» — 4:1 ?



Особенно хорош был Иличич, сделавший дубль за 15 минут. Одно плохо — Миранчук снова наблюдал за этим со скамейки ? pic.twitter.com/fYbPcwQYNh — Матч ТВ (@MatchTV) October 17, 2021

Словенец на данный момент единственный легионер, забивающий в каждом сезоне серии А, начиная с чемпионата-2010/11. Что не удалось Иличичу в воскресенье, так это оформить хет-трик. Возможность для этого была шикарная, однако, исполняя пенальти, форвард не попал в створ. Зато Сапата стал первым колумбийцем, забившим 100 мячей в итальянском первенстве. Ну а Миранчук, несмотря на комфортный счет, не сыграл ни минуты.

«Наполи» — «Торино» — 1:0 (Осимен, 86)

Повторив клубный рекорд и начав сезон с восьми побед, неаполитанцы показали чемпионскую игру. Не в плане ее качества, а с точки зрения умения выжимать результат в ситуации, когда все складывается далеко не так, как хочется. Начиная с пенальти, который не реализовал Инсинье. В этом сезоне он главный неудачник чемпионатов «большой пятерки», так как из пяти 11-метровых в его исполнение взятием ворот закончились только два. Но в который уже раз команду Лучано Спаллетти выручил Осимен. У нигерийца 8 мячей в последних семи официальных матчах, а его команда остается лидером, однако в следующем туре «Наполи» ждет гостевая игра с «Ромой».

«Ювентус» — «Рома» — 1:0 (Мойзе Кин, 16).

Жозе Моуринью не перестает удивлять. Его «Рома» — одна из самых веселых, а временами инфарктных команд серии А, и даже не верится, что в последние годы работа португальского тренера ассоциировалась со скукой и чрезмерным прагматизмом. Особенный и в информационном поле смотрится прекрасно, в преддверии визита в Турин встретившись с Конором Макгрегором.

Прагматизм в чистом виде — это скорее про «Ювентус» после возвращения Массимилиано Аллегри, который накануне не жалел комплиментов в адрес своего коллеги, отмечая, что у нынешней «Ромы» появились характер и страсть. И в принципе это могло принести «волкам» успех в Турине. В конце первого тайма классный прессинг гостей обернулся потерей Кьеллини, встречной атакой и назначением пенальти за фол против Мхитаряна.

Многие болельщики римлян уверены, что Даниэле Орсато поторопился со свистком, ведь атака продолжилась, и мяч даже побывал в воротах после удара Эбрахама. Но вспомнил ли кто-то об этом, если бы Верету, который реализовал 13 подряд подходов к «точке», не проиграл дуэль Щенсны? В итоге этого сэйва поляка и точного удара головой в исполнении Мойзе Кина «Старой синьоре» хватило, чтобы выиграть шестой раз подряд. Если учесть, что три последних игры завершились без пропущенных мячей, можно констатировать: туринцы уже вспомнили, как играть по схемам Аллегри.

FT: Juventus 1-0 Roma



Juventus' last six games: WWWWWW pic.twitter.com/SIfNPsRFk2 — B/R Football (@brfootball) October 17, 2021

Испания: Фати и Депай — топ-связка

«Барселона» — «Валенсия» — 3:1 (Фати, 13. Депай, 41, с пенальти. Филиппе Коутинью, 85 — Гайя, 5)

В паузе на матчи сборных сине-гранатовые зализывали раны, приходя в себя после безнадежных поражений от «Бенфики» и «Атлетико». В значительной степени обстановку разрядило заявление президента «Барселоны» Жоана Лапорты о поддержке Роналда Кумана. Критиков голландца это не порадовало, и когда капитан «Валенсии» Гайя вогнал мяч в нижний угол, у скептиков появился новый повод для недовольства.

Но при этом все без исключения признают, что нынешний штаб каталонцев отлично развивает молодежь. В воскресенье мы вновь увидели классную игру 17-летнего Гави, а также в полной мере оценили новую связку в атаке, куда вернулся почти год не появлявшийся в стартовом составе Ансу Фати. Говорят, у него возникли проблемы в переговорах о новом контракте, однако на игре это никак не сказывалось.

The moment Kun Aguero made his Barcelona debut ? pic.twitter.com/3UFYcbGJiE — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021

18-летний форвард быстро сравнял счет после классного взаимодействия с Депайем, после чего еще и заработал для голландца пенальти. И хотя по ходу второго тайма «Валенсия», в составе которой на 74-й минуте впервые после травмы появился Черышев, порой серьезно напрягала оборону хозяев, все закончилось благополучно. А болельщики увидели два давно ожидаемых события — гол Филиппе Коутинью и официальный дебют в составе «Барсы» долго лечившегося Агуэро. Осталось дождаться выздоровления Педри и понять, пойдет ли Куман на смену схемы ради своих молодых талантов.

Германия: «Бавария» уничтожила Леверкузен

«Байер» — «Бавария» — 1:5 (Шик, 55 — Левандовски, 3, 30. Мюллер, 34. Гнабри, 36, 37)

«Бавария», бесспорно, космос для остальных клубов бундеслиги, но как раз поэтому даже намек на интригу вызывает колоссальный интерес. Соответственно и статус игры в Леверкузене был особым, так как на кону стояло лидерство по итогам восьми туров. Только именно в таких матчах мюнхенцы обычно превращаются в совершенную и беспощадную машину, и быстрый гол Левандовски показал, как сильно самолюбие чемпиона задело первое поражение под началом Юлиана Нагельсманна.

Но все равно такое преимущество, как в воскресенье, это что-то ненормальное. Ожидавшееся сражение превратилось в избиение, а отрезок с 30-й по 37-ю минуту напоминал футбольный симулятор, когда в опциях выставлена самая низкая сложность. Мюллер забил пяткой, Гнабри после его передачи издевательски переправил мяч в сетку «шведой», Левандовски — подсек «черпачком»... Три голевых передачи на свой счет записали защитники, и Twitter «Баварии» упивался собственным превосходством: «Пять. Попробуй остановить нас!».

FIVE. TRY AND STOP US. — FC Bayern English (@FCBayernEN) October 17, 2021

Мюнхенцы сбросили обороты сами, держа в уме Лигу чемпионов. Отчасти благодаря этому несчастные леверкузенские болельщики увидели шестой в сезоне результативный пас вундеркинда Вирца, который в пятый раз помог отличиться размочившему счет Шику. «Байер» все-таки слишком молод, чтобы бросить перчатку «Баварии», да и предыдущее поражение — дома от дортмундской «Боруссии» (3:4) — показало футбольную наивность «аспириновых».

? @FCBayernEN at their best as they run riot over Bayer Leverkusen



Watch all the highlights ??#B04FCB pic.twitter.com/psaBlpEcL6 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 17, 2021

Англия: в Ньюкасле новая эра

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 2:3 (Уилсон, 2. Дайер, 89, в свои ворота — Ндомбеле, 17. Кейн, 22. Сон Хын Мин, 54)

Уже во втором круге афиша этого матча будет смотреться иначе, ведь «сороки» начинают новую жизнь и готовятся стать суперклубом. Но пока они в зоне вылета, а дни Стива Брюса на посту главного тренера сочтены. В Англии утверждают, что он пока сохраняет свой пост только потому, что новый менеджмент «Ньюкасла» не хочет ошибиться, выбирая нового наставника. Тем более, в разгар сезона найти свободную кандидатуру сложно, а те, кто занят — опровергают слухи и не хотят менять нынешнюю работу, как Брендан Роджерс и Жозе Моуринью.

The new era starts at St. James' Park. pic.twitter.com/yM08bIwRZb — Squawka News (@SquawkaNews) October 17, 2021

Так что Брюс провел в воскресенье свой 1000-й матч в роли тренера, а его подопечные начали игру с сумасшедшим настроем — с гола Уилсона на 107-й секунде дебютной игры при новом руководстве. Болельщики, многие из которых по случаю прихода владельцев из Саудовской Аравии облачились в куфии с символикой клуба, были в восторге.

It took 107 seconds for new Newcastle United chairman Yasir Al-Rumayyan to see his first goal at St. James' Park. pic.twitter.com/nYnPTzLoNW — Squawka News (@SquawkaNews) October 17, 2021

Только чудес все-таки не бывает, и уже к середине первого тайма «Тоттенхэм» вел в счете, а Кейн наконец-то открыл свой лицевой счет в текущем чемпионате. Арбитр сначала отменил гол снайпера, и только ВАР определил, что никакого офсайда у Харри не было. Это 88-й гостевой гол Кейна, что позволило ему обойти Алана Ширера по данному показателю и еще на шаг приблизиться к отличившемуся на чужих полях 94 раза рекордсмену АПЛ Уэйну Руни.

Не обошлось без ЧП. В концовке первого тайма стало плохо одному из зрителей. Арбитр остановил игру после подсказки Регилона, а другой защитник «шпор» — Дайер — сделал все, чтобы представитель медицинского штаба оперативно доставил на трибуну дефибриллятор. Состояние пострадавшего удалось стабилизировать, после чего он был доставлен в больницу.

Newcastle vs. Tottenham was paused due to a medical emergency in the crowd.



Reguilon was one of the players to alert the referee, while Dier ran to the side of the pitch and called for a defibrillator to be taken to the East Stand ? pic.twitter.com/i22US8lgJA — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021

Первый тайм доигрывали после того, как ситуация разрешилась, и семи компенсированных минут хватило, чтобы все вспомнили об эффективности связки Кейн — Сон Хын Мин. Хозяевам же осложнил задачу спасения удаленный всего через 15 минут после выхода на замену Шелви. Если смотреть на результат, понимаешь, что ожидаемый уход Брюса — это не только приход новых хозяев, но и слабые результаты. С этим тренером «Ньюкасл» потерял на своем поле 28 очков, имея преимущество в счете.

Франция: волевой «Марсель»

«Марсель» — «Лорьян» — 4:1 (Камара, 27. Гендузи, 56, 90+2. Милик, 85 — Лорьенте, 13, с пенальти)

У соперника «Локомотива» в Лиге Европы такой же характер, как у Хорхе Сампаоли. Местами взбалмошный, но несгибаемый. С тех пор, как аргентинец весной возглавил команду, она набрала уже 15 очков в играх, где уступала в счете. В данной встрече стоит отметить три момента. Во-первых, прекрасную игру дважды отличившегося Гендузи. Во-вторых, первый в сезоне гол долго лечившегося Милика, без которого «Марсель» часто играл без центрального нападающего. Наконец, первый в этом сезоне лиги 1 ассистентский хет-трик Пайета.

Dimitri Payet is the first player to provide a hat-trick of assists in Ligue 1 this season:



56' ?? Guendouzi

85' ?? Milik

90+2' ?? Guendouzi



He created seven chances in total vs. Lorient. ? pic.twitter.com/pn7EVdFIpo — Squawka Football (@Squawka) October 17, 2021

Голландия: в шаге от трагедии

НЕК — «Витесс» — 0:1 (Фредериксен, 16)

Ужасными могли быть последствия празднований выездной победы «Витесса» в дерби с НЕК. Когда футболисты из Арнема направились к гостевому сектору, фанаты начали синхронно подпрыгивать, и под ними обрушилась трибуна. К счастью, по сообщениям из Неймегена, никто из гостей в итоге не пострадал. Судя по фотоотчетам, от этого спасло то, что не выдержавшие нагрузки два ряда упали на находившийся ниже контейнер, поэтому удалось избежать падений с большой высоты.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries ? pic.twitter.com/kYXJh2UBsP — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021

Статистика дня

1-й раз с 2005 года Дэвиду Мойесу удалось обыграть Рафаэля Бенитеса. Для «Эвертона» это первое домашнее поражение в текущем сезоне.

9 раз с момента назначения Хулена Лопетеги «Севилья» выигрывала выездные матчи ла лиги со счетом 1:0. Начиная с сезона-2019/20 никто в ведущих лигах Европы не делал это так часто.

29 мячей со «стандартов» (без учета пенальти) забили под началом Мойеса футболисты «Вест Хэма». Это лучший показатель в АПЛ с января прошлого года, когда шотландец возглавил лондонскую команду.

35 нарушений зафиксировано в самом жестком матче текущего чемпионата Голландии между «Витессом» и НЕК.