Любимец Слуцкого напряг Гвардиолу, «Милан» в шаге от скудетто

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: Конте снова в зоне Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» после победы в дерби Северного Лондона устроил полноценное сражение с «Арсеналом» за четвертое место, получив при этом в соперники отчаянно сражающийся за выживание «Бернли». Бордовые после увольнения Шона Дайча и назначения на пост главного тренера Майка Джексона в пяти турах проиграли лишь раз, одержав три победы подряд, и в Лондоне они упирались долго. Если быть совсем точным — 53 минуты.

Именно столько продлился первый тайм, так как объявленное арбитром компенсированное время увеличились вдвое, и как раз в этот момент счет открыл реализовавший пенальти Кейн.

Однако гол не облегчил жизнь хозяев, и Кейну, например, в концовке пришлось блокировать опасный удар в собственной штрафной. Было еще и попадание Барнса в штангу, но хорошо то, что хорошо кончается. Команда Антонио Конте поднялась на четвертую строчку и ждет, чем ответит «Арсенал», играющий в понедельник с «Ньюкаслом».

Выиграв накануне Кубок Англии, «Ливерпуль» на пару часов превратился в болельщиков «Вест Хэма», который, конечно, хотел красиво попрощаться с отдавшим клубу 18 лет капитаном Марком Ноблом. Настрой у «молотков» был запредельным, и в обороне они сражались так, словно игра была для хозяев судьбоносной.

«Манчестер Сити» не помогли даже 85 процентов владения мячом к середине первого тайма, тогда как сопернику на этом отрезке хватило единственного попадания в створ. Боуэн, которого во времена работы в «Халле» своим любимым игроком называл Леонид Слуцкий, закатил мяч в пустые ворота, убежав от защитников едва ли не с центра поля. И он же перед уходом на перерыв прицельно пробил между ногами Фернандиньо.

При этом «горожанам» катастрофически не везло в завершающей стадии атаки. И отчасти из-за этого команда Хосепа Гвардиолы впервые с декабря 2019 года уступала в матче АПЛ со счетом 0:2. Всего же по итогам первого тайма таких раскладов у «Сити» было 52. Итог — одна ничья и 51 поражение. А первую победу отменил Фабяньски, в концовке парировавший пенальти в исполнении не промахивавшегося с «точки» три с половиной года Махреза.

Ирония судьбы заключается в том, что тогда алжирец допустил осечку в игре с «Ливерпулем», и воскресная ничья тоже оказалась в пользу Юргена Клоппа. «Сити», впрочем, все равно остался лидером, да и в случае равенства очков у него есть перевес в разности мячей. Что до действующего чемпиона, то по итогам второго тайма ему грешно сетовать на капризы фортуны. Грилишу помог забить коварный для вратаря рикошет, Цоуфал эффектно пробил головой по собственным воротам, а Боуэн с Антонио упустили три верных момента для взятия ворот.

Италия: развязка — через неделю

Как признался на днях Стефано Пиоли, нынешний «Милан» родился в позапрошлом сезоне — после унизительного поражения от «Аталанты» со счетом 0:5. Тот момент тренер назвал одновременно одним из самых унизительных и самых ценных в карьере, заявив, что тогда стало понятно, куда команда должна двигаться.

Еще Пиоли отметил, что бергамаски — вторая после «россонери» команда серии А по умению набирать очки в гостях. И на «Сан-Сиро» «Аталанта» создала хозяевам максимум проблем. Единственное, что запомнилось в исполнении миланцев в первом тайме — безуспешная попытка Жиру заработать пенальти, обернувшаяся предупреждением французу за симуляцию. Только у этого «Милана» есть настоящий чемпионский почерк и умение дожимать соперника, что и произошло во втором тайме.

Еще у красно-черных есть лидеры, которые тянут команду на решающем отрезке. Особенно хорош весной Рафаэл Леау. Отличившийся в третьем туре подряд португалец блестяще разобрался с защитником после заброса Жуниора Мессиаса и пустил мяч между ногами Муссо. А что сотворил Эрнандес! Подхватив отобранный Круничем мяч около собственной штрафной, защитник протащил его через все поле и окончательно добил «Аталанту». Команда оставшегося в запасе Миранчука все дальше от еврокубков, тогда как «Милану» до скудетто достаточно ничьей в заключительном туре.

«Интер» не позволил землякам стать чемпионами, сидя на диване. Пытающийся спастись от вылета «Кальяри», конечно, пытался в меру сил напрягать гостей и даже немного их напугал пушечным выстрелом Лукояниса с дальней дистанции. Однако класса «нерадзурри» оказалось достаточно, чтобы отпраздновать плановую победу. Сомнений в ней не осталось после того, как Лаутаро Мартинес эффектно подсек мяч над вратарем и со спокойной душой уступил место на поле Алексису Санчесу.

Для сохранения титула «Интеру» нужно обыгрывать «Сампдорию» и верить, что «Сассуоло» наберет очки в матче с «Миланом». И это совсем не фантастический расклад, если вспомнить, что черно-зеленые выиграли у «россонери» два последних матча. Правда, на «Сан-Сиро», тогда как на своем поле у «Сассуоло» в пассиве серия из пяти поражений.

Испания: «Севилья» в Лиге чемпионов

Два гранда словно взяли выходной. Прежде всего это касается «Барселоны», которая обычно беспощадна по отношению к «Хетафе». Во время визитов в пригород Мадрида каталонцы как побеждали чаще всех в ла лиге, так и забивали больше остальных команд. Но в этот раз коса нашла на камень. Видимо, потому что хозяевам результат нужен был больше, и воскресная ничья позволила Кике Санчесу Флоресу завершить свою миссию по спасению «Хетафе» от вылета.

«Реал» тоже играл в гостях у сражающегося за выживание соперника, и Карло Анчелотти явно держал в уме подготовку к финалу Лиги чемпионов. Модрича, Бензема, Куртуа и Винисиуса Жуниора даже не было в заявке. Зато сумели проявить себя некоторые резервисты. Прежде всего забивший первый гол в этом сезоне Диас и голкипер Лунин, во втором тайме парировавший пенальти в исполнении Негредо.

Из-за осечки форварда-ветерана «Кадис» упустил шанс покинуть зону вылета. Отметим также первый за два месяца выход на поле залечившего очередную травму Азара. Как недавно заявил Анчелотти, бельгиец никуда не уйдет: он настроен проявить себя в «Реале» в следующем сезоне.

«Атлетико» гарантировал себе десятое подряд участие в Лиге чемпионов еще в среду, так как при равном количестве очков он превзойдет «Бетис» по личным встречам. «Севилья» также дважды переиграла земляков, и ей в воскресенье было достаточно ничьей.

Андалусийцы играли на фоне слухов об уходе Хулена Лопетеги, чей контракт рассчитан до 2024 года, но добились нужного результата. А героем севильцев стал проводящий крайне неоднозначный сезон Эн-Несири. После 18 мячей в прошлом сезоне результативность марокканца уменьшилась в четыре раза, но именно он забил гол, который позволил выполнить главную задачу сезона. Именно таким для форварда должен был получиться 200-й матч за испанские клубы.

Самый интригующий матч тура обернулся очередной драмой для Унаи Эмери, причем, как и в Лиге чемпионов против «Ливерпуля», «Вильярреала» хватило на один тайм. Во второй половине «подводники» пропустили два удара и проиграли сражение за попадание в Лигу Европы. Хозяевам нужна была только победа, при которой они получали перевес над «Реал Сосьедад» по личным встречам, но выиграли баски. Теперь «Вильярреал» в последнем туре ждет заочное соперничество с «Атлетиком» за 7-е место и путевку в Лигу конференций. Команда Эмери на выезде играет с «Барселоной», клуб из Бильбао — в гостях с «Севильей».

Статистика дня

2-й раз в своей истории — после конца 70-х годов прошлого века — «Брюгге» три раза подряд выиграл титул чемпиона Бельгии.

2-й раз «Бетису» удается забить за один сезон более 100 мячей.

5 из восьми последних финалов Кубка Швейцарии выиграли команды, поменявшие тренера по ходу сезона. В воскресенье это удалось «Лугано».

9 голов с пенальти забил в этом сезоне лидирующий по данному показателю в лигах топ-5 нападающий «Наполи» Инсинье.

73,5 процента матчей — 158 из 215 — выиграл «Аякс» под руководством Эрика тен Хага.

149 матчей подряд провел в АПЛ в стартовом составе голкипер «Лестера» Шмайхель. Прервавшаяся в воскресенье серия датчанина стала шестой в истории турнира.