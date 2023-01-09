Абубакар сейчас сильнее Роналду, но футбол давно превратился в бизнес. Рабинер — о скандале в «Аль-Насре»

Реплика обозревателя «СЭ» об отстранении Венсана Абубакара.

Венсана Абубакара вывели из заявки «Аль-Насра», чтобы освободить место для Криштиану Роналду. В ответ камерунец выдал прекрасную в своей язвительности тираду: «Всегда думал, что Месси лучше Роналду, и после тренировки с Криштиану понял, что был прав».

А теперь вспомним, как фигуранты этой истории — не Месси, там все понятно — сыграли на ЧМ-2022. Криштиану забил один мяч с сомнительного пенальти Гане (пусть и рекордный, позволивший ему отметиться голами на пяти чемпионатах мира), вылетел из стартового состава национальной команды и провалил турнир на огромном контрасте со своим главным оппонентом.

Венсан Абубакар. Фото Global Look Press

Абубакар, игравший за в разы более слабую команду, сначала при 1:3, выйдя на замену, забил и отдал голевой пас с Сербией (итог — 3:3), а потом забил победный мяч Бразилии. Да, после снял футболку и нарвался на глупейшее удаление, но прямо перед финальным свистком оно уже ни на что не влияло. Зато он принес «Неукротимым львам» историческую победу над пентакампеонами, а какой красивейший гол до того забил сербам и вообще как переломил ход того матча, даже после плей-офф ЧМ (в котором Камерун не участвовал), вы еще вряд ли успели забыть.

Совершенно очевидно, что от 30-летнего Абубакара в чисто футбольном плане толку сейчас и в ближайшей перспективе будет намного больше, чем от 37-летнего Роналду со всеми его скандальными уходами из «МЮ» и Пирсами Морганами. Но современный футбол — это бизнес. Со всеми вытекающими. Узнаваемость, безусловно, саудовский клуб за одну секунду после подписания португальца поднял в разы. В каком бы состоянии игрок ни был сейчас.

Хотя еще вопрос, отобьет ли «Аль-Наср» безумную зарплату Роналду за счет продажи футболок и других активностей. Потому что в любом случае футбол и бизнес должны идти рука об руку, а здесь игровая составляющая, боюсь, совсем отсутствует.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Тот же Самюэль Это'О для «Анжи» имел больше смысла, потому что там были еврокубки и был находившийся в рабочем состоянии и способный строить вокруг себя коллектив, хоть и обладавший выдающимся самомнением футболист. Нынешнего Криштиану в игровом плане скорее можно уподобить Роберто Карлосу махачкалинских времен (благодаря которому и удалось подтянуть Это'О, Виллиана и т.д.), но у Робика была гораздо более позитивная харизма.

Впрочем, хотят саудовцы — пусть башляют. Повторяю: карьера выдающаяся, кумир миллионов. Наработал на то, чтобы всякие богатые безумцы платили ему хоть миллиард. Только к футболу как таковому это не имеет никакого отношения.

А к Абубакару советую внимательно присмотреться российским клубам. Тем более что Камерун — наша история. Нгамале играет в «Динамо», Ондуа — гражданин России, так что протекцию есть кому составить.