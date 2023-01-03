«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию

Главные слова с пресс-конференции в «Аль-Насре» и любопытные детали королевского контракта.

Криштиану Роналду официально начинает новую и, наверное, последнюю главу своей карьеры футболиста. Накануне португалец прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы подписать все бумаги, пройти медосмотр и провести первую пресс-конференцию в статусе игрока «Аль-Насра».

«Чувствую себя очень хорошо, — сказал Криштиану. — Я так горжусь тем, что принял это важное решение в своей жизни. Когда я принимаю решения, моя семья всегда поддерживает меня, особенно мои дети. Футбол за последние 10-15 лет изменился, трудно обыграть любую команду. Если привести в пример чемпионат мира, то единственная команда, которая обыграла чемпионов [Аргентину] — это Саудовская Аравия. Я приехал сюда играть, побеждать и получать удовольствие».

За день до этого Marca опубликовала интересную информацию, касающуюся контракта Криштиану. Якобы в том случае, если «Ньюкасл», которым владеет инвестиционная группа из Саудовской Аравии, сможет отобраться в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, у Роналду может быть возможность перейти в английский клуб в аренду. Сейчас «сороки» сенсационно идут на третьем месте, так что шансы на это были бы вполне конкретные.

Презентация Криштиану Роналду. Фото Reuters

Однако сам Криштиану на пресс-конференции высказался конкретно: «Моя работа в Европе закончена. Я играл в самых важных командах и выиграл с ними все. Сейчас для меня новое испытание в Азии. Рад, что «Аль-Наср» дал мне такую возможность не только ради футбола, но и ради женщин и молодого поколения. Я счастлив и горд».

Роналду задали вопрос, чего он хочет добиться в Саудовской Аравии. Ответ Криштиану намекает, что его планы выходят за пределы исключительно футбола: «Для меня это не только великолепная возможность с точки зрения футбола, но и шанс изменить менталитет нового поколения. Сейчас я могу признаться: у меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии и США. Даже в Португалии многие команды пытались меня подписать, но я дал слово этому клубу, так как хочу развивать не только футбол, но и другие вещи в этой замечательной стране.

Для меня это серьезный вызов — я знаю, чего хочу и чего нет. Это возможность что-то поменять, своими знаниями и опытом помочь в развитии множества важных вещей. Например, многие не знают, что у «Аль-Насра» есть женская команда. Я хочу привнести иной взгляд и другую точку зрения».

О переходе Роналду на пресс-конференции высказался и тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия: «Моя цель — сделать его [Криштиану] счастливым и помочь ему наслаждаться каждым моментом здесь. Он недосягаем, а я никогда не тренировал игрока его уровня. Этот трансфер пойдет на благо нашего футбола и Саудовской Аравии в целом».

Руди Гарсия. Фото AFP

За несколько часов до пресс-конференции в прессе появились и детали перехода Роналду. Так Marca пишет, что помимо зарплаты в 90 миллионов евро в год (которая может вырасти до 200 миллионов с учетом бонусов), в контракте Криштиану прописано проживание в роскошном особняке, повышенное внимание к потребностям португальца и его семьи, а также бесплатные перелеты в Испанию и Португалию. Также Marca сообщает, что друг Роналду и по совместительству его агент Рикарду Регуфе получил 30 миллионов евро за организацию сделки. А до этого CBS Sports сообщало, что у Роналду также будет право поменять тренера, если он не будет его устраивать. В общем, королевские условия.

Криштиану успешно прошел медосмотр и провел пресс-конференцию. Далее — презентация, на которой ожидается 90 тысяч человек.