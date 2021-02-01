«Монако» с Головиным победил, «Барса» и Месси догнали «Реал»

Самое интересное из воскресных матчей в Европе.

Чемпионат Франции. 22-й тур. «Нант» — «Монако» — 1:2 (Эмон, 83 — Марипан, 45. Фолланд, 60). Удаление: Паллуа («Нант»), 73.

В прошлом туре «Монако» обыграл «Марсель», а Головин после выхода на замену отдал две голевые передачи. Но, несмотря на это, российский хавбек вновь остался в запасе — в воскресенье Нико Ковач выпустил Головина лишь во втором тайме, причем на этот раз отмерил ему чуть больше 20 минут.

Понять хорвата можно: если в матче с «Марселем» «Монако» требовалось усиление атаки уже в перерыве, то в игре с «Нантом» княжеская команда вообще не испытала проблем. К середине второго тайма «Монако» забил дважды, а еще два гола гостей отменили.

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Les Mon?gasques s'imposent ? la Beaujoire et signent une 5?me victoire de rang en @Ligue1UberEats ?



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Головин вышел на поле на 69-й минуте — и едва сразу не отдал результативный пас. Наш полузащитник получил мяч на левом фланге, протащил его вперед и отдал передачу Тшуамени — француз попал в штангу. Вскоре команда Раймона Доменека осталась в меньшинстве, и «Монако» заметно снизил темп игры. А затем неожиданно пропустил, причем косвенно на гол повлиял Головин — он располагался ближе к своим воротам, чем замкнувший навес Эмон, то есть соперник не находился в офсайде.

После пропущенного гола гости стали бережнее относиться к мячу, а Головин ближе к концу матча переместился на место правого форварда, но в атаке почти не участвовал, а скорее был элементом первой линии обороны. «Монако» выстоял — и теперь отстает от «ПСЖ» всего на три очка.

Первое поражение Покеттино

«Лорьян» — «ПСЖ» — 3:2 (Абержель, 36. Висса, 80. Моффи, 90+1 — Неймар, 45, с пенальти, 58, с пенальти).

Вряд ли болельщики «Пари Сен-Жермен» ожидали, что при Маурисио Покеттино команда впервые проиграет «Лорьяну», занимающему 18-е место в таблице. Но это произошло: команда из зоны вылета обыграла парижан, хотя к 79-й минуте матча уступала им. В концовке игроки «ПСЖ» потеряли концентрацию и пропустили дважды подряд.

Интересно, что «Лорьян» владел мячом всего 35 процентов времени, но превзошел чемпиона и по числу ударов, и по числу ударов в створ. «ПСЖ» проиграл впервые при Покеттино и свалился на третье место. Теперь в чемпионате лидирует «Лилль», а за ним — «Лион».

Первая победа Тухеля

Чемпионат Англии. 21-й тур. «Челси» — «Бернли» — 2:0 (Аспиликуэта, 40. Алонсо, 84).

В лондонском клубе перестановки произошли быстро: еще неделю назад Фрэнк Лэмпард провел последний матч во главе «Челси», а на этой неделе уже дважды команда выступила под руководством Томаса Тухеля. Если в дебютной встрече при немце синие сыграли вничью с «Вулверхэмптоном», то в воскресенье набрали три очка — повержен «Бернли».

Тухель снова сыграл в три центральных защитника, но на этот раз лондонцы действовали смелее и логично победили — капитан Аспиликуэта и освобожденный из заточений Алонсо (первый матч с сентября) забили по мячу. «Бернли» за весь матч нанес только один удар по воротам — на четвертой добавленной минуте.

2:0 — Тухель начинает с двух подряд сухих матчей в АПЛ.

xG map for Newcastle — Everton



yeah this was just a fully deserved Newcastle win pic.twitter.com/nfUW6GkZBO — Caley Graphics (@Caley_graphics) January 30, 2021

Салах разбудил «Ливерпуль»

«Вест Хэм» — «Ливерпуль» — 1:3 (Доусон, 87 — Салах, 57, 68. Вайналдум, 84).

Чемпионы Англии снова набирают мощь в чемпионской гонке. После пяти матчей без побед «Ливерпуль» последовательно обыграл двух претендентов на место в Лиге чемпионов — «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Причем обоих — в Лондоне.

??? ??! ?? — Liverpool FC (@LFC) January 31, 2021

Из-за травмы матч пропустил Мане, и почти час «Ливерпуль» не мог забить «молотобойцам». Все изменило появление Кертиса Джонса на 57-й минуте — через 35 секунд после выхода на замену 20-летний хавбек отдал голевую передачу Салаху. А вскоре египтянин оформил дубль в результате образцовой контратаки.

Дальше уже проблем у «Ливерпуля» не возникла, и чемпионы Англии заслуженно победили. Поражение «Лестера» открыло красным дорогу к третьему месту, но до «Манчестер Сити» еще далековато — четыре очка, причем у лидера игра в запасе.

Суарес ведет «Атлетико» к титулу

Чемпионат Испании. 21-й тур. «Кадис» — «Атлетико» — 2:4 (Негредо, 35, 71 — Суарес, 28, 50. Сауль, 44. Коке, 88).

Даже у «Баварии» в Германии нет такого преимущество, какое к середине чемпионата Испании обрел «Атлетико». Мадридцы опережают ближайшего преследователя («Реал») на целых десять очков, имея игру в запасе. В воскресенье команда Диего Симеоне одержала восьмую победу подряд в ла лиге — над «Кадисом».

Главным героем встречи стал Луис Суарес — уругвайцу неделю назад исполнилось 34, но он все еще хорош. В матче с «Кадисом» он реализовал штрафной и пенальти, так что теперь на счету нападающего 14 голов в 16 матчах и первое место в снайперской гонке.

Barcelona let Luis Suarez leave for free this summer.



Now he's La Liga's top scorer for Atletico Madrid ? pic.twitter.com/iypB8w3C1s — B/R Football (@brfootball) January 31, 2021

«Барселона» — «Атлетик» — 2:1 (Месси, 20. Гризманн, 75 — Жорди Альба, 49, в свои ворота).

А бывший клуб Суареса взял у «Атлетика» реванш за поражение в Суперкубке. Открыл счет Месси, идеально пробивший со штрафного.

2 — Lionel Messi ?? has scored two direct free-kick goals from his last four attempts for @FCBarcelona in all competitions, after scoring just one from his previous 62 attempts. Music. pic.twitter.com/lKU2xUpMyq — OptaJose (@OptaJose) January 31, 2021

Однако сразу после перерыва хозяева внезапно пропустили — Жорди Альба срезал мяч в свои ворота, после этого долго спорил с арбитром, но вместо отмены гола получил желтую карточку. «Атлетик» мог зацепиться за ничью, однако «Барселона» все-таки победила — точный удар на счету Гризманна. 2:1 — «Барселона» сравнялась по очкам с «Реалом» и обошла его по разности мячей, но «Атлетико» далеко за горизонтом.