Вратарь «Аякса» получил год за допинг. В чем подозревают камерунца Онана

Подробности скандала в Голландии.

Что случилось

В среду стало известно, что «Аякс» случайно не заявил для участия в Лиге Европы дорогостоящего новичка — Себастьяна Аллера. В пятницу амстердамский клуб получил новый удар с другой стороны — многолетний основной голкипер Андре Онана отстранен на 12 месяцев от всех футбольных турниров из-за проваленного допинг-теста. Дисквалификация вступает в силу с сегодняшнего дня — 5 февраля 2021 года.

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021

Когда вратарь сдал тест

Осенью. В моче 24-летнего камерунца нашли следы фуросемида. Это диуретик, то есть он оказывает на организм мочегонное действие, устраняет лишнюю жидкость.

«Аякс» сообщил на своем сайте: «Утром 30 октября Онана чувствовал себя плохо и решил принять таблетку, чтобы снять дискомфорт. Но голкипер случайно выпил «Лазимак» — препарат, который прописан его супруге. Онана по ошибке принял лекарство своей жены, и это привело к тому, что УЕФА наказал вратаря. Более того, дисциплинарный орган отметил, что Онана не намеревался мошенничать. Однако Европейский футбольный союз указывает на антидопинговые правила и подчеркивает, что спортсмен всегда обязан следить за тем, чтобы запрещенные вещества не попадали в организм».

Как отреагировал клуб

«Аякс» уже подчеркнул, что будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Генеральный директор амстердамцев Эдвин ван дер Сар высказался на эту тему так: «Мы категорически против допинга и поддерживаем чистый спорт. Это большая неудача и для самого Андре, и, конечно, для нашего клуба. Андре - топ-голкипер, который годами доказывает свой уровень в «Аяксе» и очень популярен среди болельщиков. Надеялись на условное наказание или не такую длительную дисквалификацию, потому что он не собирался таким образом стимулировать себя и улучшить игру».

Что это значит для Онана

Камерунец пока никак публично не отреагировал на наказание. Но очевидно, что это сильно отразится на карьере воспитанника «Барселоны». Онана пятый сезон подряд — почти бессменный номер один «Аякса». Им активно интересовались «Челси» и дортмундская «Боруссия», СМИ предсказывали летний трансфер (контракт африканца с «Аяксом» заканчивается в 2022 году). Теперь переход наверняка отложат.

Кроме того, голкипер рискует пропустить Кубок африканских наций, который пройдет на его родине, в Камеруне, в январе и феврале 2022 года.