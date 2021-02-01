Мнения французов об Александре Головине, который в игре с «Нантом» (2:1) вышел на поле только на 69-й минуте

Безумие, не видеть его в стартовом составе

В прошлом туре, когда «Монако» одержал волевую победу над «Марселем» (3:1), большинство французских изданий и официальный сайт лиги 1 назвали российского полузащитника лучшим футболистом встречи. Два угловых в его исполнении завершились взятием ворот, да и в целом российский легионер провел очень качественный матч. Тем не менее, и против не блещущего в этом сезоне «Нанта» Головин вышел только на замену.

Это вписывается в логику решений Нико Ковача, который бережет долго лечившегося игрока, однако тренер выпустил его только на 69-й минуте. Неоднозначное решение, если вспомнить, что Александр нередко играет на правом фланге, где в этот раз не было как травмированного Желсона Мартинша, так и дисквалифицированного универсала Агилара. В старт в итоге попал пока еще не встроенный в игру новичок Диатта. И, конечно, выбор состава, вызвал оживленную дискуссию болельщиков.

«Монако» — единственная команда, которая позволяет себе оставить на скамейке таких гениев, как Головин и Йоветич», — оценил глубину состава ibrakoke7.

Но больше было тех, кто не мог понять, почему Головин остался в резерве. «Это безумие, не видеть его в старте, несмотря на наши потери!» — написал Mathieu94301737.

Охотно возьму его в Париж

Сравнивая матчи монегасков с «Марселем» и «Нантом», следует признать, что в первом случае ход игры требовал экстренных мер. Команда из княжества проиграла первый тайм, и Головин вступил в игру сразу после перерыва. В этот раз красно-белые сами открыли счет, а потом удвоили преимущество. С точки зрения результата все было нормально, но минимальное игровое время все равно вызывало вопросы.

«Нант» играет ужасно, а «Монако» не очень опасно. Я не понимаю, почему Головин не на поле, так как это типичный матч, который он может разблокировать своими передачами», — заметил HiceMMG.

Нашлись у сторонников этого мнения даже поклонники «ПСЖ». «Если Ковач считает, что Головин недостаточно хорош, чтобы быть в «Монако», я охотно возьму его в Париж. Это сочетание техники, игровой мысли и объема идеально подходит для нашего стиля», — заметил bateman 86 .

Без остроты

Что касается игры Головина после появления на поле, то она в итоге получилась далеко не идеальной. Хотя в первой же атаке он создал момент для Тшуамени, удар которого голкипер перевел в штангу. Но потом был фол, после которого «Нант» сократил отставание, удачно разыграв штрафной. Интересно, что сначала Ковач отправил Головина на левый фланг, а потом укрепил ту бровку дополнительным защитником Балло-Туре, после чего Александр ушел направо.

«Головин неудачно выступил. Резервисты вообще не попали в игру», — пишет CyrilWestMbala.

«Царь Головин не сумел создать никакой остроты при игре 11 против 10 и помочь обороне», — не жалел критических замечаний elgringofrances.

Но все же преобладали победные эмоции и понимание глубины состава монегасков.

«Монако» выигрывает свой пятый матч подряд и отстает всего на три очка от «ПСЖ», сыграв столько же встреч. Тренерский штаб Ковача набирает обороты, и у него есть глубина состава с Фабрегасом, Головиным, Йоветичем, Сидибе и Дисаси, которые не были в старте», — пишет в своем Twitter автор Guardian Адам Уайт.

Кстати, на послематчевой пресс-конференции Ковач предостерег от эйфории и признался, что, несмотря на близость к тройке лидеров, он не хочет говорить о подиуме, а предпочитает посматривать назад, чтобы увеличить отрыв от шестого-седьмого места. Персонально о Головине тренер «Монако» не высказывался, отметив в целом не совсем удачную концовку.

«Первые 75 минут были очень хорошими, до красной карточки. Мы очень умело контролировали мяч, создавали много моментов. Я недоволен последними 15 минутами, когда мы немного нервничали. Матч длится 90 минут, мы не должны снижать концентрацию», — цитирует Ковача официальный сайт «Монако».