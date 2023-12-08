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«Юве» против «Наполи», каталонское дерби, месть Эмери «Арсеналу». Что смотреть в выходные в Европе?

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Жоау Феликс, Душан Влахович, Унаи Эмери.
Фото «СЭ»
В Италии, Испании и Англии — много интересного.

«Ювентус» — «Наполи»: Север против Юга

Италия. Серия А. 15-й тур
08 дек, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Наполи

В Италии много горячих противостояний, но не найти более сурового, чем так называемое дерби Севера и Юга. Фанаты команд натурально ненавидят друг друга — не считают себя ни друзьями, ни даже согражданами. Неудивительно, что почти всегда матчи проходят с огоньком.

В этот раз все тоже должно быть по-особенному. Уже два года «Ювентус» не может победить неаполитанцев, а в прошлом сезоне и вовсе получил жуткий разгром со счетом 1:5. Учитывая, что в конце ноября появились слухи, что Массимилиано Аллегри работает в Турине последний сезон, можно предположить, что пару раз разбить южан напоследок — для него хорошая мотивация.

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А шансы на такой исход неплохие. Аллегри признан лучшим тренером ноября, «Юве» на хорошем ходу и борется за первую строчку. И пусть наставник «Старой синьоры» скромно говорит, что цель — попасть в Лигу чемпионов, очевидно, что всем в клубе хочется большего. Черно-белые в приятной форме (хотя последние матчи и дались непросто) и могут дать бой прошлогоднему чемпиону.

А «Наполи» тем временем все еще не тот. После ухода Спаллетти южане никак не придут в себя, не помогла даже отставка Руди Гарсии — все стало еще хуже. В прошлом туре адзурри схватили разгром от «Интера», и вряд ли это последнее разочарование в декабре. Но вдруг!

«Астон Вилла» — «Арсенал»: идеальный момент для Эмери

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 20:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Арсенал

«Спартак» и «Арсенал» — вот два ночных кошмара Унаи Эмери. Вообще, его тренерская карьера мало похожа на розовую сказку, но именно в этих двух клубах испанец пережил, думается, одни из худших эмоций в жизни. И где хуже — в Москве или в Лондоне, — еще нужно подумать.

Но если отомстить «Спартаку» возможности у Эмери нет, то разбить «Арсенал» можно уже в эти выходные. Да, Унаи уже возвращал должок, выбив «канониров» из Лиги Европы в 2021 году; но в рамках АПЛ у него пока побед нет — только одно поражение в прошлом году со счетом 2:4.

Сейчас момент для «Астон Виллы» шикарный. «Арсенал», конечно, в отличных кондициях — идет на первом месте в АПЛ, побеждает шесть матчей подряд и в целом чувствует себя прекрасно. Но вилланы, во-первых, сами входят в топ-3; во-вторых — только побеждают дома с конца сентября; в-третьих — уничтожили «Сити» в прошлом туре.

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Под «уничтожили» имеется в виду именно это — смяли, растоптали, стерли в порошок. «Сити» не нанес ни одного удара после 11-й минуты, до этого Холанн нанес два в одной атаке, но герой ЧМ Мартинес потащил. И все. «Вилла» же забила один мяч, но нанесла 22 удара по воротам — худший показатель команды Пепа за всю его карьеру в АПЛ.

Конечно, это не означает, что «Астон Вилла» теперь влегкую сможет деклассировать всех топов на своем пути. Но напрячься Артете однозначно стоит — а команде Эмери не нужно расслабляться. Тогда получится отличный футбол с непредсказуемым результатом. Посмотреть его однозначно стоит — глянуть на падение либо становление нового топа английского чемпионата.

«Эвертон» — «Челси»: встреча неудачников

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
10 дек, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Челси

В этом сезоне в АПЛ нет более несчастных клубов, чем «Эвертон» и «Челси». Первым влепили 10-очковый штраф, и теперь «ириски» вместо более-менее спокойного розыгрыша вынуждены нервно бороться за жизнь; вторым и штраф никакой не понадобился — сами себе все испортили.

«Челси» в этом сезоне проиграл уже пять матчей, идет в середине таблицы и в прошлом туре проиграл казавшемуся мертвым «МЮ» (1:2). Впрочем, повод для радости даже в такое время есть и у синих — ушедший из «Сити» Коул Палмер забил шедевр, да и в принципе сияет в последние пару месяцев.

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Хватит ли его усилий, чтобы победить «Эвертон»? Пожалуй, это главная интрига встречи — есть ощущение, что «ириски» его не сдержат. Но вот результат встречи предсказать трудно, команды примерно на одном — печальном — уровне. Фергюсон дипломатично называет этот уровень «слабым», и с ним можно согласиться. Впрочем, тем интереснее будет смотреть — игра будет явно зрелищнее, чем тактические битвы современных английских гигантов.

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: трагедия Постекоглу

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
10 дек, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед

Почти всю осень нейтральные болельщики наслаждались «шпорами» и подшучивали над Кейном — Харри ушел в «Баварию», где проиграл почти все, кроме чести; а его родной клуб без него возглавил таблицу АПЛ. Но прошло буквально несколько месяцев, и все встало на свои места — Кейн разрывает бундеслигу, а «Тоттенхэм» по традиции не вершине не удержался.

«Шпоры» резво начали, даже обыграли «Ливерпуль» и «МЮ», но в ноябре при оставшейся приятной глазу игре результат пропал — пять матчей без побед, из которых четыре поражения. Есть сверхрезультативная ничья с «Сити» (3:3), но от этого не легче.

И вот уже Постекоглу поют не так много хвалебных од. И, возможно, после матча с «Ньюкаслом» будут петь еще меньше — «сороки», несмотря на все свои 99 проблем, включая переполненный лазарет, идут стабильно и даже шумят в Лиге чемпионов, несмотря на «группу смерти». Но вообще-то любой исход встречи будет интересным — обе команды в данный момент симпатичны нейтральным фанатам, и если у какой-нибудь из них дела наладятся в эти выходные — кто же расстроится?

«Барселона» — «Жирона»: шанс для Хави

Испания. Ла Лига. 16-й тур
10 дек, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Жирона

Лет пять назад такую вывеску можно было назвать проходняком, сегодня же это главная игра ла лиги. «Жирона» в этом сезоне — главная европейская сенсация, команда за счет качественно подобранного состава и тренерских усилий делит первую строчку с «Реалом» и обгоняет «Барселону» накануне очной встречи на четыре очка.

По всей видимости, чемпионство в этом сезоне разыграют три команды (если в паузу с «Жироной» ничего не случится), причем «Барса» пока не фаворит. Для облегчения задачи у Хави прямо сейчас есть шикарная возможность — можно «щелкнуть» прямого конкурента и сократить отрыв до одного балла. Так титулы и выигрываются.

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Однако «Жирона» так просто себя «щелкнуть» не даст. У команды только одно поражение в этом сезоне — от мадридского «Реала». Остальных выносили, часто по-крупному — команда Мигеля на данный момент самая результативная в ла лиге. «Барселоне» будет непросто — к тому же «Реалу» они тоже проиграли.

Любой результат матча будет почти сенсационным. С одной стороны, каталонцы могут вернуться в гонку и остановить наглых соседей по региону, с другой — сама «Жирона» способна дать еще больше огня, обыграв статусного соперника. Однозначно одна из главных игр выходных.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Жирона
ФК Наполи
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
ФК Эвертон
ФК Ювентус
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