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Сегодня, 13:30

Холанн не забивает головой, Кейн не промахивается с пенальти. Сумасшедшие конспирологические теории в футболе

Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
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Эрлин Холанн и Харри Кейн
Эрлин Холанн и Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Собрали самое необычное.

Оказывается, конспирологические теории популярны не только среди историков и политологов — им нашлось место и в футболе. В соцсети X (ранее Twitter) есть отдельный аккаунт Football Conspiracy Theories, который собирает самые популярные и порой абсурдные мысли об игре. Мы взяли некоторые из них и разобрались, насколько они близки к правде.

Мы не брали совсем популярные и старые мысли вроде теории о голах Аарона Рэмзи или травмах Неймара накануне дня рождения его сестры. Только самое интересное и необычное, о чем вы вряд ли знали.

Харри Кейн никогда не промахивается с пенальти

У англичанина действительно феноменальная статистика ударов с точки. Но даже Кейн иногда мажет. Всего форвард пробивал пенальти 80 раз, из которых 69 попыток оказались успешными (процент реализации — 91,2%). Лишь 11 раз Харри сплоховал — последняя неудача случилась год назад в полуфинале ЧМ-2022, когда сборная Англии вылетела от Франции со счетом 1:2.

Интересно, что это единственный матч, в котором команда Кейна проиграла из-за нереализованного пенальти. В остальных сборная или «Тоттенхэм» играли вничью или побеждали. В «Баварии» Кейн бил пенальти четыре раза, и все разы безошибочно. Так что даже такой мастер иногда промахивается.

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«Арсенал» и «Кристал Пэлас» играют друг с другом только вечером понедельника

Кажется, ни одна английская пара не играла друг с другом столько матчей по понедельникам. Но, по правде говоря, это случается не так часто. За последние 13 матчей такое произошло лишь три раза.

Есть схожая теория на уровне сборных: Бельгия и Уэльс играют друг с другом каждый международный перерыв. Об этом рассказывал даже Кевин Де Брейне: «Мне кажется, половину своей международной карьеры я играл с Уэльсом. Не знаю почему. Это утомляет. Кажется, я играл против них 12 раз, это всегда одна и та же команда». На самом деле Кевин мог сыграть против Уэльса лишь девять раз — столько игр бельгийцы провели с валлийцами с 2012-го по 2022-й. Играли с ними в квалификациях крупных турниров, в группе Лиги наций и в четвертьфинале Евро-2016.

Футболист Каземиро
Каземиро.
Фото Global Look Press

Каземиро внезапно появился в «Реале»

На самом деле — нет. В начале 2013-го Каземиро приглянулся скаутам клуба, впечатлился 20-летним опорником и Жозе Моуринью, который участвовал в переговорах с игроком и «Сан-Паулу». В итоге «Реал» арендовал игрока на полгода, тот сыграл полный матч против «Бетиса» за основу и провел 15 игр за дубль. Мадридцы остались довольны бразильцем и выкупили его за 6 миллионов евро.

В сезоне-2013/14 командой руководил Карло Анчелотти, при котором Каземиро был игроком запаса и сыграл за первую команду 657 минут во всех турнирах. Все признавали потенциал футболиста и ради его блага в следующем году отдали в аренду в «Порту». В Португалии опорник выиграл чемпионат, регулярно играл в основе и положил один из лучших мячей того розыгрыша ЛЧ: забил со штрафного с 30 метров от ворот.

Летом 2015-го Каземиро вернулся в «Реал» и ворвался в основу, после чего моментально стал любимчиком мадридских болельщиков. Понять фанатов можно — это сейчас все пристально наблюдают за вундеркиндами из Южной Америки, Португалии, Нидерландов, а тогда они интересовали только селекционеров.

Джердан Шакири празднует гол характерным жестом скрещенных рук. Жест с орлом вызвал один из главных скандалов ЧМ-2018. А почему вообще сербы и албанцы ненавидят друг друга?

Шакири играет только за сборную

Клубная карьера Джердана действительно очень скомканная. Почти во всех клубах, кроме «Сток Сити», швейцарец был игроком запаса. Хотя у Шакири были контракты с «Баварией», «Интером» и «Ливерпулем». При этом он регулярно выступал на крупных турнирах со сборной Швейцарии и был заметным игроком: оформил хет-трик против Гондураса на ЧМ-2014, оставил сербов без плей-офф в 2018-м и 2022-м, а на Евро-2016 положил умопомрачительный гол бисиклетой в ворота поляков. А еще в 2018-м Джердан попал в скандал: забив сербам, Шакири показал символ Албании (он родом оттуда), за что был оштрафован ФИФА и вызвал гнев у сербских болельщиков.

И все же на клубном уровне он почти ничем не запомнился. Был шанс стать лидером «Лиона» в прошлом году, но уже через полгода Джердан укатил в США.

Футболист Тома Лемар
Тома Лемар.
Фото Global Look Press

Тома Лемара не существует

Француз был частью мощного «Монако» — 2016/17, который дошел до полуфинала ЛЧ и выиграл лигу 1. Многих членов того состава распродали в топ-клубы, где они вышли на новый уровень, — а вот Лемар в 2018-м перешел в «Атлетико», что стало большой ошибкой. Вингер не мог адаптироваться к специфическому стилю Диего Симеоне, а пиком беспомощности стал сезон-2019/20, в котором Лемар за 29 матчей не отличился ни одним результативным действием.

В сезоне-2021/22 казалось, что Тома оправился и наконец заиграет: в одиночку разбил «Барселону» (гол+пас) и оформил девять результативных действий в ла лиге. Но через год Лемар опять стух, а в этом сезоне сыграл всего 167 минут. Даже несмотря на то, что Симеоне поменял стиль игры и сделал «Атлетико» более атакующим клубом, Лемар ему не нужен. Сейчас трансферная стоимость француза составляет около 15 миллионов евро, хотя еще пять лет назад он стоил 70.

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«Ливерпуль» всегда играет первый тур с командами из чемпионшипа

На удивление, это правда. Исключением стал только текущий сезон: «Ливерпуль» стартовал в чемпионате игрой с «Челси». А в прошлых сезонах начали с «Фулхэма», «Норвича», «Лидса» и снова с «Норвича». Удивительное совпадение.

Холанн никогда не забивал головой

Несмотря на свою антропометрию, Эрлин действительно предпочитает отправлять мяч в сетку ногами и далек от стиля традиционного «столба». Но он нередко забивает головой — в одном только сезоне-2022/23 этой частью тела он заколотил восемь мячей. А в текущем розыгрыше АПЛ норвежец оформил головой три мяча.

Футболист Эдер
Эдер.
Фото Global Look Press

Единственный гол Эдера в карьере был забит в финале Евро-2016

Любители российского футбола, конечно, могут возразить и сказать, что Эдер за всю карьеру забил не один, а два мяча — в финале Евро-2016 и «Зениту» в золотом матче за «Локомотив». Но была еще прекрасная бисиклета в ворота «Балтики» в Кубке и гол «Зальцбургу» в Лиге чемпионов.

До Евро португалец считался просто средним форвардом, который был хорош как опция на замену, но роль основного не выдерживал: не хватало стабильности. И все же, учитывая проблемы с форвардами в стране, Эдер терпеливо выжидал минуты и успел сыграть 35 матчей за сборную, забив четыре мяча. И на Евро его взяли не просто так: за полгода до турнира он забил в товарняках с Италией, Норвегией и Эстонией.

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«Аякс» выпускает одну и ту же форму каждый год

Не совсем. Ежегодно домашняя футболка подвергается маленьким, но все же изменениям. Меняются шрифт, воротник и иногда форма линий, разделяющих красный и белый цвета. В сезоне-2021/22 амстердамцы пошли на интересный ход: играли в олдскульной форме без имен на спине. Хотя в УЕФА эту идею не одобрили, поэтому в еврокубках играли по современным правилам.

Кстати, в 2014-м спонсоры из Adidas придумали классную пиар-кампанию новой формы. Они устроили пранк — позвали в кабинет нескольких игроков и тренера «Аякса» и показали им фейковую форму. Одна была с принтом льва, а другая выполнена в радужных цветах. Блинд, тренер Де Бур и остальные были в шоке. В общем, посмотрите сами.

«МЮ» проигрывает каждые выходные, но все равно добирается до еврокубков

Это относится к текущему сезону. Вокруг «МЮ» сложился настолько негативный фон, будто клуб реально проигрывает один матч за другим. Но перед 17-м туром манкунианцы занимают шестое место при семи поражениях и отстают от топ-4 на шесть очков. Как так?

Возможно, этому способствует отсутствие ничейных результатов. «Юнайтед» либо проигрывает, либо побеждает (исключение — недавние 0:0 с «Ливерпулем»). При этом из-за минимального количества побед в матчах с топами, за которыми следят почти все, действительно складывается впечатление, что «МЮ» проигрывает каждый матч. Однако клуб неплохо смотрится с середняками в плане результатов (качество игры мы специально проигнорируем), а матчей с ними намного больше, чем с сильными командами.

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Халк — миф, который никогда не играл в футбол, а Адама Траоре пропал

Авторы теории не аргументировали мысль про Халка, но в какой-то степени их понять можно. Для европейцев Халк пропал после трансфера в «Зенит», лишь иногда всплывая в подборках лучших голов ЛЧ (а туда бразилец попадал действительно нередко). Вингер также стабильно играл за сборную Бразилии и участвовал в домашнем чемпионате мира, но в официальных матчах ни разу не забил.

В 2016-м Халк уехал в Китай и совсем пропал с радаров, но два года назад вернулся в Бразилию, где снова напомнил о себе крутыми голами и выиграл чемпионство. Сейчас ему 37 лет, в прошедшем сезоне он выбил 30+14 в 59 матчах и даже не думает останавливаться.

А вот Траоре пока не нашел способа напомнить о себе. С 2019 по 2021 год он был видным игроком «Вулверхэмптона», обижал «Манчестер Сити», играл за сборную Испании и натирался маслом перед играми. Но в прошлом сезоне результаты «волков» резко упали, а сам Адама как-то не впечатлял. Этим летом он ушел в «Фулхэм», где полгода в основном лечится от травм.

Гарри Кейн
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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