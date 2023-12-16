Рекорды АПЛ, рост ла лиги, «смерть Италии» — что с ТВ-контрактами в Европе? И какое место на этом рынке у России

У ряда стран все не очень здорово.

ТВ-контракты — кровь футбола. Именно они дают клубам пусть не всегда решающий, но зато стабильный денежный поток. И, в отличие от богатых спонсоров или удачных продаж футболистов, телевидение поддерживает всех.

На днях АПЛ заключила рекордную сделку и еще больше улетела в космос от преследователей — это отличный повод посмотреть, как дела с ТВ-контрактами в известных лигах.

АПЛ — рекорд, но с подвохом

Английская премьер-лига — флагман футбола в мире. Среди конкурентов англичан — не ла лига (как мечтают испанцы) и бундеслига, а НХЛ, НФЛ и НБА — самые дорогие лиги на свете. Конечно, контракты здесь космические.

Согласно заключенному в ноябре соглашению, с сезона-2025/26 английские клубы получат от вещателей 7,8 миллиарда евро за четыре года — внушительная сумма. В год это 1,95 миллиарда евро, действительно рекордные деньги для мирового футбола.

Но есть сразу несколько нюансов. Во-первых, годовой доход обновился незначительно — по настоящему контракту, действующему с 2022 года, англичане получают всего на 50 миллионов меньше. Во-вторых, с учетом инфляции рост выходит едва ли не отрицательный. В-третьих, добавить в пакет трансляций в новом соглашении пришлось почти на сотню матчей больше (у одного из вещателей будет 215 против 128 сейчас), но роста в два раза за такую щедрость совсем не наблюдается.

У АПЛ в запасе еще есть около сотни нетранслируемых по закону матчей (их не показывают для увеличения посещаемости) — значит, в 2029 году еще можно будет поторговаться с вещателями за прибавку в соглашении. Но для этого нужно отменить закон, а в остальном англичане почти исчерпали ресурсы для роста.

Ла лига — спорный креатив

Испанцам тяжело смириться с тем, что после мощнейшего десятилетия они безнадежно проигрывают английским клубам по всем параметрам, поэтому все их действия направлены на то, чтобы догнать островитян. И это не предположение — на желание сократить неприятный разрыв намекают не только слова президента ла лиги Хавьера Тебаса, но и нетривиальные решения.

Но сначала о контракте. На данный момент он третий в Европе — в 2022 году ла лига продала права двум вещателям на пять лет, цена вопроса — 4,95 миллиарда евро, или 990 миллионов за сезон. Прошлое соглашение давало 1,17 миллиарда за сезон и было рассчитано на четыре года.

Однако важно понимать — новый договор заключили в ковидный год, когда футбол был явно не в приоритете, поэтому сохранение суммы около 5 миллиардов евро Тебас называл успехом.

Еще один ключевой момент — сумма стала ниже, потому что 8% телеправ теперь не принадлежат испанцам. Они сдали их в аренду на 50 лет фонду CVC за 2 миллиарда евро в 2021 году — это решение тогда потрясло многих. «Реал» и «Барселона» вообще отказались участвовать в сделке.

Логика у решения была простой — Тебас хотел здесь и сейчас привлечь инвестиции взамен части потенциального дохода. Он оценил, что эффект от денег CVC позволит заработать кратно больше в будущем — правда, насколько его расчеты верны, пока сказать трудно. Вырученные средства ла лига вкладывает в цифровую экосистему и инфраструктуру клубов — вроде благородно, но перспектива 50 лет делиться с кем-то прибылью пугает.

Нынешний контракт истекает в 2027 году. Получится ли благодаря деньгам CVC заключить более выгодную сделку? Узнаем нескоро.

Бундеслига — вдохновляясь Тебасом

В Германии имеются небольшие проблемы — последний контракт, заключенный в 2021 году, оказался меньше предыдущего. Теперь до 2025-го бундеслига будет получать 1,1 миллиарда евро за сезон, тогда как раньше получали 1,16. При этом немцы, в отличие от Англии и Испании, включают в свой пакет еще и низшие лиги, то есть все доходы делятся не на 20 команд, а на 38.

Чиновники сделали выводы (по данным медиа, конкуренции за права в 2021 году не было никакой) — бундеслига просто не такой интересный продукт. Поэтому весной 2023 года было принято решение пойти по пути ла лиги — продать часть прав, а деньги инвестировать.

По данным The Athletic, немцы хотят выставить на аукцион 12,5% телеправ и сдать их в аренду сроком на 20 лет — получить рассчитывают 2 миллиарда евро. Объяснение простое — из-за местного законодательства клубам в Германии запрещено переходить в руки компаний и частников, поэтому тяжело получить нормальное финансирование, а без него остается только кредитоваться. Делать должниками все клубы бундеслиги власти не хотят, но импульс лиге точно нужен — вот и приняли такое решение.

Италия — хотели эксперимент, но вышло как всегда

Итальянские клубы получили новый контракт относительно недавно — в октябре этого года. Но он их совсем не порадовал — сумма выплат за сезон уменьшилась по сравнению с прошлым договором. Теперь серия А будет получать в год 933 миллиона евро до 2029 года, тогда как по прошлому соглашению получала 937.

Некоторые владельцы местных команд считают, что такая крепкая лига, как итальянская, заслуживает минимум миллиарда за сезон — и даже нашли выход. По слухам, владелец «Наполи» Аурелио ди Лаурентис предлагал итальянцам самим транслировать свои матчи через специально созданную платформу — но его не поддержали. Когда состоялось голосование по новому контракту, одиозный руководитель неаполитанцев был одним из двух, кто проголосовал против — а после принятия предложения сказал, что итальянский футбол умрет.

Конечно, серия А еще может выбить миллиард на внутреннем рынке — но с учетом бонусов. За что их выпишут — секрет.

Франция — позор

Французы — поразительная нация в плане футбола. Чемпионат мира, «Золотой мяч», великие игроки, сильнейшая сборная... и бедовый национальный чемпионат. Переживающий прямо сейчас мрачные минуты.

Почему так — разбираться можно долго; лучше обсудить суть. Французские чиновники после относительно успешного контракта в 726 миллионов евро (2016-2020) скакнули на абсолютно исторический уровень. С испанской Mediapro получилось договориться на миллиард евро за сезон — вот только из-за коронавируса почти ни евроцента местные клубы не увидели.

В 2021 году лига 1 сменила вещателя, но на жутких условиях — с двух компаний суммарно набегает 580 миллионов евро. В начале осени французы объявили тендер на новый ТВ-контракт (хотели минимум 800), но на него никто не явился. Что будет дальше — неизвестно.

РПЛ — помогла конкуренция

В России последний контракт был заключен довольно давно — в 2021 году, и до его истечения еще далеко. По предыдущему договору «Матч» платил лиге 1,7 миллиарда рублей ежегодно с 2018-го, так еще и имел коммерческие права — но в 2021-м все изменилось.

Составить конкуренцию пришли онлайн-платформы Okko и START, причем первая предложила сразу 6 миллиардов в год — на 50% больше, чем предлагал «Матч». Основному вещателю пришлось улучшать предложение — так РПЛ получила 7,15 миллиарда рублей за сезон до 2026 года и полностью оставила за собой все коммерческие права. То есть российские клубы дополнительно могут зарабатывать на титульном и техническом спонсорах, а также на букмекере.

С учетом обстоятельств трудно сказать, как сейчас бы оценил вещатель стоимость РПЛ. Но и до решения этого вопроса еще больше двух лет — у отечественных клубов еще есть время сделать РПЛ максимально привлекательной.

Международные контракты не мелочь

Если речь идет не о РПЛ, где международные ТВ-договоры на данный момент мизерные (около 78 миллионов рублей в этом году — за трансляции в Казахстан, на Балканы и внезапно в Италию), то продажа картинки за рубеж — выгодное дело.

Например, АПЛ по нынешнему контракту получает из-за границы даже больше, чем на внутреннем рынке — 2,08 миллиарда евро за сезон против 1,9 в Англии. Похожая ситуация в Испании — ла лига получает 835 миллионов евро в год по международным контрактам в дополнение к 900 миллионам внутренних средств.

Германии хвастаться нечем — немцы получают около 70 миллионов евро в год, хотя ранее получали больше примерно на 50 миллионов. Дело в том, что чиновники решили продавать права не одному вещателю (им был Fox), а более детализированно — отдельно всем желающим. Ну и пока прогадали — впрочем, теперь у них полная свобода.

По Италии деталей не очень много — известно, что по текущему контракту (до 2024 года) они зарабатывают 217 миллионов евро в год. Сколько удастся заработать по новому соглашению — пока вопрос. У Франции размах немецкий — на 70 миллионов евро.

Рынок сжимается?

Тенденция на рынке медиаправ очевидна — денег из воздуха больше не будет, вещатели постепенно исчерпывают ресурсы. Теперь лигам нужно предлагать зрителю нечто радикально другого уровня — и уже три из пяти топовых лиг открыты к переменам.

Англичане прилично подвинулись по количеству транслируемых матчей (почти в два раза), испанцы и немцы изобретают схемы с долгосрочной продажей ради инвестиционных денег здесь и сейчас; итальянцы готовы были вообще отказаться от вещателей.

Футбольному рынку тесно, слишком велика конкуренция. Что будет дальше с привычной нам картиной в Европе? Регресс? Доминация АПЛ? Узнаем ближе к 2030 году, когда истечет большинство актуальных ТВ-соглашений и придется принимать новые решения.