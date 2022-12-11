«Убили человека. Убили сборную. Убили нацию». Окружение Роналду вступилось за него после вылета Португалии
После сенсационного вылета Португалии от сборной Марокко Криштиану Роналду отправился в раздевалку в слезах. Его последний чемпионат мира в карьере закончился ужасно: Португалия не добралась до полуфинала, а капитан потерял место в основном составе и в пяти матчах отличился лишь однажды.
Оба матча плей-офф Роналду начинал на скамейке, и после поражения Португалии близкие Криштиану начали масштабную кампанию в соцсетях в его поддержку.
Супруга футболиста Джорджина Родригес обвинила тренера Фернанду Сантуша.
«Сегодня твой друг и тренер принял плохое решение. Тот самый друг, о котором у тебя столько слов восхищения и уважения! Тот самый, который, когда ты вошел в игру, увидел, как все изменилось, но было уже слишком поздно. Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире. Как нельзя заступаться за того, кто этого не заслуживает. Жизнь преподносит нам уроки. Сегодня мы не проиграли, а получили новые знания. Криштиану, мы восхищаемся тобой».
Сестры поддержали Криштиану: Катя обещает рассказать о нем внукам, Элма призывает уволить Сантуша
Две сестры Роналду тоже вступились за брата. Катя Авейру восхитилась карьерой португальца.
«Когда мои внуки попросят меня рассказать о борьбе, чести, славе, труде, самоотверженности, препятствиях, человеческом зле и зависти. Когда они попросят рассказать о трофеях, голах, призах, рекордах беспрецедентного наследия, я расскажу им о моем брате.
О том, кто родился в простом доме посреди океана вдалеке от столицы Португалии. В доме, где стояли ведра и миски, чтобы собирать дождевую воду — там часто шли ливни. В доме, где пол представлял собой грязь, прикрытую пластиком, где еду готовили на дровах, где вода для ванны нагревалась на костре, где в одной комнате на двух матрасах, подпертых кирпичами, дети спали вчетвером. Его отец был военным, мать — сирота, которая воспитывалась в детском доме.
Я расскажу им об империи, которую он построил, о его силе, о том, что он обещал сделать и выполнил. Я расскажу им о его характере, о том, что он никогда не сдавался, даже когда для него уже вырыли могилу. Я покажу им фильм — настоящий фильм о жизни их дяди. Благодарю Бога за то, что я часть его жизни. Этой прекрасной жизни».
Другая сестра футболиста — Элма Авейру — высказалась более категорично.
«Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию», — написала она и запустила хэштег #fernandosantosout с призывом к отставке главного тренера сборной Португалии.
Также Элма обратилась и к Криштиану.
«Никто не заслуживает твоих слез, ты играл и отдавался всем сердцем. Я горжусь тобой, ты был и будешь великим королем. Я так люблю тебя, брат», — написала она.
Мама Роналду — Долорес — со своего аккаунта не делала никаких заявлений о вылете сына и Португалии, но репостила многие записи в поддержку Криштиану.
Например, она откликнулась на публикацию с поддержкой Роналду: «Тяжело видеть неблагодарность этой страны, этих СМИ, а самое главное — тренера к этому мальчику».
Пирс Морган призывает уважать Роналду, Сантуш ответил на критику — не стал бы ничего менять
Журналист Пирс Морган, который накануне ЧМ-2022 записал скандальное интервью с Криштиану, также поддержал футболиста.
«Очень грустно видеть Роналду в слезах в тот момент, когда его мечта о победе на чемпионате мира закончилась. Те, кто насмехается над ним, должны помнить, что он сделал для футбола.
Для меня он величайший и отличный парень, который пережил самый трудный год в своей жизни на поле и вне его. Он заслужил уважение», — написал Морган.
Тема перевода Роналду в запас стала главной и на пресс-конференции Фернанду Сантуша.
«Я не жалею об этом. Команда очень хорошо сыграла против Швейцарии. Криштиану — великий игрок. Он вышел тогда, когда мы посчитали это необходимым. Я бы не стал ничего менять. Стратегически это было одно из самых сложных решений, но я обязан выбирать умом, а не сердцем», — сказал Сантуш.
Сам Роналду после вылета Португалии пока не сделал ни одной публикации в соцсетях.