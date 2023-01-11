Криштиану уникальный? В строгой Саудовской Аравии могут смягчить закон ради Джорджины

Хотя это запрещено для многих.

В конце декабря 2022-го Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром». Клуб из Саудовской Аравии заключил с 37-летним португальцем рекордный контракт на 2,5 года и 500 миллионов евро. Цифры поражают, но есть и неприятный момент — суровые местные законы.

В королевстве запрещено жить вместе парам, не состоящим в официальном браке. Роналду приехал в Эр-Рияд со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, которая не является его супругой. Девушка родила двух детей, но в Саудовской Аравии признается только официальный брак. Какие есть выходы у Роналду? Разбираемся в новом материале «СЭ».

Юридические моменты и позиция правительства

Как сообщает испанское информационное агентство EFE, правительство Саудовской Аравии закроет глаза на тот факт, что пара живет вместе, не состоя в браке.

«Хотя законы по-прежнему запрещают сожительство без брачного контракта, власти начали закрывать глаза и никого не преследуют. Конечно, эти законы действуют, когда возникают проблемы или преступления», — приводит слова неназванного юриста EFE.

Еще несколько лет представить такое в стране, где действует строгое следование правилам шариата, было невозможно. Существенный прогресс в признании прав человека начался с 2017 года, когда к власти пришел наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд.

Кажется, Роналду и его семье можно не волноваться. По словам юристов, полиция в Саудовской Аравии больше не преследует иностранцев, живущих и работающих в стране.

Кроме того, у Джорджины есть два законных варианта остаться жить на Аравийском полуострове:

— «Аль-Наср» может спонсировать визу для девушки;

- Родригес самостоятельно получает годовую визу. Она позволит находиться в Саудовской Аравии в течение 90 дней при каждом посещении.

«Дипломатические представительства не могут выдать визу женщине без брачного контракта, но могут закрыть на этот факт глаза. Женщины въезжают сюда по туристической визе, так как мужчина и женщина могут получить ее отдельно, не раскрывая характер их отношений», — цитирует юриста EFE.

Роскошная жизнь в дорогом отеле

Как сообщает Daily Mail, новичок «Аль-Насра» на протяжении месяца будет жить в люксовом отеле-небоскребе Kingdom Tower в Эр-Рияде. Роналду забронировал в гостинице 17 номеров для себя, семьи и обслуживающего персонала. Общая стоимость проживания составит чуть больше 300 тысяч долларов.

Из окна роскошного номера открывается панорамный вид на столицу Саудовской Аравии. Каждый двухэтажный люкс включает в себя просторную гостиную, личный кабинет, столовую и медиазал. В пятизвездочном отеле работают квалифицированные повара, которые угощают гостей лучшими блюдами и подбирают подходящее меню под диету Криштиану.

По подсчетам английских журналистов, номер Роналду будет превосходить по площади большинство квартир в Великобритании, где ранее проживал нападающий во время выступлений за «Манчестер Юнайтед».

Так выглядит одна из комнат номера Криштиану в Эр-Рияде. Фото Global Look Press

Что известно о личной жизни Роналду и Джорджины

Джорджина и Роналду вместе с 2016 года. Они познакомились в Испании, когда футболист выступал за «Реал». Родригес тогда работала в модном бутике Gucci.

«С Криштиану я познакомилась летом, в четверг, — вспоминала Джорджина в документальном фильме на Netflix. — Я шла на работу по улице Картахена, потом Ортега-и-Гассет. Пришла в магазин Gucci, как всегда. В тот день я работала до 17.00, и коллега попросила меня задержаться на полчаса. После работы, выходя из магазина, я увидела настоящего красавца, почти два метра ростом. Он был с ребенком и друзьями. Джуниор (Криштиану Роналду — младший) остановился передо мной и поздоровался. Его начали подкалывать, что пацан поздоровался с симпатичной девушкой. Возникло странное ощущение в животе. Я подумала: «Да что со мной такое?» Я глаз на него поднять не могла, так смущалась».

Так закрутился их роман. Первое время Роналду забирал девушку после работы, а чуть позже они стали жить вместе. Родригес родила португальцу двух дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. У Роналду же есть еще три ребенка от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео.

Роналду и Джорджина не стесняются делать друг другу дорогие подарки. Благодаря португальцу в распоряжении Родригес есть собственный самолет, яхта и многое другое. Девушка тоже не забывает радовать любимого — на Рождество она подарила Криштиану новый Rolls Royce Phantom. Цена такой машины составляет около 600 тысяч долларов.

Криштиану счастлив вместе с возлюбленной, однако вопрос свадьбы мучает многих поклонников и саму Родригес уже несколько лет. В СМИ ходят противоречивые слухи — якобы португалец не спешит оформлять официальный брак из-за плохих отношений своей мамы Долорес Авейру с Джорджиной. При этом сам Роналду уверен, что свадьба состоится, но не может назвать точное время.

«Я всегда говорю ей: «Когда что-то перещелкнет», — сказал Роналду в документальном фильме «Я — Джорджина» на Netflix. — Как и во многих других случаях нашей жизни. Она понимает. Через год, через полгода или через месяц. Я уверен на 1000 процентов, что свадьба будет».