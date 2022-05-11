А ведь был еще четвертьфинал ЧМ-2018.

Всего три месяца назад «Ференцварош» в одной из первых игр Станислава Черчесова в качестве главного тренера уступил «Пакшу» со счетом 0:3 и опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. К середине мая российский специалист не просто вернул лидерство в лиге, но и завоевал титул с 12-очковым гандикапом. Однако «Пакш» еще мог отобрать у «Ференцвароша» другой трофей — Кубок страны.

Игра проходила на 67-тысячном стадионе имени Ференца Пушкаша, однако так аншлаг собрать не удалось. По данным Венгерской федерации футбола, за день до матча было продано больше 30 тысяч билетов. Сам Черчесов тоже не забыл упомянуть болельщиков перед началом встречи.

«Финал Кубка — это всегда фестиваль футбола, и мы хотим выступить соответствующе. Нам нужно будет показать максимум возможного. Очень рад, что мы сыграем как минимум перед 30 тысячами фанатов. Надеюсь на хорошее выступление после неудачной субботней репетиции в чемпионате (поражение 0:3 от МТК — Прим. «СЭ»). Сезон будет завершен, если мы выиграем и это соревнование», — сказал 58-летний российский специалист.

Даже 30 тысяч людей хватило, чтобы знатно разжечь пиротехнику и накрыть футбольное поле дымовой завесой. Из-за этого игра началась позже назначенного времени, но футболисты «Ференцвароша» не растеряли концентрацию и уверенно начали матч. Игровое преимущество переросло в забитый мяч уже на 16-й минуте, когда норвежский полузащитник Кристоффер Захариассен с передачи Франка Боли аккуратно пробил в нижний угол ворот. Но до перерыва чемпион Венгрии не смог добить соперника, несмотря на обилие голевых моментов.

Во втором тайме «Пакш» раскрылся и оставил еще больше места быстрым игрокам атакующей группы «Ференцвароша». Вратарь Гергей Надь долго спасал «Пакш» от разгрома, но в концовке встречи свое веское слово сказал Боли. Ивуарийский форвард дважды забил, доведя счет до разгромных 3:0. Черчесов не проявлял эмоций после забитых мячей и даже сохранил спокойствие, когда прозвучал финальный свисток.

Станислав Черчесов. Личный архив Станислава Черчесова, Фото «СЭ»

А порадоваться есть чему. Ведь несмотря на гегемонию в чемпионате (четыре подряд титула), «Ференцварош» пять лет не мог завоевать Кубок Венгрии. Правда, для самого Черчесова золотой дубль уже не в новинку. В сезоне-2015/16 российский тренер уже приводил к победе в чемпионате и Кубке Польше варшавскую «Легию». В Венгрии он провел еще меньше времени, но забрал главные титулы. А ведь был и выход в четвертьфинал ЧМ-2018 со сборной России.

Так что Черчесов, если брать международные достижения — если не лучший, то как минимум самый успешный отечественный специалист последнего десятилетия.