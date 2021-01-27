Ибрагимович забил, пободался с Лукаку и проиграл дерби после удаления. Гвардьола снова первый

Главные события вторника в европейском футболе.

Италия: напряжения не выдержал даже арбитр

«Интер» — «Милан» — 2:1 (Лукаку, 71, с пенальти. Эриксен, 97 — Ибрагимович, 31).

Через месяц две миланские команды встретятся в серии А и, так как сейчас они занимают первые места в итальянском чемпионате, та встреча может иметь судьбоносное значение. Сейчас же на кону был пропуск в полуфинал кубкового турнира, и Антонио Конте обещал сыграть смелее, чем осенью. Тогда «Интер» уступил 1:2, получив два быстрых гола от Ибрагимовича.

Однако и сейчас у Златана, который на днях взорвал соцсети собственным фото с выбритой наголо головой, были совсем другие планы на вечер. Естественно, прическу швед не менял, а желания побеждать у него всегда в избытке. Он и обороне здорово помог, когда номинальные хозяева пытались диктовать свои условия, и у чужих ворот был хорошо, открыв счет ювелирным ударом в дальний угол.

Златан в первом тайме матча с «Интером»:



? Забил гол

? Пободался с Лукаку



Жара в дерби! ? pic.twitter.com/Lf7eLxI3kG — Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 26, 2021

Но еще Ибра продемонстрировал свою темную сторону, в концовке первого тайма устроив перепалку с бывшим одноклубником по «МЮ» Лукаку. Хотя, в таких случаях сложно разобраться — кто прав и кто виноват. Слово за слово — и вперед. После того, как два форварда немного пободались, Златана от греха подальше увели в раздевалку партнеры. Хотя в целом он был спокоен, тогда как Лукаку напоминал боксера-тяжеловеса, которого тренеры пытаются оттащить в угол по окончании эмоционального раунда.

И пусть в перерыве все успокоилось, тот конфликт все же вышел Ибрагимовичу боком, так как обернулся для форварда желтой карточкой. Второе предупреждение за рядовой и не слишком грубый фол Златан получил на 58-й минуте, и «Милан» остался в меньшинстве на треть матча. В итоге именно 12-я красная карточка в карьере 39-летнего форварда оказалась для его команды роковой.

? @Ibra_Official has been sent off for the 12th time in his career. pic.twitter.com/apvOVKqmdd — SPORF (@Sporf) January 26, 2021

После этого подопечных Стефано Пиоли прижали к воротам, и они дрогнули, получив гол с пенальти от Лукаку. «Милану» в этот момент явно требовалась пауза, чтобы прийти в себя, и он получил ее по не самой обычной причине. Мышечная травма арбитра Паоло Валери оказалась серьезной, и после безуспешных попыток медиков «Интера» ему пришлось передать свисток резервному рефери — Даниэле Чиффи.

Это привело к тому, что к основному времени добавили целых 10 минут, и как раз на этом отрезке решилась судьба дерби. Автором же решающего гола стал блестяще исполнивший штрафной Эриксен, который, похоже, так и не покинет «Интер» до конца сезона. Талант датчанина пригодится черно-синим в борьбе за кубок и скудетто. Тем более, со штрафных черно-синие не забивали почти два года.

Англия: чем ответит «МЮ»?

«Вест Бромвич» — «Манчестер Сити» — 0:5 (Гюндоган, 6, 30. Жоау Канселу, 20. Махрез, 45+2. Стерлинг, 57).

Команда Хосепа Гвардьолы не испытала никаких проблем в матче с 19-й командой лиги и уже к перерыву вела с разгромным счетом. Разница в классе, конечно, колоссальна, но все равно стоит отметить великолепную форму Гюндогана, что особенно важно после травмы Де Брейне. У немца семь голов в последних восьми матчах чемпионата: на один больше, чем он забил за 61 предыдущую игру в АПЛ, и это личный рекорд сезонной результативности.

? 0-3 v @AVFCOfficial

? 0-5 v @LUFC

? 0-4 v @Arsenal

? 0-5 v @ManCity



? Sam Allardyce's @WBA have conceded 17 goals and scored 0 goals in his 4 home games in charge. pic.twitter.com/OyvKQfDgsO — SPORF (@Sporf) January 26, 2021

В плане красоты исполнения завершающего удара с ним вполне может поспорить закрутивший мяч в дальнюю «девятку» Жоау Канселу. Правда, португальцу пришлось подождать вердикта ВАР, так как работавшая на линии дама-арбитр подняла флажок, зафиксировав офсайд у сделавшего голевой пас Бернарду Силвы. Как выяснилось, ошибочно, хотя по повторам во время трансляции положение «вне игры» действительно казалось очевидным.

Сэм Эллардайс, который сменил в «Вест Бромвиче» Славена Билича, проиграл свои четыре домашних матча с суммарным счетом 0:17. С такими показателями на спасение от вылета рассчитывать сложно, а «Сити» с серией из 11 побед с учетом всех турниров снова взобрался на первое место и ждет, чем в среду ответят земляки из «МЮ».

FT: West Brom 0-5 Man City



Manchester City are back on top of the Premier League ? pic.twitter.com/yqJK3g7bfi — B/R Football (@brfootball) January 26, 2021

«Саутгемптон» — «Арсенал» — 1:3 (Армстронг, 3 — Пепе, 8. Сака, 39. Ляказетт, 72).

Конечно, жребий слеп, но эти команды встретились второй раз с интервалом в три дня. И первая встреча оказалась крайне неприятной для «канониров», которые не проигрывали с 22 декабря, а тут вылетели из Кубка Англии, обладателями которого они пока еще являются.

Не лучшим образом для «Арсенала» начался и матч чемпионата — с быстро пропущенного гола. Однако, уступив в первом тайме по большинству статистических показателей, гости выиграли первый тайм. Самый результативный тинейджер английского сезона Сака незадолго до перерыва обвел далеко вышедшего голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

?PL goals this season by current teenagers



5 BUKAYO SAKA

2 Fabio Silva

1 Mason Greenwood

1 Rayan Ait-Nouri pic.twitter.com/6b5XYdx4aA — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 26, 2021

Этот же юноша снял все вопросы, ассистировав добившему «святых» Ляказетту. «Арсенал» обошел «Саутгемптон» в таблице и приблизился к зоне еврокубков. В чемпионате после католического Рождества у команды Микеля Артеты пять побед и одна ничья.

Arsenal in the Premier League since Christmas:



W

W

W

D

W

W pic.twitter.com/4OUnNAYEra — B/R Football (@brfootball) January 26, 2021

Статистика дня

1-й раз в истории «Вильярреал» сумел в двух сезонах подряд выйти в четвертьфинал Кубка Испании.

6 первых матчей календарного года впервые в своей истории выиграл «Вест Хэм».

7 результативных баллов в последних семи играх у нападающего «Реал Сосьедад» Оярсабаля (4 гола и 3 передачи).

7 мячей забил со штрафных полузащитник «Леванте» Бардхи. С момента приезда македонца в Испанию в сезоне-2017/18 из игроков ла лиги чаще поражал цель со «стандартов» только Месси (21 мяч).

8 побед одержал в текущем чемпионате Англии «Лидс». Столько же выигрышей было у него в сезоне-2003/04, когда команда на много лет покинула премьер-лигу.