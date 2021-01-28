Миранчук вывел «Аталанту» в полуфинал, Месси спас «Барсу», Сульшер подарил лидерство Гвардьоле

Главные события среды в европейском футболе.

Италия: «Юве» справился без Роналду

«Аталанта» — «Лацио» — 3:2 (Джимсити, 7. Малиновский, 37. Миранчук, 57 — Муричи, 17. Ачерби, 34).

Не сыграв на «Сан-Сиро» против «Милана», Алексей Миранчук снова получил место в стартовом составе в кубковом турнире. В предыдущем раунде он открыл счет в победной встрече с «Кальяри» (3:1). В этот раз и вовсе стал автором победного мяча, обеспечив «Аталанте» путевку в полуфинал, где бергамасков 3 и 10 февраля ждут встречи с лучшей командой пары «Наполи» — «Специя».

Первый тайм в исполнении российского защитника можно признать добротным. Чем-то особенным он не отметился, хотя по ходу стартового отрезка, который прошел при подавляющем перевесе хозяев, сделал несколько интересных передач. Одну из них не использовал неудачно укротивший мяч и нанесший несильный удар прямо во вратаря Гозенс.

Теоретически Миранчуку можно предъявить претензии в эпизоде со вторым голом «Лацио». Он не сумел исправить ошибку потерявшего мяч одноклубника и не догнал совершившего сольный проход защитника Ачерби. Скорее всего, Алексей не рискнул нарушать правила на входе в штрафную, и, как показали дальнейшие события, правильно сделал. Тем более, бергамаски почти мгновенно отыгрались. Миранчук вполне мог оказаться адресатом передачи Муриэля, но колумбиец отправил мяч дальше — на оставшегося в одиночестве Малиновского.

?? #Romero recupera palla sulla 3/4 della Lazio e serve #Miranchuk, che non sbaglia davanti a Reina!!! Torniamo in vantaggio!!!

?? @CutiRomero2 wins the ball back in the midfield and lays it off for Miranchuk, who doesn't miss!!!#AtalantaLazio #CoppaItalia #GoAtalantaGo ?? https://t.co/C9pcfpwBec — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 27, 2021

Второй тайм начался для «Аталанты» с удаления Паломино, который зацепил убегавшего к воротам Муричи. По логике, именно Миранчук должен был стать жертвой тактических перестановок, но, прежде чем Алексея все же сменил способный сыграть в центре обороны универсал де Рон, наш легионер вернул своей команде лидерство в счете. Открылся под классную передачу Ромеро и аккуратно пустил мяч мимо Пепе Рейны.

У Джан Пьеро Гасперини, который не стал торопиться с заменой, удивительное чутье! Его можно было бы даже назвать невероятным, но немного подвел один из джокеров — Сапата. Колумбиец в отличном стиле заработал пенальти, а вот исполнил его бездарно и не смог избавить «Аталанту» от нервной концовки. Но хорошо то, что хорошо кончается, а с римскими «орлами» в эти выходные команда Миранчука сыграет уже в серии А.

«Ювентус» — СПАЛ — 4:0 (Мората, 16, с пенальти. Фработта, 33. Кулушевски, 78. Кьеза, 90+4).

В Турине все прошло гораздо спокойнее — как и должно быть в игре чемпиона с представителем второго дивизиона. Криштиану Роналду даже не включили в заявку, иначе пенальти исполнял бы португалец, а не открывший счет Мората. Арбитр, кстати, указал на «точку» лишь изучив повтор, тогда как сначала ошибочно наказал Бернардески за симуляцию. В итоге разгром получился каким-то будничным. Как и «сухарь» неувядающего Буффона. В полуфинале против «Интера» все будет иначе.

Англия: «Тухель начал с нулевой ничьей и рекорда сезона

«Челси» — «Вулверхэмптон» — 0:0.

Томас Тухель попал с корабля на бал и спустя сутки после назначения вывел синих на «Стэмфорд Бридж». Забавно, что немца на стадионе встретил оставшийся с прошлого матча баннер, посредством которого фанаты выразили поддержку еще не уволенному в тот момент Фрэнку Лэмпарду.

Chelsea keep the banner up for one last game ? pic.twitter.com/I64GeJN9WE — B/R Football (@brfootball) January 27, 2021

Новшеств, впрочем, тоже хватало. Например, на скамейке начал игру Маунт, который провел в АПЛ 13 подряд матчей и в последнем из них вывел «Челси» на поле с капитанской повязкой. Впрочем, ротация при плотном графике коснулась и других игроков основы. Те же, кто вышел на поле, добились уникальных для лондонцев показателей. С тех пор, как компания Opta ведет статистику премьер-лиги с сезона-2003/04, лондонцам еще не удавалось сделать в первом тайме 433 точных передачи.

К финальному свистку «Челси» и вовсе установил рекорд сезона. До адресатов дошли 820 пасов, что на десять больше, чем днем ранее было у «Манчестер Сити». Но если «горожане» разгромили «Вест Бромвич» (5:0), то команда Тухеля так и не взломала оборону «волков». А ведь все могло закончиться красиво, однако в концовке отличный момент упустил пока не явивший Англии всю мощь своего таланта Хаверц.

? 887 passes attempted

? 820 passes completed

? 78.9% possession

? 14 shots attempted

? 5 on target

? 0 goals



Thomas Tuchel's first match in charge of Chelsea ends 0-0. pic.twitter.com/o4DocwHZCQ — Squawka Football (@Squawka) January 27, 2021

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:2 (Магуайр, 64 — Брайан, 23. Берк, 74).

Как и на прошлой неделе «красные дьяволы» проводили свой матч позже земляков из «Сити» , но теперь им не удалось вернуться на первую строчку, хотя на «Олд Траффорд» приехала последняя команда АПЛ. «Шеффилд» оказался эффективнее висевших на их воротах хозяев. И если первый выпад гостей остановил де Хеа, то при подаче углового испанцу просто не дали возможности добраться до мяча.

Забавный факт: в этом сезоне команда Уле Гуннара Сульшера сумела набрать 21 очко в матчах, где она уступала в счете. При этом все успехи достигнуты на чужих полях, тогда как дома в аналогичных ситуациях «МЮ» уступил «Арсеналу» и «Кристал Пэлас». Теперь список обидчиков пополнил не побеждавший в Манчестере 48 лет «Шеффилд», хотя не знавшим поражений на протяжении 13 туров хозяевам остается винить только себя. Решающий гол Берка, который, как и Брайан, прежде не забивал на таком уровне, — коллективное безумие «дьяволов».

Испания: Черышев не сыграл, у Месси новый рекорд

«Севилья» — «Валенсия» — 3:0 (Л.де Йонг, 20, 33. Ракитич, 38).

Если в ла лиге Денис Черышев регулярно выходит в основном составе «Валенсии», то в кубке Испании ему дали паузу. Возможно, и к лучшему, потому что шансов на успех у «летучих мышей» в среду не было. Нынешняя «Севилья» — команда из другой весовой категории, что она убедительно доказала, за тайм закатав гостей в газон «Рамон Санчес Писхуан». Показательна вторая голевая комбинация андалусийцев, в которой приняли участие все 11 футболистов, и, прежде чем Люк де Йонг отправил мяч в сетку, было сделано 37 передач!

37 — Luuk de Jong's ?? second goal for @SevillaFC_ENG against Valencia in #CopadelRey came after a sequence of 37 passes and involved all 11 players, the most in the build-up to any goal by a LaLiga team this season in all competitions. Tiki-taka. pic.twitter.com/9FNFpb1tLu — OptaJose (@OptaJose) January 27, 2021

«Райо Вальекано» — «Барселона» — 1:2 (Фран Гарсия, 63 — Месси, 69. Ф.де Йонг, 80).

Отбыв двухматчевую дисквалификацию, Месси вернулся на поле, хотя само по себе это ничего не гарантировало. В этом розыгрыше «Атлетико» и «Реал» уже влипли в истории, проиграв представителями третьего дивизиона. В свою очередь «Райо» идет четвертым в сегунде и претендует на возвращение в высшее общество.

«Барса» была обязана забивать еще до перерыва, но при атаках из убойных позиций хозяев спасал каркас ворот. Еще один раз он выручил хозяев в начале второй половины — после коварного штрафного в исполнении Месси. У сине-гранатовых имелись все основания сетовать на невезение, но это были не настоящие проблемы. Они возникли, когда мяч от рук Нету прилетел к забившему с ленточки воспитаннику «Реала» Франу Гарсии.

Но только запахло новой сенсацией, и Гризманн вывел Месси на пустые ворота. Для Лео, который провел рекордный для «Барсы» 76-й кубковый матч это 54-й гол во втором по статусу национальном турнире, и теперь он делит четвертое место в рейтинге лучших снайперов всех времен. А «Барса» продолжает поход за трофеем благодаря Френки де Йонгу, который проводит самый результативный сезон в карьере и забил уже пять мячей.

Статистика дня

3 последних нулевых ничьи на «Стэмфорд Бридж» состоялись при разных тренерах «Челси» — Сарри, Лэмпарде и Тухеле.

15 сезонов подряд не менее 15 голов забивает Месси.

19 голов забил в Европе дальними ударами Хамес Родригес, но только сегодня хавбек «Эвертона» поразил цель нерабочей правой ногой.