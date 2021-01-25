«Валенсия» и Черышев не справились с «Атлетико». «Барселона» победила без Месси

Обзор главных событий воскресенья в Европе

Испания: 58 минут Черышева и победа «Атлетико»

«Атлетико» — «Валенсия» — 3:1 (Жоау Феликс, 23. Луис Суарес, 54. Корреа, 72 — Рачич, 11).

«Атлетико» разрывает ла лигу. Команда Диего Симеоне много забивает, отыгрываясь за отвратительную реализацию прошлого сезона. И очень мало пропускает — впрочем, это никого не удивляет.

Шансы на чемпионство существенные, учитывая проблемы «Реала» и «Барселоны». А на пути — несбалансированная «Валенсия». С Денисом Черышевым в стартовом составе.

Он провел на поле 58 минут, однако ничем не запомнился. Мяч получал редко (27 касаний), отдал 18 передач, дважды пошел в дриблинг (один раз успешно).

Впрочем, блекло выглядела вся «Валенсия», кроме Уроша Райчича. Сербский хавбек забил космический гол: большое расстояние до ворот, касание, «девятка».

А дальше солировал «Атлетико». К примеру, Жоау Феликс, забивший свой шестой гол в этом чемпионате.

6 — Jo?o F?lix ?? has scored six goals in 17 @LaLigaEN games for @atletienglish in 2020/21, as many as he netted in 27 league appearances last season. Confidence. pic.twitter.com/IiNi0wxGlf — OptaJose (@OptaJose) January 24, 2021

И, конечно же, Луис Суарес. 15 встреч за «матрасников» в чемпионате Испании — 12 голов. Только Криштиану Роналду начинал лучше в «Реале» (13 голов).

12 — Luis Su?rez ?? has scored 12 goals in his first 15 @LaLigaEN games for @atletienglish, the best start of a player for the same club since Cristiano Ronaldo for Real Madrid in 2010 (13 goals). Amazing. pic.twitter.com/UAQyDKv3qI — OptaJose (@OptaJose) January 24, 2021

С чемпионством в ла лиге все ясно?

«Барселона» победила и без Месси

«Эльче» — «Барселона» — 0:2 (де Йонг, 39. Рики Пуч, 89).

Лионель Месси пропустил матч 20-го тура против «Эльче». Причина — дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании. Сине-гранатовые доказали: и без аргентинца они способны побеждать.

Действующие лица другие. К примеру, хавбек Френки де Йонг. Он уже забил пять голов за «Барселону» во всех своих играх в ла лиге. Это больше, чем за все сезоны в чемпионате Голландии, где де Йонг выступал за «Аякс».

Еще один красавчик — молодой полузащитник Рики Пуч. Он вышел на поле на 87-й минуте встречи, а на 89-й забил.

7 — Riqui Puig is the @FCBarcelona_es player to have needed less touches to score in a single game this season (seven). Profitable#ElcheBarca #ElcheBarcelona pic.twitter.com/Tylp8eemN6 — OptaJose (@OptaJose) January 24, 2021

Пуч установил рекорд для всех игроков сине-гранатовых в текущем сезоне. Ему понадобилось меньше всего касаний (7), чтобы отличиться.

Может, никакой зависимости от Месси нет?

Англия: Эбрахам — герой «Челси», Вернер — неудачник

«Челси» — «Лутон» — 3:1 (Эбрахам, 11, 17, 73 — Кларк, 30). Нереализованный пенальти: Вернер («Челси»), 86.

«Челси» без проблем справился с «Лутоном», представлявшим чемпионшип в 4-м раунде Кубка Англии. Главной ударной силой лондонцев оказался форвард Тэмми Эбрахам, забивший сразу три гола.

Tammy Abraham is the first Englishman to score an FA Cup hat-trick for Chelsea since Frank Lampard against Macclesfield in 2007.



Picking up tips from his manager. pic.twitter.com/b0V7jfu1nL — Squawka Football (@Squawka) January 24, 2021

Эбрахам — первый англичанин, оформивший хет-трик за «Челси» в Кубке Англии с 2007 года. Знаете, кто отличился тогда? Нынешний главный тренер синих Фрэнк Лэмпард.

Счет мог бы быть и разгромным, если бы не Тимо Вернер. Прошлым летом «Челси» заплатил за немца 53 миллиона евро. В 16 последних играх он забил всего один гол.

Timo Werner has scored just one goal in his last 16 games for Chelsea.



It came against League Two Morecambe. pic.twitter.com/PDZIPMxmbL — Squawka Football (@Squawka) January 24, 2021

С «Лутоном» не реализовал пенальти. Лэмпард расстроился.

— Мы хотели сыграть правильно — нам это удалось. Расстроен, что Вернеру так и не удалось забить пенальти. Он многое дал команде, просто все идет не так, как должно, — сказал главный тренер синих сразу после матча.

Может, еще адаптируется?

Италия: Шомуродов не забил, но «Дженоа» выиграл

«Дженоа» — «Кальяри» — 1:0 (Дестро, 10).

Слухи связывают экс-нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова даже с «Ювентусом». Настолько итальянцы впечатлены игрой узбекского форварда за «Дженоа».

Впрочем, руководство генуэзского клуба намерено Шомуродова удержать.

— Я не планирую его отпускать. Он игрок «Дженоа», прибыл к нам совсем недавно. К тому же «Ювентус» его никогда не просил. Не думаю, что сейчас время говорить о трансфере, учитывая наше текущее положение в таблице, — недавно сказал в интервью Football Italia президент красно-синих Энрико Прециози.

Турнирное положение «грифонов» несколько улучшилось после матча 19-го тура серии А против «Кальяри». Вот только героем встречи с конкурентом по борьбе за выживание стал не Шомуродов, а Маттиа Дестро, забивший единственный гол.

Элдор стал лучшим в «Дженоа» по ударам (3 за матч) и худшим — по реализации моментов (наиграл на 0,80 xG, но так и не забил). Может, «грифоны» не зря обращают внимание на нападающего ЦСКА Адольфо Гайча?