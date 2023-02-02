Еще один полезный матч Головина за «Монако». Но нужно больше результативных действий

Монегаски обыграли аутсайдера и продолжили гонку за «Марселем».

На неделе Александр Головин попал в неприятную историю: после матча с конкурентом «Марселем» он обнялся с украинским полузащитником соперника Русланом Малиновским, который позднее опубликовал пост, в котором извинялся за приветствие Головина. Непонятно, как на это отреагировал наш легионер, но его агент Александр Клюев убеждал, что на игрока этот скандал не повлиял: «Нас это никак не волнует, это относится только к Малиновскому. Выглядит ли это бредом? Вы сами ответили на свой вопрос».

Неудивительно, что Головин сосредоточен исключительно на футболе. «Монако» показывает классную игру и претендует если не на чемпионство, то как минимум на место в тройке и попадание в Лигу чемпионов. Ничья с идущим вторым в таблице «Марселем» позволила не отпустить принципиального соперника в отрыв, но, чтобы сохранить хотя бы пятиочковое отставание, в 21 туре «Монако» нужно было обыгрывать дома «Осер». Впрочем, сенсаций от этой встречи не ждали — гости идут на предпоследнем, 19-м месте, уступив в 6 последних матчах лиги 1 и забив в них лишь однажды.

Немногочисленные зрители на стадионе «Луи II» в первом тайме увидели то, что и ожидали — «Монако» просто топтал «Осер», не выпуская соперника с его половины поля. Уже на 13-й минуте Виссам Бен Йеддер открыл счет, воспользовавшись шикарной передачей в касание от Юссуфа Фофана (комбинацию запустил на фланге Головин). В целом Александр исполнял классическую для себя в этом сезоне роль — играл на левом фланге полузащиты, но по факту постоянно смещался в центр под розыгрыши и одним из первых включался в прессинг.

Правда, «Осер» и сам стремительно отдавал «Монако» инициативу — не получалось ни стабильно владеть мячом (за исключением короткого отрезка в середине тайма), ни выбегать в контратаки. Единственный момент за тайм гости создали после подачи углового, так что было понятно, почему с голами у этой команды такой напряг. Не просто так по числу забитых мячей (16 в 20 играх) «Осер» — худшая команда чемпионата.

1 февраля. «Монако» — «Осер» — 3:2. Александр Головин (слева).

Ну а «Монако» продолжал куражиться. Центральный защитник Аксель Дисаси за 10 минут сначала пробил рядом с перекладиной, а затем и вовсе попробовал исполнить бисиклету с линии штрафной. Особо активничал португалец Желсон Мартинш, появлявшийся то тут, то там и своим дриблингом разрывавший оппонентов один в один. Но второй гол записал на свой счет молодой талант Элисс Бен Сегир — одно из открытий этого сезона во Франции. В матче первого круга он оформил дубль, а на этот раз роскошно выстрелил из-за штрафной. 2:0 — казалось, что на второй тайм гости могли не выходить.

Сразу после перерыва интрига чуть не умерла окончательно. Вратарь «Осера» Йонуц Раду (тот самый, который своей ошибкой похоронил шансы «Интера» на чемпионство в прошлом сезоне) чуть было не привез третий гол. Но после его неудачного паса «Монако» не смог воспользоваться ситуацией и отправить мяч в пустые ворота.

Удивительно, но после этого «Осер» постепенно прибрал мяч себе и начал строить позиционные атаки. Игроки «Монако» же как будто посчитали дело сделанным и резко сбавили в интенсивности и остроте. Плюс здорово сработали замены тренера «Осера» Пелисье. Филипп Клеман ответил своей перестановкой — заменил Бен Йеддера на Эмболо, убрал с поля потерявшегося после перерыва Бен Сегира и перешел на схему 4-2-3-1. Трансформировалась и роль Головина — он ушел с фланга на позицию под нападающим и теперь еще больше шел в стыки и цеплялся за мячи.

«Осер» все же забил свой гол — после быстрого перехвата и паса на ход Маттис Аблин опередил замешкавшегося защитника Марипана и упаковал мяч в сетку. В этот момент игроки «Монако» поняли, что любая ошибка может стоить им очков. На 82-й минуте хозяева, казалось, поставили в матче точку — Эмболо замкнул передачу Вандерсона с фланга и зажег на табло цифры 3:1. Однако спустя две минуты футболист «Осера» Да Кошта снова сократил отставание. Правда, на навал сил у гостей уже не хватило — «Монако» довольно нервно, но все же довел дело до победы.

1 февраля. «Монако» — «Осер» — 3:2. Александр Головин (слева).

Головин сыграл на своем уровне — много двигался, боролся, цеплялся. Но вместе с тем Александру не хватает опасных моментов — он обостряет и бьет по воротам реже, чем мог бы. Да и 4 гола плюс 6 ассистов в 28 матчах этого сезона слабо соответствуют статусу лидера. Понятно, что голы — не первостепенная задача хавбека, на поле у него другие функции. Но чтобы привлечь к себе внимание настоящих грандов, одной работоспособности может быть недостаточно. Впрочем, Александр всегда был командным игроком, потому главное для него то, что «Монако» остается в гонке за Лигу чемпионов.