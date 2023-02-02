Еще один полезный матч Головина за «Монако». Но нужно больше результативных действий
На неделе Александр Головин попал в неприятную историю: после матча с конкурентом «Марселем» он обнялся с украинским полузащитником соперника Русланом Малиновским, который позднее опубликовал пост, в котором извинялся за приветствие Головина. Непонятно, как на это отреагировал наш легионер, но его агент Александр Клюев убеждал, что на игрока этот скандал не повлиял: «Нас это никак не волнует, это относится только к Малиновскому. Выглядит ли это бредом? Вы сами ответили на свой вопрос».
Неудивительно, что Головин сосредоточен исключительно на футболе. «Монако» показывает классную игру и претендует если не на чемпионство, то как минимум на место в тройке и попадание в Лигу чемпионов. Ничья с идущим вторым в таблице «Марселем» позволила не отпустить принципиального соперника в отрыв, но, чтобы сохранить хотя бы пятиочковое отставание, в 21 туре «Монако» нужно было обыгрывать дома «Осер». Впрочем, сенсаций от этой встречи не ждали — гости идут на предпоследнем, 19-м месте, уступив в 6 последних матчах лиги 1 и забив в них лишь однажды.
Немногочисленные зрители на стадионе «Луи II» в первом тайме увидели то, что и ожидали — «Монако» просто топтал «Осер», не выпуская соперника с его половины поля. Уже на 13-й минуте Виссам Бен Йеддер открыл счет, воспользовавшись шикарной передачей в касание от Юссуфа Фофана (комбинацию запустил на фланге Головин). В целом Александр исполнял классическую для себя в этом сезоне роль — играл на левом фланге полузащиты, но по факту постоянно смещался в центр под розыгрыши и одним из первых включался в прессинг.
Правда, «Осер» и сам стремительно отдавал «Монако» инициативу — не получалось ни стабильно владеть мячом (за исключением короткого отрезка в середине тайма), ни выбегать в контратаки. Единственный момент за тайм гости создали после подачи углового, так что было понятно, почему с голами у этой команды такой напряг. Не просто так по числу забитых мячей (16 в 20 играх) «Осер» — худшая команда чемпионата.
Ну а «Монако» продолжал куражиться. Центральный защитник Аксель Дисаси за 10 минут сначала пробил рядом с перекладиной, а затем и вовсе попробовал исполнить бисиклету с линии штрафной. Особо активничал португалец Желсон Мартинш, появлявшийся то тут, то там и своим дриблингом разрывавший оппонентов один в один. Но второй гол записал на свой счет молодой талант Элисс Бен Сегир — одно из открытий этого сезона во Франции. В матче первого круга он оформил дубль, а на этот раз роскошно выстрелил из-за штрафной. 2:0 — казалось, что на второй тайм гости могли не выходить.
Сразу после перерыва интрига чуть не умерла окончательно. Вратарь «Осера» Йонуц Раду (тот самый, который своей ошибкой похоронил шансы «Интера» на чемпионство в прошлом сезоне) чуть было не привез третий гол. Но после его неудачного паса «Монако» не смог воспользоваться ситуацией и отправить мяч в пустые ворота.
Удивительно, но после этого «Осер» постепенно прибрал мяч себе и начал строить позиционные атаки. Игроки «Монако» же как будто посчитали дело сделанным и резко сбавили в интенсивности и остроте. Плюс здорово сработали замены тренера «Осера» Пелисье. Филипп Клеман ответил своей перестановкой — заменил Бен Йеддера на Эмболо, убрал с поля потерявшегося после перерыва Бен Сегира и перешел на схему 4-2-3-1. Трансформировалась и роль Головина — он ушел с фланга на позицию под нападающим и теперь еще больше шел в стыки и цеплялся за мячи.
«Осер» все же забил свой гол — после быстрого перехвата и паса на ход Маттис Аблин опередил замешкавшегося защитника Марипана и упаковал мяч в сетку. В этот момент игроки «Монако» поняли, что любая ошибка может стоить им очков. На 82-й минуте хозяева, казалось, поставили в матче точку — Эмболо замкнул передачу Вандерсона с фланга и зажег на табло цифры 3:1. Однако спустя две минуты футболист «Осера» Да Кошта снова сократил отставание. Правда, на навал сил у гостей уже не хватило — «Монако» довольно нервно, но все же довел дело до победы.
Головин сыграл на своем уровне — много двигался, боролся, цеплялся. Но вместе с тем Александру не хватает опасных моментов — он обостряет и бьет по воротам реже, чем мог бы. Да и 4 гола плюс 6 ассистов в 28 матчах этого сезона слабо соответствуют статусу лидера. Понятно, что голы — не первостепенная задача хавбека, на поле у него другие функции. Но чтобы привлечь к себе внимание настоящих грандов, одной работоспособности может быть недостаточно. Впрочем, Александр всегда был командным игроком, потому главное для него то, что «Монако» остается в гонке за Лигу чемпионов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|16
|3
|2
|52-16
|51
|
2
|Марсель
|21
|14
|4
|3
|42-17
|46
|
3
|Ланс
|21
|13
|6
|2
|33-15
|45
|
4
|Монако
|21
|12
|5
|4
|46-29
|41
|
5
|Ренн
|21
|12
|4
|5
|40-22
|40
|
6
|Лорьян
|21
|10
|5
|6
|35-34
|35
|
7
|Лилль
|21
|10
|5
|6
|35-26
|35
|
8
|Ницца
|21
|8
|7
|6
|24-20
|31
|
9
|Клермон Фут
|21
|8
|6
|7
|24-27
|30
|
10
|Тулуза
|21
|8
|5
|8
|35-36
|29
|
11
|Лион
|21
|8
|5
|8
|30-23
|29
|
12
|Реймс
|21
|6
|11
|4
|26-26
|29
|
13
|Нант
|21
|4
|10
|7
|21-26
|22
|
14
|Монпелье
|21
|6
|2
|13
|31-43
|20
|
15
|Брест
|21
|4
|7
|10
|23-34
|19
|
16
|Труа
|21
|4
|7
|10
|32-45
|19
|
17
|Аяччо
|21
|5
|3
|13
|18-37
|18
|
18
|Страсбур
|21
|2
|9
|10
|25-39
|15
|
19
|Осер
|21
|3
|4
|14
|18-46
|13
|
20
|Анже
|21
|2
|2
|17
|18-47
|8
|1.02
|21:00
|
Анже – Аяччо
|1 : 2
|1.02
|21:00
|
Лилль – Клермон Фут
|0 : 0
|1.02
|21:00
|
Нант – Марсель
|0 : 2
|1.02
|21:00
|
Реймс – Лорьян
|4 : 2
|1.02
|21:00
|
Тулуза – Труа
|4 : 1
|1.02
|23:00
|
Ланс – Ницца
|0 : 1
|1.02
|23:00
|
Лион – Брест
|0 : 0
|1.02
|23:00
|
Монако – Осер
|3 : 2
|1.02
|23:00
|
Монпелье – ПСЖ
|1 : 3
|1.02
|23:00
|
Ренн – Страсбур
|3 : 0
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Ницца
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|16
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|18
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|15
|1
|2