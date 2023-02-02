Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 01:45

Еще один полезный матч Головина за «Монако». Но нужно больше результативных действий

«Монако» обыграл «Осер» в чемпионате Франции
Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
1 февраля. «Монако» — «Осер» — 3:2. Александр Головин и Виссам Бен Йеддер.
Фото AFP
Монегаски обыграли аутсайдера и продолжили гонку за «Марселем».
Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:2
Осер

На неделе Александр Головин попал в неприятную историю: после матча с конкурентом «Марселем» он обнялся с украинским полузащитником соперника Русланом Малиновским, который позднее опубликовал пост, в котором извинялся за приветствие Головина. Непонятно, как на это отреагировал наш легионер, но его агент Александр Клюев убеждал, что на игрока этот скандал не повлиял: «Нас это никак не волнует, это относится только к Малиновскому. Выглядит ли это бредом? Вы сами ответили на свой вопрос».

Неудивительно, что Головин сосредоточен исключительно на футболе. «Монако» показывает классную игру и претендует если не на чемпионство, то как минимум на место в тройке и попадание в Лигу чемпионов. Ничья с идущим вторым в таблице «Марселем» позволила не отпустить принципиального соперника в отрыв, но, чтобы сохранить хотя бы пятиочковое отставание, в 21 туре «Монако» нужно было обыгрывать дома «Осер». Впрочем, сенсаций от этой встречи не ждали — гости идут на предпоследнем, 19-м месте, уступив в 6 последних матчах лиги 1 и забив в них лишь однажды.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Марселя&raquo; (1:1). «Царь — самый стабильный игрок «Монако». Что пишут во Франции про игру Головина

Немногочисленные зрители на стадионе «Луи II» в первом тайме увидели то, что и ожидали — «Монако» просто топтал «Осер», не выпуская соперника с его половины поля. Уже на 13-й минуте Виссам Бен Йеддер открыл счет, воспользовавшись шикарной передачей в касание от Юссуфа Фофана (комбинацию запустил на фланге Головин). В целом Александр исполнял классическую для себя в этом сезоне роль — играл на левом фланге полузащиты, но по факту постоянно смещался в центр под розыгрыши и одним из первых включался в прессинг.

Правда, «Осер» и сам стремительно отдавал «Монако» инициативу — не получалось ни стабильно владеть мячом (за исключением короткого отрезка в середине тайма), ни выбегать в контратаки. Единственный момент за тайм гости создали после подачи углового, так что было понятно, почему с голами у этой команды такой напряг. Не просто так по числу забитых мячей (16 в 20 играх) «Осер» — худшая команда чемпионата.

1 февраля. «Монако» — «Осер» — 3:2. Александр Головин. Фото AFP
1 февраля. «Монако» — «Осер» — 3:2. Александр Головин (слева).

Ну а «Монако» продолжал куражиться. Центральный защитник Аксель Дисаси за 10 минут сначала пробил рядом с перекладиной, а затем и вовсе попробовал исполнить бисиклету с линии штрафной. Особо активничал португалец Желсон Мартинш, появлявшийся то тут, то там и своим дриблингом разрывавший оппонентов один в один. Но второй гол записал на свой счет молодой талант Элисс Бен Сегир — одно из открытий этого сезона во Франции. В матче первого круга он оформил дубль, а на этот раз роскошно выстрелил из-за штрафной. 2:0 — казалось, что на второй тайм гости могли не выходить.

Сразу после перерыва интрига чуть не умерла окончательно. Вратарь «Осера» Йонуц Раду (тот самый, который своей ошибкой похоронил шансы «Интера» на чемпионство в прошлом сезоне) чуть было не привез третий гол. Но после его неудачного паса «Монако» не смог воспользоваться ситуацией и отправить мяч в пустые ворота.

Виссам Бен Йеддер (слева) и&nbsp;Александр Головин. «Головин незаменим для «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Удивительно, но после этого «Осер» постепенно прибрал мяч себе и начал строить позиционные атаки. Игроки «Монако» же как будто посчитали дело сделанным и резко сбавили в интенсивности и остроте. Плюс здорово сработали замены тренера «Осера» Пелисье. Филипп Клеман ответил своей перестановкой — заменил Бен Йеддера на Эмболо, убрал с поля потерявшегося после перерыва Бен Сегира и перешел на схему 4-2-3-1. Трансформировалась и роль Головина — он ушел с фланга на позицию под нападающим и теперь еще больше шел в стыки и цеплялся за мячи.

«Осер» все же забил свой гол — после быстрого перехвата и паса на ход Маттис Аблин опередил замешкавшегося защитника Марипана и упаковал мяч в сетку. В этот момент игроки «Монако» поняли, что любая ошибка может стоить им очков. На 82-й минуте хозяева, казалось, поставили в матче точку — Эмболо замкнул передачу Вандерсона с фланга и зажег на табло цифры 3:1. Однако спустя две минуты футболист «Осера» Да Кошта снова сократил отставание. Правда, на навал сил у гостей уже не хватило — «Монако» довольно нервно, но все же довел дело до победы.

1 февраля. «Монако» — «Осер» — 3:2. Александр Головин. Фото AFP
1 февраля. «Монако» — «Осер» — 3:2. Александр Головин (слева).

Головин сыграл на своем уровне — много двигался, боролся, цеплялся. Но вместе с тем Александру не хватает опасных моментов — он обостряет и бьет по воротам реже, чем мог бы. Да и 4 гола плюс 6 ассистов в 28 матчах этого сезона слабо соответствуют статусу лидера. Понятно, что голы — не первостепенная задача хавбека, на поле у него другие функции. Но чтобы привлечь к себе внимание настоящих грандов, одной работоспособности может быть недостаточно. Впрочем, Александр всегда был командным игроком, потому главное для него то, что «Монако» остается в гонке за Лигу чемпионов.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Осер
6
5
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси близок к новому контракту с «ПСЖ» — озолотится и он, и клуб. Возвращения в «Барсу», похоже, не случится
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 16 3 2 52-16 51
2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 21 12 5 4 46-29 41
5
 Ренн 21 12 4 5 40-22 40
6
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
7
 Лилль 21 10 5 6 35-26 35
8
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
9
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
10
 Тулуза 21 8 5 8 35-36 29
11
 Лион 21 8 5 8 30-23 29
12
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 21 4 7 10 32-45 19
17
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
19
 Осер 21 3 4 14 18-46 13
20
 Анже 21 2 2 17 18-47 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.02 21:00
Анже – Аяччо
 1 : 2
1.02 21:00
Лилль – Клермон Фут
 0 : 0
1.02 21:00
Нант – Марсель
 0 : 2
1.02 21:00
Реймс – Лорьян
 4 : 2
1.02 21:00
Тулуза – Труа
 4 : 1
1.02 23:00
Ланс – Ницца
 0 : 1
1.02 23:00
Лион – Брест
 0 : 0
1.02 23:00
Монако – Осер
 3 : 2
1.02 23:00
Монпелье – ПСЖ
 1 : 3
1.02 23:00
Ренн – Страсбур
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 16 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 18 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 15 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости