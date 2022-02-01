Чалов — четвертый воспитанник ЦСКА, покинувший клуб за полгода. Армейцы больше не готовы ждать
Нападающий ЦСКА Федор Чалов покидает московский клуб и переезжает в Европу, где продолжит выступать в красно-синих цветах. Пару лет назад такая новость вызвала бы среди российских болельщиков радость. Летом 2019 года «Кристал Пэлас» предложил армейцам 25 миллионов фунтов за Чалова. Появление нападающего из России в АПЛ стало бы большим событием. Но армейцы не приняли предложение лондонского клуба.
Президент ЦСКА Евгений Гинер в 2020 году рассказал в программе «Инсайдеры», почему не состоялся переход Чалова в «Кристал Пэлас».
«Предложение было очень хорошее. Если бы оно было от клуба уровня чуть ниже топа, то мы бы его отпустили. Но «Кристал Пэлас» — не тот клуб, куда Чалов должен уехать. ЦСКА играет в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, а они борются за выживание. В чем цель? Просто уехать? У Федора такой цели не было», — сказал Гинер.
Понять президента ЦСКА можно. Отпускать воспитанника, который на тот момент являлся лучшим бомбардиром РПЛ, не хотелось. У армейцев шла перестройка, а продажа одного из лидеров команды могла отразиться на результатах не лучшим образом. Более того, красно-синие всерьез рассчитывали на прогресс 19-летнего нападающего. Была надежда, что через несколько лет Чалов уедет в более статусный клуб и за еще большие деньги. Но прогресса не произошло.
Спустя два с половиной года после предложения «Кристал Пэлас», которое сейчас кажется фантастическим, ЦСКА отпускает 23-летнего Чалова в аренду в «Базель». Команду, которая идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии и заняла первое место в своей группе в третьем по рангу европейскому турнире — Лиге конференций. Отпускает в надежде, что нападающий сможет перезагрузить свою карьеру.
Обвинять руководство ЦСКА в том, что они не отпустили Чалова в «Кристал Пэлас», считаю неправильным. Кто мог предсказать, что нападающий остановится в росте? При этом армейцы не ставят крест на своем воспитаннике. Именно поэтому он переходит в «Базель» на правах аренды без права выкупа. Другой вопрос, что Федор — четвертый воспитанник красно-синих, который покидает клуб за последние полгода.
Почему ЦСКА начал отпускать своих воспитанников?
Помимо Федора Чалова с ЦСКА в зимнее трансферное окно расстался полузащитник Константин Кучаев. Правда, в отличие от Чалова, Кучаев уехал не в европейский чемпионат, а остался в России, перейдя в аренду в «Рубин». Более того, казанский клуб имеет право выкупа трансфера воспитанника армейцев.
А летом красно-синие отпустили еще двух своих воспитанников — полузащитники Наир Тикнизян и Константин Марадишвили перешли в «Локомотив». И в этом случае — не в аренду, а на постоянной основе.
Трансферы Кучаева, Тикнизяна и Марадишвили — не в стиле того ЦСКА, который мы все знаем. Сложно вспомнить, когда армейцы отдавали игроков прямым конкурентам в чемпионате. Что уж говорить о собственных воспитанниках! Так почему красно-синие начали их отпускать?
По итогам прошлого сезона ЦСКА занял шестое место в РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. Такой итог сезона стал серьезным ударом не только по статусу клуба, но и по его финансам. Регулярное выступление в Европе приносило армейцам серьезную прибыль. Красно-синие всегда умели считать деньги, потому непопадание в еврокубки стало серьезным звоночком — надо принимать радикальные меры.
Отставка Ивицы Олича в межсезонье — из той же серии, что трансферы Федора Чалова, Константина Кучаева, Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна. Надежда на бывших игроков в качестве действующих тренеров, надежда на собственных воспитанников в качестве действующих игроков — романтика, которая хороша до поры до времени. ЦСКА — не только семья, но в первую очередь профессиональный футбольный клуб. Армейцы должны показывать результат, что они и делали из года в год. Результата не стало, значит, пришла пора перемен. У красно-синих нет времени на то, чтобы ждать, пока раскроется тренерский талант Олича, или же на то, когда воспитанники превратятся из подающих надежды игроков в лидеров. Очередное непопадание в еврокубки может стать для клуба катастрофой. Именно поэтому москвичи так активны на трансферном рынке нынешней зимой.
Если сравнить трансферы ЦСКА на вход и выход, можно заметить, что приходят и уходят игроки примерно одного и того же амплуа. Вместо Федора Чалова, который в нынешнем сезоне в большинстве случаев играл на позиции «под нападающим», приходит Юсуф Языджи, который выступал на той же позиции в «Лилле». Вместо Константина Кучаева, который изредка, но все же выходил на поле на месте правого вингера, приходит Хесус Медина, игравший на том же месте в «Нью-Йорк Сити». Языджи и Медина — действующие чемпионы Франции и США. Оба внесли существенный вклад в результаты своих бывших команд в прошлом сезоне. Это игроки, которые делают разницу. Именно то, что сейчас так необходимо армейцам. И есть все основания полагать, что на этом трансферы красно-синих на вход зимой не закончатся.
После 18 туров РПЛ красно-синие набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от первой позиции на восемь баллов, а от второй строчки, которая дает право на участие в Лиге чемпионов, — на шесть. Шансы на попадание в еврокубки у армейцев есть, и вся борьба впереди. Но как бы эта борьба ни закончилась, уже сейчас можно смело говорить, что ЦСКА меняет романтизм на прагматизм. Результат нужен здесь и сейчас.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7