Клуб меняет романтизм на прагматизм .

Нападающий ЦСКА Федор Чалов покидает московский клуб и переезжает в Европу, где продолжит выступать в красно-синих цветах. Пару лет назад такая новость вызвала бы среди российских болельщиков радость. Летом 2019 года «Кристал Пэлас» предложил армейцам 25 миллионов фунтов за Чалова. Появление нападающего из России в АПЛ стало бы большим событием. Но армейцы не приняли предложение лондонского клуба.

Президент ЦСКА Евгений Гинер в 2020 году рассказал в программе «Инсайдеры», почему не состоялся переход Чалова в «Кристал Пэлас».

«Предложение было очень хорошее. Если бы оно было от клуба уровня чуть ниже топа, то мы бы его отпустили. Но «Кристал Пэлас» — не тот клуб, куда Чалов должен уехать. ЦСКА играет в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, а они борются за выживание. В чем цель? Просто уехать? У Федора такой цели не было», — сказал Гинер.

Понять президента ЦСКА можно. Отпускать воспитанника, который на тот момент являлся лучшим бомбардиром РПЛ, не хотелось. У армейцев шла перестройка, а продажа одного из лидеров команды могла отразиться на результатах не лучшим образом. Более того, красно-синие всерьез рассчитывали на прогресс 19-летнего нападающего. Была надежда, что через несколько лет Чалов уедет в более статусный клуб и за еще большие деньги. Но прогресса не произошло.

Спустя два с половиной года после предложения «Кристал Пэлас», которое сейчас кажется фантастическим, ЦСКА отпускает 23-летнего Чалова в аренду в «Базель». Команду, которая идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии и заняла первое место в своей группе в третьем по рангу европейскому турнире — Лиге конференций. Отпускает в надежде, что нападающий сможет перезагрузить свою карьеру.

Обвинять руководство ЦСКА в том, что они не отпустили Чалова в «Кристал Пэлас», считаю неправильным. Кто мог предсказать, что нападающий остановится в росте? При этом армейцы не ставят крест на своем воспитаннике. Именно поэтому он переходит в «Базель» на правах аренды без права выкупа. Другой вопрос, что Федор — четвертый воспитанник красно-синих, который покидает клуб за последние полгода.

Почему ЦСКА начал отпускать своих воспитанников?

Помимо Федора Чалова с ЦСКА в зимнее трансферное окно расстался полузащитник Константин Кучаев. Правда, в отличие от Чалова, Кучаев уехал не в европейский чемпионат, а остался в России, перейдя в аренду в «Рубин». Более того, казанский клуб имеет право выкупа трансфера воспитанника армейцев.

А летом красно-синие отпустили еще двух своих воспитанников — полузащитники Наир Тикнизян и Константин Марадишвили перешли в «Локомотив». И в этом случае — не в аренду, а на постоянной основе.

Трансферы Кучаева, Тикнизяна и Марадишвили — не в стиле того ЦСКА, который мы все знаем. Сложно вспомнить, когда армейцы отдавали игроков прямым конкурентам в чемпионате. Что уж говорить о собственных воспитанниках! Так почему красно-синие начали их отпускать?

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял шестое место в РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. Такой итог сезона стал серьезным ударом не только по статусу клуба, но и по его финансам. Регулярное выступление в Европе приносило армейцам серьезную прибыль. Красно-синие всегда умели считать деньги, потому непопадание в еврокубки стало серьезным звоночком — надо принимать радикальные меры.

Отставка Ивицы Олича в межсезонье — из той же серии, что трансферы Федора Чалова, Константина Кучаева, Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна. Надежда на бывших игроков в качестве действующих тренеров, надежда на собственных воспитанников в качестве действующих игроков — романтика, которая хороша до поры до времени. ЦСКА — не только семья, но в первую очередь профессиональный футбольный клуб. Армейцы должны показывать результат, что они и делали из года в год. Результата не стало, значит, пришла пора перемен. У красно-синих нет времени на то, чтобы ждать, пока раскроется тренерский талант Олича, или же на то, когда воспитанники превратятся из подающих надежды игроков в лидеров. Очередное непопадание в еврокубки может стать для клуба катастрофой. Именно поэтому москвичи так активны на трансферном рынке нынешней зимой.

Если сравнить трансферы ЦСКА на вход и выход, можно заметить, что приходят и уходят игроки примерно одного и того же амплуа. Вместо Федора Чалова, который в нынешнем сезоне в большинстве случаев играл на позиции «под нападающим», приходит Юсуф Языджи, который выступал на той же позиции в «Лилле». Вместо Константина Кучаева, который изредка, но все же выходил на поле на месте правого вингера, приходит Хесус Медина, игравший на том же месте в «Нью-Йорк Сити». Языджи и Медина — действующие чемпионы Франции и США. Оба внесли существенный вклад в результаты своих бывших команд в прошлом сезоне. Это игроки, которые делают разницу. Именно то, что сейчас так необходимо армейцам. И есть все основания полагать, что на этом трансферы красно-синих на вход зимой не закончатся.

После 18 туров РПЛ красно-синие набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от первой позиции на восемь баллов, а от второй строчки, которая дает право на участие в Лиге чемпионов, — на шесть. Шансы на попадание в еврокубки у армейцев есть, и вся борьба впереди. Но как бы эта борьба ни закончилась, уже сейчас можно смело говорить, что ЦСКА меняет романтизм на прагматизм. Результат нужен здесь и сейчас.