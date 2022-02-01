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1 февраля, 23:45

Чалов — четвертый воспитанник ЦСКА, покинувший клуб за полгода. Армейцы больше не готовы ждать

Футболист Федор Чалов стал четвертым воспитанником ЦСКА, покинувшим клуб за полгода
Карен Саркисян
Корреспондент
Федор Чалов с футболкой «Базеля».
Фото ФК «Базель»
Клуб меняет романтизм на прагматизм.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов покидает московский клуб и переезжает в Европу, где продолжит выступать в красно-синих цветах. Пару лет назад такая новость вызвала бы среди российских болельщиков радость. Летом 2019 года «Кристал Пэлас» предложил армейцам 25 миллионов фунтов за Чалова. Появление нападающего из России в АПЛ стало бы большим событием. Но армейцы не приняли предложение лондонского клуба.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Президент ЦСКА Евгений Гинер в 2020 году рассказал в программе «Инсайдеры», почему не состоялся переход Чалова в «Кристал Пэлас».

«Предложение было очень хорошее. Если бы оно было от клуба уровня чуть ниже топа, то мы бы его отпустили. Но «Кристал Пэлас» — не тот клуб, куда Чалов должен уехать. ЦСКА играет в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, а они борются за выживание. В чем цель? Просто уехать? У Федора такой цели не было», — сказал Гинер.

Понять президента ЦСКА можно. Отпускать воспитанника, который на тот момент являлся лучшим бомбардиром РПЛ, не хотелось. У армейцев шла перестройка, а продажа одного из лидеров команды могла отразиться на результатах не лучшим образом. Более того, красно-синие всерьез рассчитывали на прогресс 19-летнего нападающего. Была надежда, что через несколько лет Чалов уедет в более статусный клуб и за еще большие деньги. Но прогресса не произошло.

Спустя два с половиной года после предложения «Кристал Пэлас», которое сейчас кажется фантастическим, ЦСКА отпускает 23-летнего Чалова в аренду в «Базель». Команду, которая идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии и заняла первое место в своей группе в третьем по рангу европейскому турнире — Лиге конференций. Отпускает в надежде, что нападающий сможет перезагрузить свою карьеру.

Обвинять руководство ЦСКА в том, что они не отпустили Чалова в «Кристал Пэлас», считаю неправильным. Кто мог предсказать, что нападающий остановится в росте? При этом армейцы не ставят крест на своем воспитаннике. Именно поэтому он переходит в «Базель» на правах аренды без права выкупа. Другой вопрос, что Федор — четвертый воспитанник красно-синих, который покидает клуб за последние полгода.

Юри Алберто, Федор Чалов: кто сменил и&nbsp;еще сменит клубы этой зимой? Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22

Почему ЦСКА начал отпускать своих воспитанников?

Помимо Федора Чалова с ЦСКА в зимнее трансферное окно расстался полузащитник Константин Кучаев. Правда, в отличие от Чалова, Кучаев уехал не в европейский чемпионат, а остался в России, перейдя в аренду в «Рубин». Более того, казанский клуб имеет право выкупа трансфера воспитанника армейцев.

А летом красно-синие отпустили еще двух своих воспитанников — полузащитники Наир Тикнизян и Константин Марадишвили перешли в «Локомотив». И в этом случае — не в аренду, а на постоянной основе.

Трансферы Кучаева, Тикнизяна и Марадишвили — не в стиле того ЦСКА, который мы все знаем. Сложно вспомнить, когда армейцы отдавали игроков прямым конкурентам в чемпионате. Что уж говорить о собственных воспитанниках! Так почему красно-синие начали их отпускать?

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял шестое место в РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. Такой итог сезона стал серьезным ударом не только по статусу клуба, но и по его финансам. Регулярное выступление в Европе приносило армейцам серьезную прибыль. Красно-синие всегда умели считать деньги, потому непопадание в еврокубки стало серьезным звоночком — надо принимать радикальные меры.

Отставка Ивицы Олича в межсезонье — из той же серии, что трансферы Федора Чалова, Константина Кучаева, Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна. Надежда на бывших игроков в качестве действующих тренеров, надежда на собственных воспитанников в качестве действующих игроков — романтика, которая хороша до поры до времени. ЦСКА — не только семья, но в первую очередь профессиональный футбольный клуб. Армейцы должны показывать результат, что они и делали из года в год. Результата не стало, значит, пришла пора перемен. У красно-синих нет времени на то, чтобы ждать, пока раскроется тренерский талант Олича, или же на то, когда воспитанники превратятся из подающих надежды игроков в лидеров. Очередное непопадание в еврокубки может стать для клуба катастрофой. Именно поэтому москвичи так активны на трансферном рынке нынешней зимой.

Если сравнить трансферы ЦСКА на вход и выход, можно заметить, что приходят и уходят игроки примерно одного и того же амплуа. Вместо Федора Чалова, который в нынешнем сезоне в большинстве случаев играл на позиции «под нападающим», приходит Юсуф Языджи, который выступал на той же позиции в «Лилле». Вместо Константина Кучаева, который изредка, но все же выходил на поле на месте правого вингера, приходит Хесус Медина, игравший на том же месте в «Нью-Йорк Сити». Языджи и Медина — действующие чемпионы Франции и США. Оба внесли существенный вклад в результаты своих бывших команд в прошлом сезоне. Это игроки, которые делают разницу. Именно то, что сейчас так необходимо армейцам. И есть все основания полагать, что на этом трансферы красно-синих на вход зимой не закончатся.

После 18 туров РПЛ красно-синие набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от первой позиции на восемь баллов, а от второй строчки, которая дает право на участие в Лиге чемпионов, — на шесть. Шансы на попадание в еврокубки у армейцев есть, и вся борьба впереди. Но как бы эта борьба ни закончилась, уже сейчас можно смело говорить, что ЦСКА меняет романтизм на прагматизм. Результат нужен здесь и сейчас.

Константин Кучаев
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26 тур
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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