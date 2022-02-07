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Сегодня, 01:30

«Барселона» уничтожила «Атлетико», в Ноттингеме фанат напал на футболистов, Тил — лучший бомбардир чемпионата Нидерландов

«Барселона» победила «Атлетико», Обамеянг дебютировал за каталонцев
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Барселона» — «Атлетико» — 4:2. Жорди Альба и Дани Алвес.
Фото Reuters
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: шоу Дани Алвеса, Эмери остановил «Бетис»

Испания. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 18:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
4:2
Атлетико
Голы
Феррейра-Карраско, 8 (0:1), Жорди Альба, 10 (1:1), Гави, 21 (2:1), Араухо, 43 (3:1), Дани Алвес, 49 (4:1), Суарес, 58 (4:2)
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Дани Алвес Жорди Альба Бускетс Педри (Гонсалес, 66 ) де Йонг Гави (Дест, 71 ) Траоре (Обамеянг, 61 ) Торрес
Атлетико
Облак Хименес Савич Эрмосо (Мандава, 55) Врсалько (Васс, 46) де Пауль Коке (Эррера, 76) Лемар (Кунья, 55) Жоау Феликс (Корреа, 56) Суарес Феррейра-Карраско
Предупреждения
Жорди Альба 52, де Йонг 72  -  Васс 89, Эррера 90
Удаления
Дани Алвес 69
Судьи
Мансано (Испания)

Интерес к главному матчу воскресенья поднялся благодаря мощной трансферной кампании «Барселоны», но тем, кто хотел увидеть на поле «Камп Ноу» Обамеянга, пришлось набраться терпения. Габонец начал игру на скамейке запасных, а Хави выбрал схему с «ложной девяткой», совместив в атакующей тройке Феррана Торреса и Траоре. Но для начала сработали тактические сюрпризы Диего Симеоне, который неожиданно отправил направо Феррейру-Карраско, а тот, поменявшись позициями с Суаресом, забил с передачи уругвайца.

Интересно, у скольких скептиков в этот момент мелькнула мысль, что Хави пока не готов к большим матчам? Только раздумья получились недолгими, потому что очередная позиционная атака сине-гранатовых завершилась шедевром за авторством выступившего в роли ассистента Дани Алвеса и Жорди Альбы. Бесспорно, удар получился не идеальным с технической точки зрения, только это придало попавшему в дальний верхний угол мячу невероятную траекторию.

Кроме того, два ветерана словно передали привет из славного прошлого, повторив собственное празднование десятилетней давности. А потом все увидели будущее «Барселоны», когда Траоре в фирменном стиле ушел от защитника к линии поля и выдал навес на голову Гави. То, что 173-сантиметровый юноша забил со «второго этажа», конечно, круто, только как быть с беспомощностью мадридской обороны? Это, впрочем, никакое не откровение, а привычная картина постчемпионского сезона «Атлетико». И расстрел ворот гостей в исполнении Араухо — системная проблема «матрасников».

Это же совершенно нетипичные вещи для команды Симеоне, и нонсенс, когда Жоау Феликс не добегает за забившим четвертый гол Дани Алвесом. Осталось понять, превратятся ли в систему концерты, подобные устроенному «Барселоной» в воскресенье? Для сине-гранатовых, которые выбили соперника из лигочемпионского квартета, даже хорошо, что все сложилось не совсем идеально. Если бы забил еще и Обамеянг, сменивший удостоившегося овации Траоре, могла возникнуть ложная иллюзия волшебного преображения.

А так были и пропущенный гол от Суареса, который на некогда родном стадионе прервал худшую в карьере серию из восьми безголевых матчей, и удаление Дани Алвеса, по неосторожности попавшего шипами в ногу Феррейре-Карраско. Один из помощников Хави в итоге докричался до красной карточки, сам главный тренер — до желтой, только победителей, как известно, не судят. Сегодня день крутой «Барсы», без которой ла лига не может быть настоящей.

Испания. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:2
Вильярреал
Голы
Пау Торрес, 41 (0:1), Капуэ, 83 (0:2)
Бетис
Руй Силва Бартра Пеццела Бельерин Миранда Фекир (Тельо, 87 ) Каналес Гуардадо (Родри, 59 ) Родригес Хуанми (Руибаль, 84 ) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 59 )
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт (Орье, 64) Морено (Ло Сельсо, 77) Педраса Парехо Капуэ Морено (Тригерос, 35) Пако Алькасер (Груневелд, 63) Чиквуэзе (Пино, 77)
Предупреждения
Каналес 85, Борха Иглесиас 90  -  Чиквуэзе 25, Морено 37, Капуэ 71
Судьи
Фуэртес (Испания)

Соперник «Зенита» в плей-офф Лиги Европы сейчас в сумасшедшей форме. В середине недели «Бетис» в гостевом кубковом матче уничтожил крепкий «Реал Сосьедад» (4:0). Однако в воскресенье был день «Вильярреала». Унаи Эмери воспользовался тем, что у его команды было больше времени на подготовку, и более свежие «подводники» не только нейтрализовали андалусийскую атаку, но и в первом тайме выжали максимум из стандартного положения у чужих ворот.

«Бетису» еще повезло, что сразу после перерыва гол Чуквуэзе отменили из-за небольшого офсайда. Однако следующее вмешательство ВАР — когда мяч после удара Борхи Иглесиаса попал в локоть Орье — привело в гнев трибуны «Бенито Вильямарин». Отправившийся к монитору арбитр убедился, что пенальти случившееся не заслуживает, и отменил первоначальное решение, и уже в концовке эффектным выстрелом в «девятку» «Бетис» добил Капу. Для сохранившей за собой третье место команды Мануэля Пеллегрини это первое поражение со 2 января.

Испания. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:0
Гранада
Голы
Асенсио, 74 (1:0)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Марселу (Начо, 84 ) Кроос Модрич (Себальос, 87 ) Иско (Азар, 65 ) Камавинга (Вальверде, 46 ) Асенсио Родригу (Йович, 65 )
Гранада
Машимиану Санчес Нева Кини Гоналон Милья (Рочина, 81) Торренте Суарес (Хорхе Молина, 63) Пуэртас (Петрович, 71) Узуни (Аресо, 80) Кольядо (Раба, 71)
Предупреждения
Азар 69, Асенсио 74  -  Санчес 90
Судьи
Лаос (Испания)

Беда не приходит одна, и кроме вылета из Кубка Испании «Реал» еще и лишился Бензема, а без своего снайпера и без Винисиуса Жуниора у сливочных в атаке мало что получалось. Речь о завершении, так как в первом тайме были и удары с нескольких метров, и срезка защитника «Гранады» в перекладину собственных ворот. Гости же загружала зону стареющего Марселу или пытались проникнуть в штрафную через центр, нагружая серьезной работой Куртуа.

Но если преследующая сливочных «Севилья» накануне не забила даже с пенальти, то команда Карло Анчелотти в сложных ситуациях умеет выжимать результат вполне себе в традициях Зинедина Зидана. На этот раз решающим оказался фирменный дальний удар Асенсио. Этот успех «Реала» точно не сравнить с яркой игрой «Барсы», однако результат все перевешивает, а отрыв Мадрида от второго места вырос до шести очков.

Англия: у «Энфилда» новый любимчик

Англия. Кубок. 1/16 финала
06 февр, 15:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:1
Кардифф Сити
Голы
Диогу Жота, 53 (1:0), Минамино, 68 (2:0), Эллиотт, 76 (3:0), Колуилл, 80 (3:1)
Ливерпуль
Келлехер ван Дейк Конате Цимикас (Робертсон, 70 ) Александр-Арнолд Кейта (Диас, 58 ) Хендерсон (Тиагу Алькантара, 78 ) Джонс (Эллиотт, 58 ) Роберту Фирмину Минамино (Милнер, 69 ) Диогу Жота
Предупреждения
Келлехер 46  - 
Судьи
Мэдли (Англия)

Вечером красная часть Ливерпуля сосредоточила внимание на противостоянии Салаха и Мане в финале Кубка Африки, а днем команда Юргена Клоппа успешно преодолела очередной кубковый барьер. «Кардифф» справлялся с атаками хозяев весь первый тайм, но в начале второго дрогнул, когда соперник предъявил свои традиционные козыри. Речь о таланте Александра-Арнольда, который после навеса со штрафного сделал 15-й в сезоне ассист, и умении невысокого Диогу Жоты забивать головой.

Еще два прекрасных мгновения «Энфилду» подарили джокеры. Новичок Луис Диас организовал гол Минамино, а лечившийся несколько месяцев Эллиот эффектно пробил с разворота. Правда, за своего нового любимца Диаса болельщики успели испугаться, однако тревога оказалась ложной, так как наступивший ему на колено шипами соперник не нанес колумбийцу серьезной травмы.

Англия. Кубок. 1/16 финала
06 февр, 19:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
4:1
Лестер
Голы
Цинкернагель, 23 (1:0), Джонсон, 24 (2:0), Уорралл, 32 (3:0), Ихеаначо, 40 (3:1), Спенс, 61 (4:1)
Лестер
Уорд Джастин Чаглар Сеюнджю Амарти Томас Барнс (Дака, 46) Тилеманс (Дьюсбери-Холл, 66) Мэддисон Ндиди Ихеаначо Лукман (Рикарду Перейра, 65)
Предупреждения
Ндиди 59, Мэддисон 74
Судьи
Тирни (Англия)

Еще одна игра дня оказалась в центре внимания из-за дикого скандала. Видимо, у одного из фанатов «Лестера» что-то перемкнуло в голове, и он напал на футболистов «Ноттингема», когда те праздновали взятие ворот.

Болельщика скрутили стюарды, после чего он был передан в руки полиции, которая не зря тревожилась перед игрой восемь лет не пересекавшихся соперников. В результате ряд инцидентов с поклонниками «лис» был зафиксирован до матча на улицах города.

Впрочем, нельзя обойти стороной и футбол, ведь «Ноттингем» снова показал отличную игру и вслед за «Арсеналом» выбил из турнира действующего обладателя Кубка Англии. Это лишь третий случай в истории, когда команда с таким статусом вылетает в новом розыгрыше после крупного поражения, причем предыдущие фиаско пришлись на давние времена — 1906-й и 1960-й годы.

Италия: «Ювентус» вытеснил «Аталанту» с четвертого места

Италия. Серия А. 24-й тур
06 февр, 14:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:2
Кальяри
Голы
Перейро, 50 (0:1), Паломино, 64 (1:1), Перейро, 68 (1:2)
Аталанта
Муссо Паломино Пеццелла (Мехле, 46 ) Джимсити Дзаппакоста Копмайнерс Фройлер Малиновский Пессина (Бога, 58 ) Пашалич (Росси, 54 ) Муриэль (Михэйлэ, 72 )
Кальяри
Краньо Гольданига Белланова (Чеппителли, 87) Ликояннис Далберт (Базелли, 78) Оберт (Карбони, 87) Ловато Марин Дейола (Курфалидис, 90) Перейро Грасси
Предупреждения
Дзаппакоста 61  -  Далберт 24, Грасси 35, Дейола 63, Краньо 90, Гольданига 90
Удаления
Муссо 52
Судьи
Пронтера (Италия)

Состав «Аталанты», в котором не было травмированного Алексея Миранчука, стабилизировался после вспышки коронавируса. Тем не менее, бергамаски проиграли дома аутсайдеру. К успеху «Кальяри», казалось, не было никаких предпосылок. Даже после удачного отскока на ногу открывшему счет Перейро и удаления голкипера хозяев Муссо казалось, что фаворит обязательно возьмет свое. Эти мысли лишь укрепила красивая комбинация Меле и Сапаты, после которой на добивании равновесие восстановил Паломино. Однако очередная атака хозяев захлебнулась, а встречный выпад с завершением Перейро получился образцовым.

«Аталанта» — одна из самых непредсказуемых команд в чемпионатах топ-5. С одной стороны, ей нет равных по числу забивавших футболистов (17 человек). С другой — подопечные Джан Пьеро Гасперини неприлично расточительны в домашних матчах. Они не побеждали на родной арене с 30 ноября, набрав в трех последних турах всего одно очко. С такими результатами финишировать в лигочемпионской четверке будет проблематично.

Италия. Серия А. 24-й тур
06 февр, 17:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
0:2
Наполи
Голы
Осимхен, 59 (0:1), Петанья, 90+10 (0:2)
Венеция
Леццерини Эбуэхи Кальдара Чеккарони Ампаду (Фьордилино, 78 ) Хапс Кюизанс (Нсаме, 78 ) Чрнигой (Араму, 70 ) Йонсен (Бузио, 70 ) Нани (Анри, 62 ) Окереке
Наполи
Оспина Жуан Жезус Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Руис Зелиньски (Гулям, 88) Лоботка Осимхен (Петанья, 88) Политано (Эльмас, 79) Инсинье (Мертенс, 79)
Предупреждения
Бузио 76, Чеккарони 88  -  Мариу Руй 74, Лоботка 83
Удаления
Эбуэхи 90
Судьи
Мариани (Италия)

Исход субботнего миланского дерби дал команде Лучано Спаллетти отличную возможность сократить отставание от первого места до минимума, и не побеждавшая с 14 декабря «Венеция» не стала непреодолимым препятствием. Однако «Наполи» пришлось непросто, и поставить в тупик оборону соперника смог только Осимен. Для нигерийца, который пропустил несколько месяцев из-за перелома костей лица, это первый гол с середины октября. Если быть совсем точным, в Италии не видели точных ударов форварда 112 дней, и теперь в следующем туре «Наполи» в очном споре сразится с «Интером» за лидерство в серии А.

Италия. Серия А. 24-й тур
06 февр, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Верона
Голы
Влахович, 13 (1:0), Закария, 61 (2:0)
Ювентус
Щенсны Де Шильо Кьеллини (Ругани, 75 ) де Лигт Данилу Артур Рабьо Закария (Маккенни, 83 ) Влахович Мората (Кин, 83 ) Дибала (Куадрадо, 75 )
Верона
Монтипо Казале (Шутало, 84) Чеккерини (Рецос, 72) Гюнтер Депаоли Мигел Велозу (Бесса, 46) Барак (Калинич, 72) Лазович Илич (Прашелик, 84) Тамез Лазанья
Предупреждения
Мората 58  -  Депаоли 17
Судьи
Массими (Италия)

Запустивший процесс перестройки команды «Ювентус» вышел на игру с двумя новичками — Закарией и Влаховичем, и серб сразу стал любимцем туринских тиффози, эффектно перебросив вратаря после закидушки Дибалы. Так быстро — на 13-й минуте — он не забивал первый гол ни в одной команде, хотя нигде ожидание не затягивалось.

Показательно, что Массимилиано Аллегри нашел место как новому снайперу, так и Морате, выбрав расстановку 4-3-1-2. Идея сработала, а испанец еще и организовал гол Закарии, вспоров оборону идеальной передачей на нового одноклубника. В общем, новые лица — новая жизнь. Или скорее привычная, ведь «Старая синьора» наконец-то вернулась в зону Лиги чемпионов.

Германия: унижение Дортмунда

Германия. Бундеслига 1. 21-й тур
06 февр, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:5
Байер
Голы
Аканджи, 10 (0:1), Фримпонг, 16 (1:1), Вирц, 20 (1:2), Андрих, 28 (1:3), Та, 53 (1:4), Диаби, 87 (1:5), Тиггес, 89 (2:5)
Боруссия Д
Кобель Загаду Рафаэл Геррейру Аканджи Менье (Вольф, 46 ) Дахуд Ройс (Тиггес, 85 ) Брандт Беллингем Азар (Рейна, 61 ) Мален (Мукоко, 79 )
Байер
Грилль Та Баккер Фримпонг (Фосу-Менса, 88) Хинкапье Андрих Демирбай Вирц (Арангис, 81) Шик (Аларио, 81) Диаби (Адли, 89) Беллараби (Коссуну, 68)
Предупреждения
Дахуд 26  -  Беллараби 46
Судьи
Зиберт (Германия)

Как и предполагалось, новичок «Байера» Азмун не попал в заявку на игру. А если бы не травма, в воротах леверкузенцев мог появиться Лунев, так как Градецки сдал положительный тест на коронавирус, и в центральном матче тура играл 23-летний Грилль. А так как мастеров в составе «Боруссии» хватает и в отсутствие Холанна, продержаться «сухим» вратарю удалось совсем недолго.

Однако проблем в игре Дортмунда было несоизмеримо больше, а первый пропущенный хозяевами гол — какое-то безумие. Все началось с обреза Загаду, после чего мяч отлетел в сетку от спешившего на подстраховку Аканджи. И это было только начала кошмара. Гол в контратаке, шикарный штрафной Андриха... Блестяще сыгравший «Байер» никогда не забивал в Дортмунде так много и теперь может задуматься о втором месте.

Франция: Месси забивает 18 лет

Франция. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 22:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:5
ПСЖ
Голы
Данилу Перрейра, 10 (0:1), Ботман, 28 (1:1), Кимпембе, 32 (1:2), Месси, 38 (1:3), Данилу Перрейра, 51 (1:4), Мбаппе, 67 (1:5)
Лилль
Грбич Зеки Челик Ботман Гудмундссон Жозе Фонти Бен Арфа (Брадарич, 70 ) Андре Онана Бамба (Жегрова, 86 ) Давид Веа (Гомеш, 70 )
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе (Керер, 78) Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Симонс, 85) Данилу Перрейра Мбаппе Ди Мария (Дракслер, 45) Месси
Предупреждения
Зеки Челик 75, Брадарич 83  -  Паредес 45
Судьи
Летексье (Франция)

Несмотря на уверенное лидерство, давление на парижский суперклуб — постоянная величина. Многочисленные источники продолжают сообщать о хандре с трудом адаптирующегося во Франции Месси, покидающий клуб по окончании сезона Маурисио Почеттино превратился в «хромую утку», а неделя началась с вылета из Кубка Франции. Однако в Лилле для «ПСЖ» все сложилось более, чем успешно, а выронивший мяч после прострела Грбич подарил первый гол Данилу Перейре.

Доннарумма, напротив, несколько раз спас гостей. Но в какой-то момент напряжение у его ворот достигло пика, и остановить удар Ботмана вратарю не удалось. Хотя все в этой атаке сделал исполнивший эффектное соло Бен Арфа, после чего трудно было поверить: 34-летний новичок «Лилля» оставался без работы с мая прошлого года и проводил лишь второй матч за действующих чемпионов Франции.

Мелькнула мысль, что это номер на зависть Месси. Но до перерыва аргентинец подачей с углового заставил Грбича допустить ошибку на выходе, что обернулось голом Кимпембе, забил сам изящным «черпачком» и со штрафного попал в перекладину. Есть первый гол Месси в 2022 году, и есть яркая победа, а единственной неприятностью стала травма Ди Марии.

Нидерланды: у Тила дубль в дерби

«Фейеноорд» — «Спарта» — 4:0 (2:0)
Голы: Кокджю, 4. Джаханбакш, 11. Тил, 50, 70

Для «Фейеноорда», за который уже дебютировал Хендрикс, тур сложился практически идеально. Начиная с субботы, когда с ПСВ случилось невероятное. Команда из Эйндховена, открыв счет, не проигрывала на протяжении 138 матчей Эредивизи, а тут получила в ответ два мяча от АЗ (1:2). И, естественно, роттердамцы не упустили возможность до минимума сократить отставание от второго места, которое даст возможность летом стартовать в отборочных раундах Лиги чемпионов.

Существенный вклад в это внес отличившийся во втором туре подряд Тил. После дубля в дерби Роттердама арендованный у «Спартака» полузащитник с 13 мячами даже возглавил список лучших бомбардиров чемпионата, и это его личный рекорд. Прошлый раз Тил забил двузначное количество мячей (12) в сезоне-2018/19, после чего его и купили красно-белые.

«Я сказал себе, что не хочу ничего об этом говорить, — ответил Тил на вопрос о своем будущем. — У меня есть работодатели в Москве, и я не хочу, чтобы они слышали что-то, чего они не знают. Я не хочу никого обрадовать или разочаровать. Но сегодня определенно получился отличный матч».

Статистика дня

16 матчей составляет лучшая за одиннадцать лет победная серия «Порту» в чемпионате Португалии.

20 лет 205 дней — средний возраст «Валенсии», которая выставила самый молодой состав для текущего сезона в лигах топ-5.

58 мячей пропустил в 23 турах чемпионата Франции «Бордо». У жиродинцев худшая оборона в ведущих европейских чемпионатах этого сезона.

593 матча провел за «Барселону» Пике. Он повторил результат Карлеса Пуйоля и вышел на пятое место за всю историю клуба.

Гус Тил
Лионель Месси
Футбол
ФК Аталанта
ФК Атлетико
ФК Байер
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
ФК Ноттингем Форест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Фейеноорд
ФК Ювентус
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