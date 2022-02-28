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Сегодня, 01:50

«Барселона» опять отгрузила сопернику четыре гола, Спаллетти вернул «Наполи» лидерство, «Монако» продолжает падение без Головина

Андрей Кузичев
Корреспондент
27 февраля. Барселона — Атлетик — 4:0.
Фото ФК Барселона
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: дерби не в пользу «Бетиса» и бенефис Дембеле

Испания. Лига 1. 26-й тур
27 февр, 18:15. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:1
Бетис
Голы
Ракитич, 24 (1:0), Эль-Хаддади, 41 (2:0), Каналес, 90+4 (2:1)
Севилья
Буну Хесус Навас Акунья (Аугустинссон, 81) Диегу Карлос (Гудель, 46) Хоан Хордан (Оливер Торрес, 76) Корона Ракитич Дилэйни Фернанду Режес Эн-Несири (Мир, 82) Гомес (Эль-Хаддади, 30)
Бетис
Браво Бартра Виктор Руис Алекс Морено Бельерин Фекир (Хоакин, 46) Каналес Виллиам Карвалью (Руибаль, 46) Родригес (Акуоку, 77) Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 70) Тельо
Предупреждения
Хоан Хордан 13’, Акунья 28’, Буну 67’, Аугустинссон 87’, Эль-Хаддади 90+3’, Фернанду Режес 90+4’  -  Каналес 13’, Родригес 75’, Руибаль 77’
Судьи
Гранде (Испания)

Предыдущее севильское дерби — в январском четвертьфинале Кубка Испании — получилось скандальным. Игру тогда прервали после попадания постороннего предмета в полузащитника «Севильи» Хоана Хордана и заканчивали на следующий день уже при пустых трибунах. Для победившего тогда «Бетиса» ставка в воскресенье была выше, так как «Атлетико» и «Барселона» имеют реальные шансы совместными усилиями выкинуть зелено-белых из лигочемпионского квартета.

«Севилья» же была настроена на реванш и продолжение погони за «Реалом». Сначала все для хозяев складывалось удачно, и это вылилось в реализованный Ракитичем пенальти. Потом же Хулену Лопетеги пришлось вынужденно менять Папу Гомеса, который в последнее время набрал отличную форму. Но потерю аргентинца словно не заметили, так как вышедший вместо него Мунир удвоил преимущество «Севильи». В роли ассистента выступил голкипер Буну, а его опытный коллега по амплуа Браво не выручил «Бетис».

Гости же смогли лишь сократить отставание почти перед финальным свистком. Оставшись третьей, команда Мануэля Пеллегрини серьезно ослабила свои позиции, потому что у нее большие проблемы в играх с прямыми конкурентами. Ну а «Севилья», оторвавшись от третьей позиции на шесть очков, находится на том же расстоянии от лидирующего «Реала».

Испания. Лига 1. 26-й тур
27 февр, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
4:0
Атлетик
Голы
Обамеянг, 37 (1:0), Дембеле, 73 (2:0), де Йонг, 90 (3:0), Депай, 90+4 (4:0)
Барселона
тер Штеген Дест Пике Араухо Дани Алвес Бускетс (Гонсалес, 87) Педри Гави (де Йонг, 67) Траоре (Депай, 82) Торрес (Дембеле, 67) Обамеянг (де Йонг, 87)
Атлетик
Симон Альварес (Иньиго Мартинес, 46) Вивиан Лекуэ Баленсиага Весга (Дани Гарсия, 67) Венседор Саррага (Уильямс, 67) Вильялибре (Иньяки Уильямс, 77) Рауль Гарсия (Сансет, 46) Серрано
Предупреждения
Бускетс 48’, Пике 70’  -  Баленсиага 54’
Судьи
Фернандес (Испания)

«Барселона» продолжает радовать болельщиков ярким футболом и тотальным доминированием на поле. Против «Атлетика» сине-гранатовые в первом тайме владели мячом три четверти игрового времени и лишь по недоразумению ограничились единственным взятием ворот. Достаточно вспомнить момент, когда Гави из центра штрафной запустил мяч над перекладиной. Ему явно стоит поучиться реализации у Обамеянга, который продемонстрировал впечатляющую координацию, подстроившись под отскок от перекладины.

Превратившийся в «Арсенале» и в национальной сборной в изгоя форвард словно переродился, перебравшись на «Камп Ноу». У него четыре гола в двух последних матчах, и Хави после трансфера Обамеянга избавился от головой боли в виде отсутствия стилистически подходящего под тренерскую философию центрфорварда. А еще в «Барселоне» теперь шикарный выбор исполнителей, и если Ферран Торрес не может забить, выйдя один на один, вместо него это сделает Дембеле, неожиданно и очень красиво выстрелив в ближний верхний угол.

Отмечая свой первый гол в этом чемпионате, француз попал в объятия Хави, который постоянно поддерживал игрока в тот период, когда «Камп Ноу» освистывал Дембеле за отказ подписывать новый контракт. Тут надо напомнить, что клуб пытался избавиться от вингера в январе и, настаивая на его уходе, даже не включал в заявку до закрытия трансферного окна. Но это не портило отношения игрока и тренера, хвалившего Дембеле за добросовестную работу на тренировках.

Она точно не пропала даром, а в воскресенье чуть более получаса после выхода француза на замену превратились в его персональный бенефис. К голу он добавил еще и два результативных паса, которые исполнялись на любой вкус. Для Депая, который проводил первый матч после месячного лечения, была припасена передача низом, а Люку де Йонгу, как известно, лучше навешивать на голову. «Барса» сейчас разбушевалась, забив четыре гола в третьем матче подряд. Настоящие сине-гранатовая команда вернулась.

Италия: развязка из триллера

Италия. Серия А. 27-й тур
27 февр, 22:50. Olimpico (Рим)
Лацио
1:2
Наполи
Голы
Инсинье, 62 (0:1), Педро, 88 (1:1), Руис, 90+4 (1:2)
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Габаррон (Ачерби, 84) Раду (Хюсай, 72) Лукас (Башич, 84) Луис Альберто Дзакканьи Милинкович-Савич Марушич Фелипе Андерсон (Педро, 65) Иммобиле
Наполи
Оспина Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Демме (Лоботка, 81) Руис Зелиньски (Эльмас, 57) Осимхен Политано (Унас, 81) Инсинье (Жуан Жезус, 90+6)
Предупреждения
Раду 71’, Иммобиле 79’, Дзакканьи 82’  -  Мариу Руй 90+3’, Руис 90+6’
Судьи
Белло (Италия)

В прошлом туре «Наполи» уже упустил возможность вернуться на первое место, ограничившись ничьей с находящимся в зоне вылета «Кальяри». Сейчас Лучано Спаллетти дали второй шанс, так как «Интер» и «Милан» перед предстоящим кубковым дерби дружно потеряли очки еще в пятницу.

Правда, «Лацио» — да еще на своем поле — далеко не подарок. Только в первом круге неаполитанцы разгромили команду своего бывшего тренера Маурицио Сарри (4:0), и в Риме гости начали вполне себе по-хозяйски. Но если до перерыва «Наполи» не сумел материализовать собственную активность в забитые мячи, то во второй половине эффективность атак повысилась, а Инсинье классно попал из-за штрафной в нижний угол.

«Лацио» после гола совсем растерялся, и «орлам» повезло, что еще один мяч капитана гостей отменили из-за крошечного офсайда. Только не было понятно, за счет чего хозяева могут спасти эту игру. Как оказалось, вопрос нужно было формулировать иначе: за счет кого? И героем части Рима почти стал Педро, который поймал вылетевший из штрафной мяч, и пробил с такой силой, что Оспина не смог парировать удар в сторону.

Только это была не развязка, а лишь прелюдия к ней. На четвертой добавленной минуте включивший дополнительные обороты «Наполи» все-таки дожал соперника благодаря идеальному по точности удару Фабиана Руиса. Со второй попытки Спаллетти все-таки вернул Неаполю первое место.

Германия: 23-й гол Нкунку

Германия. Бундеслига 1. 24-й тур
27 февр, 17:30. Rewirpower-Stadion (Бохум)
Бохум
0:1
РБ Лейпциг
Голы
Нкунку, 82 (0:1)
Бохум
Риманн Гамбоа Данилу Соарес Лайч Белла-Котчап Лосийя Реджбецай Пантович (Локадиа, 72) Левен (Блум, 86) Асано (Хольтманн, 71) Польтер (Антви-Аджей, 72)
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан Орбан Клостерманн Мукьеле (Хенрикс, 72) Анхелиньо Айдара Адамс (Ольмо, 59) Собослои (Нкунку, 58) Поульсен (Андре Силва, 58) Форсберг (Лаймер, 81)
Предупреждения
Гамбоа 87’  -  Симакан 70’

Недавно в Бохуме была унижена «Бавария», так что Доменико Тедеско по определению было непросто. Тем более, главный тренер «быков» после Лиги Европы провел ротацию состава, оставив в резерве свои главные ударные силы — Андре Силву и Нкунку. Но это хорошо, когда есть такие джокеры, и французу снова удалось решить судьбу матча. Нкунку открылся на грани офсайда и пустил мяч в дальний угол, что позволило «Лейпцигу» вернуться на четвертое место, откуда его в субботу ненадолго сдвинули имеющие такое же количество очков «Фрайбург» и «Хоффенхайм». Соперник «Спартака» в Лиге Европы, как и отличившийся во всех турнирах 23 раза Нкунку, сейчас в полном порядке.

Германия. Бундеслига 1. 24-й тур
27 февр, 19:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:1
Боруссия Д
Голы
Азар, 35 (0:1), Саренрен-Базе, 78 (1:1)
Аугсбург
Гикевич Педерсен (Ягу Амарал, 71) Оксфорд Гауэлеув Удуокхай Майер Дорш (Груэсо, 59) Грегорич (Саренрен-Базе, 70) Варгас (Гюнтер, 89) Пепи (Нидерлехнер, 59) Калиджури
Боруссия Д
Кобель Рафаэл Геррейру Хуммельс Понграчич Дахуд (Рейниер, 82) Брандт (Мукоко, 68) Беллингем Эмре Джан Витсель Азар Мален (Вольф, 68)
Предупреждения
Варгас 18’, Дорш 47’  -  Беллингем 87’

В очередной раз стоит признать очевидное: причины тотального доминирования «Баварии» в бундеслиге кроются не только в классе мюнхенцев, но и в неумении конкурентов выдерживать нужный темп на длинной дистанции. Чемпион, конечно, может иногда оступиться, только не нужно следовать его недавнему примеру, как зачастую делает «Боруссия».

Впрочем, отрыв Дортмунда от преследователей почти такой же, как и отставание от лидера. Так что ничья в Аугсбурге принципиально ничего не меняет, Тем более, заменить травмированного Холанна и получившего новое повреждение Ройса невозможно. Торган Азар, конечно, пытался, забив после эффектного сольного прохода, но этого не хватило до победы. Хозяева же, отстояв свои ворота в начале второго тайма благодаря перекладине, за счет характера ушли от поражения.

Франция: «Монако» три тура без побед

Франция. Лига 1. 26-й тур
27 февр, 15:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:2
Реймс
Голы
Бен-Йеддер, 55 (1:0), Фолланд, 84 (1:1), Мбюкю, 90+2 (1:2)
Монако
Нюбель Вандерсон Марипан Дисаси Жан Лукас Фофана (Матазо, 80) Диоп Мартинш (Аклиуш, 78) Бен-Йеддер Якобс Фолланд (Матсима, 90+1)
Реймс
Райкович Фас Конан (Адлен, 65) Бузи Локо Мунетси Матусива Лопи (Зенели, 80) Флип (Кеббаль, 73) Хорнби (Мбюкю, 65) ван Берген (Думбья, 73)
Предупреждения
Дисаси 25’, Жан Лукас 86’  -  Хорнби 27’, Мунетси 42’
Удаления
Жан Лукас 88’ (вторая ж.к)
Судьи
Мийо (Франция)

В середине недели «Монако» провел контрольный матч против второй команды «Брентфорда», и на фото с той игры все видели Александра Головина. Ему, как и Фабрегасу, необходима игровая практика, однако в заявку на очередной тур российский полузащитник не попал, почувствовав дискомфорт в приводящей мышце.

В итоге за матчем с «Реймсом» наш легионер наблюдал со стороны, а монегаски, потеряв в двух последних турах четыре очка против аутсайдеров, споткнулись третий раз подряд. Хотя после первого взятия ворот победа казалась неизбежной, а болельщики могли смаковать тот факт, что благодаря удару Бен Йеддера «Монако» стал четвертой — после «Марселя», «Сент-Этьена» и «Бордо» — командой, забившей 3500 мячей в лиге 1.

Идиллию нарушил Фолланд, умудрившийся при розыгрыше штрафного головой поразить собственные ворота. Но и это было еще не все. Удаление Жеана Лукаса в концовке не просто свело на нет шансы склонить чашу весов в свою пользу — на третьей добавленной минуте команда из княжества провалилась в обороне и осталась даже без ничьей. Соответственно, шансы финишировать в первой тройке стремятся к нулю: хорошо бы просто попасть в еврокубки.

Статистика дня

1-й раз в текущем голландском чемпионате «Аякс» пропустил в первом тайме.

10-й трофей в карьере выиграл приведший «Ливерпуль» к победе в Кубке лиги Юрген Клопп.

14 мячей забил самый результативный аргентинец этого сезона в чемпионатах топ-5 — нападающий «Вероны» Симеоне.

19 лет и 157 дней — возраст нападающего «Вильярреала» Йереми Пино, который забил в ла лиге три мяча в первом тайме. Прежний рекорд держался с 1947 года, а игру против «Эспаньола» форвард завершил с покером.

23 матча провел против «Бетиса» новый рекордсмен дерби — защитник «Севильи» Хесус Навас.

98.03 — время самого позднего гола «Ромы» в серии А, автором которого стал принесший «волкам» победу над «Специей» Эбрахам.

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ФК Аугсбург
ФК Барселона
ФК Бетис
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
ФК Лацио
ФК Лейпциг
ФК Монако
ФК Наполи
ФК Реймс
ФК Севилья
0
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