«Барселона» опять отгрузила сопернику четыре гола, Спаллетти вернул «Наполи» лидерство, «Монако» продолжает падение без Головина

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: дерби не в пользу «Бетиса» и бенефис Дембеле

Предыдущее севильское дерби — в январском четвертьфинале Кубка Испании — получилось скандальным. Игру тогда прервали после попадания постороннего предмета в полузащитника «Севильи» Хоана Хордана и заканчивали на следующий день уже при пустых трибунах. Для победившего тогда «Бетиса» ставка в воскресенье была выше, так как «Атлетико» и «Барселона» имеют реальные шансы совместными усилиями выкинуть зелено-белых из лигочемпионского квартета.

«Севилья» же была настроена на реванш и продолжение погони за «Реалом». Сначала все для хозяев складывалось удачно, и это вылилось в реализованный Ракитичем пенальти. Потом же Хулену Лопетеги пришлось вынужденно менять Папу Гомеса, который в последнее время набрал отличную форму. Но потерю аргентинца словно не заметили, так как вышедший вместо него Мунир удвоил преимущество «Севильи». В роли ассистента выступил голкипер Буну, а его опытный коллега по амплуа Браво не выручил «Бетис».

Гости же смогли лишь сократить отставание почти перед финальным свистком. Оставшись третьей, команда Мануэля Пеллегрини серьезно ослабила свои позиции, потому что у нее большие проблемы в играх с прямыми конкурентами. Ну а «Севилья», оторвавшись от третьей позиции на шесть очков, находится на том же расстоянии от лидирующего «Реала».

«Барселона» продолжает радовать болельщиков ярким футболом и тотальным доминированием на поле. Против «Атлетика» сине-гранатовые в первом тайме владели мячом три четверти игрового времени и лишь по недоразумению ограничились единственным взятием ворот. Достаточно вспомнить момент, когда Гави из центра штрафной запустил мяч над перекладиной. Ему явно стоит поучиться реализации у Обамеянга, который продемонстрировал впечатляющую координацию, подстроившись под отскок от перекладины.

Превратившийся в «Арсенале» и в национальной сборной в изгоя форвард словно переродился, перебравшись на «Камп Ноу». У него четыре гола в двух последних матчах, и Хави после трансфера Обамеянга избавился от головой боли в виде отсутствия стилистически подходящего под тренерскую философию центрфорварда. А еще в «Барселоне» теперь шикарный выбор исполнителей, и если Ферран Торрес не может забить, выйдя один на один, вместо него это сделает Дембеле, неожиданно и очень красиво выстрелив в ближний верхний угол.

Unbelievable switch by Pedri ?? Great cross by Dembele ?? Luuk HEADER!



Barca back ? pic.twitter.com/5WkFiQz2KD — ESPN FC (@ESPNFC) February 27, 2022

Отмечая свой первый гол в этом чемпионате, француз попал в объятия Хави, который постоянно поддерживал игрока в тот период, когда «Камп Ноу» освистывал Дембеле за отказ подписывать новый контракт. Тут надо напомнить, что клуб пытался избавиться от вингера в январе и, настаивая на его уходе, даже не включал в заявку до закрытия трансферного окна. Но это не портило отношения игрока и тренера, хвалившего Дембеле за добросовестную работу на тренировках.

Unbelievable switch by Pedri ?? Great cross by Dembele ?? Luuk HEADER!



Barca back ? pic.twitter.com/5WkFiQz2KD — ESPN FC (@ESPNFC) February 27, 2022

Она точно не пропала даром, а в воскресенье чуть более получаса после выхода француза на замену превратились в его персональный бенефис. К голу он добавил еще и два результативных паса, которые исполнялись на любой вкус. Для Депая, который проводил первый матч после месячного лечения, была припасена передача низом, а Люку де Йонгу, как известно, лучше навешивать на голову. «Барса» сейчас разбушевалась, забив четыре гола в третьем матче подряд. Настоящие сине-гранатовая команда вернулась.

Италия: развязка из триллера

В прошлом туре «Наполи» уже упустил возможность вернуться на первое место, ограничившись ничьей с находящимся в зоне вылета «Кальяри». Сейчас Лучано Спаллетти дали второй шанс, так как «Интер» и «Милан» перед предстоящим кубковым дерби дружно потеряли очки еще в пятницу.

Правда, «Лацио» — да еще на своем поле — далеко не подарок. Только в первом круге неаполитанцы разгромили команду своего бывшего тренера Маурицио Сарри (4:0), и в Риме гости начали вполне себе по-хозяйски. Но если до перерыва «Наполи» не сумел материализовать собственную активность в забитые мячи, то во второй половине эффективность атак повысилась, а Инсинье классно попал из-за штрафной в нижний угол.

O VAR no lance pic.twitter.com/lPSHgHpbO3 — SSC Napoli Brasil (@Napoli_Brasil) February 27, 2022

«Лацио» после гола совсем растерялся, и «орлам» повезло, что еще один мяч капитана гостей отменили из-за крошечного офсайда. Только не было понятно, за счет чего хозяева могут спасти эту игру. Как оказалось, вопрос нужно было формулировать иначе: за счет кого? И героем части Рима почти стал Педро, который поймал вылетевший из штрафной мяч, и пробил с такой силой, что Оспина не смог парировать удар в сторону.

Только это была не развязка, а лишь прелюдия к ней. На четвертой добавленной минуте включивший дополнительные обороты «Наполи» все-таки дожал соперника благодаря идеальному по точности удару Фабиана Руиса. Со второй попытки Спаллетти все-таки вернул Неаполю первое место.

Германия: 23-й гол Нкунку

Недавно в Бохуме была унижена «Бавария», так что Доменико Тедеско по определению было непросто. Тем более, главный тренер «быков» после Лиги Европы провел ротацию состава, оставив в резерве свои главные ударные силы — Андре Силву и Нкунку. Но это хорошо, когда есть такие джокеры, и французу снова удалось решить судьбу матча. Нкунку открылся на грани офсайда и пустил мяч в дальний угол, что позволило «Лейпцигу» вернуться на четвертое место, откуда его в субботу ненадолго сдвинули имеющие такое же количество очков «Фрайбург» и «Хоффенхайм». Соперник «Спартака» в Лиге Европы, как и отличившийся во всех турнирах 23 раза Нкунку, сейчас в полном порядке.

В очередной раз стоит признать очевидное: причины тотального доминирования «Баварии» в бундеслиге кроются не только в классе мюнхенцев, но и в неумении конкурентов выдерживать нужный темп на длинной дистанции. Чемпион, конечно, может иногда оступиться, только не нужно следовать его недавнему примеру, как зачастую делает «Боруссия».

Впрочем, отрыв Дортмунда от преследователей почти такой же, как и отставание от лидера. Так что ничья в Аугсбурге принципиально ничего не меняет, Тем более, заменить травмированного Холанна и получившего новое повреждение Ройса невозможно. Торган Азар, конечно, пытался, забив после эффектного сольного прохода, но этого не хватило до победы. Хозяева же, отстояв свои ворота в начале второго тайма благодаря перекладине, за счет характера ушли от поражения.

Франция: «Монако» три тура без побед

В середине недели «Монако» провел контрольный матч против второй команды «Брентфорда», и на фото с той игры все видели Александра Головина. Ему, как и Фабрегасу, необходима игровая практика, однако в заявку на очередной тур российский полузащитник не попал, почувствовав дискомфорт в приводящей мышце.

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? Toutes les images du match ici : https://t.co/IfXjMqRckf pic.twitter.com/sQe0WbUpNA — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 23, 2022

В итоге за матчем с «Реймсом» наш легионер наблюдал со стороны, а монегаски, потеряв в двух последних турах четыре очка против аутсайдеров, споткнулись третий раз подряд. Хотя после первого взятия ворот победа казалась неизбежной, а болельщики могли смаковать тот факт, что благодаря удару Бен Йеддера «Монако» стал четвертой — после «Марселя», «Сент-Этьена» и «Бордо» — командой, забившей 3500 мячей в лиге 1.

Идиллию нарушил Фолланд, умудрившийся при розыгрыше штрафного головой поразить собственные ворота. Но и это было еще не все. Удаление Жеана Лукаса в концовке не просто свело на нет шансы склонить чашу весов в свою пользу — на третьей добавленной минуте команда из княжества провалилась в обороне и осталась даже без ничьей. Соответственно, шансы финишировать в первой тройке стремятся к нулю: хорошо бы просто попасть в еврокубки.

Статистика дня

1-й раз в текущем голландском чемпионате «Аякс» пропустил в первом тайме.

10-й трофей в карьере выиграл приведший «Ливерпуль» к победе в Кубке лиги Юрген Клопп.

14 мячей забил самый результативный аргентинец этого сезона в чемпионатах топ-5 — нападающий «Вероны» Симеоне.

19 лет и 157 дней — возраст нападающего «Вильярреала» Йереми Пино, который забил в ла лиге три мяча в первом тайме. Прежний рекорд держался с 1947 года, а игру против «Эспаньола» форвард завершил с покером.

23 матча провел против «Бетиса» новый рекордсмен дерби — защитник «Севильи» Хесус Навас.

98.03 — время самого позднего гола «Ромы» в серии А, автором которого стал принесший «волкам» победу над «Специей» Эбрахам.