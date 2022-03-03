«Челси» прощается с Абрамовичем волевой победой, Тедеско в полуфинале Кубка Германии

Главные события среды в европейском футболе.

Италия: туринский прагматизм

После откровенно скучного миланского дерби второй полуфинал Кубка Италии ожидался с нетерпением. И все благодаря Влаховичу, которого фанаты «Фиорентины» прокляли за переход в ненавистный им «Ювентус». Массимилиано Аллегри, естественно, включил серба в стартовый состав, который по среднем возрасту — 25 лет и 56 дней — оказался самым молодым за последние десять лет. Смена поколений, как она есть.

Но молодость сама по себе ничего не гарантирует, и шансов для взятия ворот поначалу больше было у флорентийцев. До перерыва больше всего запомнился удар Иконе в сантиметрах от дальнего угла. После паузы первым запоминающимся эпизодом стал сэйв Перина, которому пришлось останавливать опасный штрафной в исполнении Бираги.

Ну а Влаховичу, который ярко завершил разминку забегом через все поле, в игре проявить себя так и не удалось. Это, впрочем, неважно, ведь «Старая синьора» все равно выиграла, шокировав хозяев в компенсированное время, когда подача Куадрадо обернулась срезкой защитника в свои ворота. Более чем прагматичный «Юве» стал на шаг ближе к финалу. Его предстоит сделать в ответном матче 20 апреля.

Англия: непростой день фаворитов

Главная тема дня — уход Романа Абрамовича из «Челси». Ранее он передал управление членам попечительского совета благотворительного фонда лондонцев. Теперь российский миллиардер объявил о решении продать клуб, так что в Лутоне синие фактически прощались с эпохой. И дебют для гостей получился шокирующим: они пропустили самый быстрый гол в текущем сезоне, когда секундомер отсчитал 1:42.

Ответный гол Сауля, для которого этот успех стал первым после переезда в Англию, казалось стал переломным. Однако к перерыву «Лутон» снова вырвался вперед, наказав фаворита за зевок в обороне. Так что команде Томаса Тухеля пришлось включать обороты на полную и демонстрировать характер. В итоге героем решающего отрезка стал Вернер. Немец сначала сравнял счет после классной диагонали Лофтус-Чика, а потом в решающей атаке вложил мяч в ногу находившемуся перед воротами Лукаку.

Destination Set: Back Post ?



Lukaku slides in ?#EmiratesFACup pic.twitter.com/LezScyzzpc — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 2, 2022

Две недели назад «Ливерпуль» уже обыграл «канареек» в матче АПЛ, и новый визит на «Энфилд» тоже не сулил «Норвичу» положительных эмоций. И в первом тайме их действительно не было, зато фанаты красных дважды взрывались после точных ударов Минамино. Один из голов японца стал 750-м, забитым «Ливерпулем» в эпоху Томаса Тухеля. И все же хозяевам пришлось поволноваться, так как соперник сократил отставание, и уже при счете 2:1 Алиссон отстоял победу своим спасением.

Германия: Нкунку обогнал Мбаппе

В невероятно богатом на сюрпризы розыгрыше Кубка Германии к четвертьфиналу «Лейпциг» подошел в роли очевидного фаворита. Остальные топы, включая «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Байер», давно уже вылетели. «Ганновер», занимающий 12-е место во второй бундеслиге, в этом плане тоже постарался, выбив из турнира «Боруссию» из Менхенгладбаха, однако на еще один сюрприз красных не хватило.

Команда Доменико Тедеско спокойно доказала свое преимущество, а судьбу игры за пять минут к середине первого тайма решил лучший снайпер «быков» Нкунку. Француз дважды легко разобрался с обороной хозяев и довел число мячей в этом сезоне до 25. То есть, в плане результативности воспитанник «ПСЖ» обогнал звезду парижан Мбаппе, а его партнеры во второй половине довели дело до разгрома.

Франция: «Монако» без финала

Перед полуфиналом Кубка Франции главный тренер «Монако» Филипп Клеман черпал мотивацию в возможности выиграть титул, который не покорялся монегаскам 31 год. После неудачной серии в лиге 1, где красно-белые набрали 2 очка в трех матчах с командами из нижней части таблицы, это было важно. Как и возвращение отбывшего дисквалификацию Тшуамени, тогда как Александр Головин по-прежнему вне игры из-за дискомфорта в приводящей мышце.

Одним из исполнителей «стандартов» в его отсутствие стал бразильский новобранец Вандерсон, и его подача со штрафного привела к голу Марипана. Но разве смутишь этим «Нант», который совсем недавно расправился дома с «ПСЖ»? Хозяева довольно быстро отыгрались, заставив Сидибе поразить собственные ворота.

А в обоюдоостром втором тайме соперники выдали невероятно эмоциональный отрезок, по ходу которого поклонники «канареек» даже не смогли толком насладиться успехом своей команды. Буквально в следующей атаке Боаду классно подстроился под вторую результативную подачу Вандерсона. Вот только в серии пенальти «Монако» не совладал с нервами, смазав два удара.

Дерби Лазурного берега в финале не будет, зато «Нант» сыграет в решающем кубковом матче впервые с 2000 года, когда желто-зеленая команда выиграла второй трофей подряд. Это было так давно, что фанаты не сдержали эмоций, и после финального свистка заполнили поле стадиона «Божуар».

Испания: пушка Гедеша

Визит Марселино Тораля в гости к «Валенсии», откуда его уволили не по спортивным причинам и вопреки мнению болельщиков и футболистов, уже событие. Тем более, именно этот тренер привел «летучих мышей» к победе в Кубке Испании три года назад. Да и со спортивной составляющей все было в порядке, ведь это ответный полуфинал розыгрыша, где уже нет четверки лучших команда ла лиги в лице «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Севильи».

This is how Valencia greeted the team bus before the Copa del Rey semifinal second leg ?



(via @valenciacf_en) pic.twitter.com/oqBHKVT7DI — B/R Football (@brfootball) March 2, 2022

Надо было видеть, какой во всех отношениях огненный прием устроили автобусу с командой хозяев на подступах к «Месталье». И эти эмоции передались валенсийцам, а Гонсалу Гедешу помогли забить красивейший и победный гол с дальней дистанции. Его оказалось достаточно, чтобы выйти в финал, где соперником «Валенсии» станет «Бетис», либо «Райо Вальекано». А 24 апреля мы уже узнаем, сумеет ли команда оставшегося в запасе Дениса Черышева выиграть четвертый финал подряд?

Статистика дня

3 сезона подряд двузначное число мячей забивает нападающий «Вест Хэма» Антонио.

5.29 — максимальная разность в коэффициенте ожидаемых голов в чемпионатах топ-5 с начала года. Нападающий «Хетафе» Энес Юнал при xG 2,71 забил 8 мячей.

500-й матч на профессиональном уровне провел полузащитник «Реал Сосьедад» Давид Сильва.