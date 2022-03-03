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Сегодня, 02:15

«Челси» прощается с Абрамовичем волевой победой, Тедеско в полуфинале Кубка Германии

«Челси» обыграл «Лутон Таун», «Ювентус» выиграл у «Фиорентины»
Андрей Кузичев
Корреспондент
2 марта. «Фиорентина» — «Ювентус» — 0:1.
Фото Reuters
Главные события среды в европейском футболе.

Италия: туринский прагматизм

Италия. Кубок. 1/2 финала
02 мар, 23:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
0:1
Ювентус
Голы
Венути, 90+1 (0:1)
Фиорентина
Терраччано Бираги Миленкович Одриосола (Венути, 46) Игор Бонавентура Сапонара (Соттиль, 66) Кастровилли (Данкан, 84) Иконе (Гонсалес, 84) Торрейра Пентек (Кабрал, 65)
Ювентус
Перин Де Шильо де Лигт Данилу Пеллегрини Артур Рабьо Локателли Влахович Кин (Мората, 59) Аке (Куадрадо, 46)
Предупреждения
Бонавентура 71’, Миленкович 72’, Торрейра 90’  -  Пеллегрини 57’, Де Шильо 79’
Судьи
Гвида (Италия)

После откровенно скучного миланского дерби второй полуфинал Кубка Италии ожидался с нетерпением. И все благодаря Влаховичу, которого фанаты «Фиорентины» прокляли за переход в ненавистный им «Ювентус». Массимилиано Аллегри, естественно, включил серба в стартовый состав, который по среднем возрасту — 25 лет и 56 дней — оказался самым молодым за последние десять лет. Смена поколений, как она есть.

Но молодость сама по себе ничего не гарантирует, и шансов для взятия ворот поначалу больше было у флорентийцев. До перерыва больше всего запомнился удар Иконе в сантиметрах от дальнего угла. После паузы первым запоминающимся эпизодом стал сэйв Перина, которому пришлось останавливать опасный штрафной в исполнении Бираги.

Ну а Влаховичу, который ярко завершил разминку забегом через все поле, в игре проявить себя так и не удалось. Это, впрочем, неважно, ведь «Старая синьора» все равно выиграла, шокировав хозяев в компенсированное время, когда подача Куадрадо обернулась срезкой защитника в свои ворота. Более чем прагматичный «Юве» стал на шаг ближе к финалу. Его предстоит сделать в ответном матче 20 апреля.

Англия: непростой день фаворитов

Англия. Кубок. 1/8 финала
02 мар, 22:15. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
2:3
Челси
Голы
Берк, 2 (1:0), Сауль, 27 (1:1), Корник, 40 (2:1), Вернер, 68 (2:2), Лукаку, 78 (2:3)
Челси
Аррисабалага Рюдигер Сарр Жоржиньо (Джеймс, 76) Лофтус-Чик Сауль Маунт Кенеди (Пулишич, 61) Лукаку Вернер Хадсон-Одои (Вейл, 62)
Судьи
Бэнкес (Англия)

Главная тема дня — уход Романа Абрамовича из «Челси». Ранее он передал управление членам попечительского совета благотворительного фонда лондонцев. Теперь российский миллиардер объявил о решении продать клуб, так что в Лутоне синие фактически прощались с эпохой. И дебют для гостей получился шокирующим: они пропустили самый быстрый гол в текущем сезоне, когда секундомер отсчитал 1:42.

Ответный гол Сауля, для которого этот успех стал первым после переезда в Англию, казалось стал переломным. Однако к перерыву «Лутон» снова вырвался вперед, наказав фаворита за зевок в обороне. Так что команде Томаса Тухеля пришлось включать обороты на полную и демонстрировать характер. В итоге героем решающего отрезка стал Вернер. Немец сначала сравнял счет после классной диагонали Лофтус-Чика, а потом в решающей атаке вложил мяч в ногу находившемуся перед воротами Лукаку.

Англия. Кубок. 1/8 финала
02 мар, 23:15. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:1
Норвич
Голы
Минамино, 27 (1:0), Минамино, 39 (2:0), Рупп, 76 (2:1)
Ливерпуль
Алиссон Конате Гомес Цимикас Милнер Хендерсон (Мортон, 61) Окслейд-Чемберлен Джонс (Эллиотт, 47) Минамино Диогу Жота (Диас, 84) Ориги (Мане, 84)
Норвич
Крул Бирам Гибсон Циммерманн Яннулис Рупп (Маклин, 77) Норманн (Гилмор, 61) Ле Мелу Плахета (Саджент, 46) Рашица (Роу, 61) Пукки (Дауэлл, 62)
Предупреждения
Диогу Жота 34’, Хендерсон 50’  -  Бирам 17’, Саджент 58’, Дауэлл 85’
Судьи
Аткинсон (Англия)

Две недели назад «Ливерпуль» уже обыграл «канареек» в матче АПЛ, и новый визит на «Энфилд» тоже не сулил «Норвичу» положительных эмоций. И в первом тайме их действительно не было, зато фанаты красных дважды взрывались после точных ударов Минамино. Один из голов японца стал 750-м, забитым «Ливерпулем» в эпоху Томаса Тухеля. И все же хозяевам пришлось поволноваться, так как соперник сократил отставание, и уже при счете 2:1 Алиссон отстоял победу своим спасением.

Германия: Нкунку обогнал Мбаппе

Германия. Кубок. 1/4 финала
02 мар, 20:30. HDI-Arena (Ганновер)
Ганновер-96
0:4
РБ Лейпциг
Голы
Нкунку, 17 (0:1), Нкунку, 22 (0:2), Лаймер, 67 (0:3), Андре Силва, 73 (0:4)
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан (Хальстенберг, 76) Орбан Гвардиол (Клостерманн, 55) Хенрикс Анхелиньо Нкунку (Собослои, 75) Ольмо (Айдара, 69) Лаймер Кампль (Форсберг, 69) Андре Силва
Предупреждения
Симакан 49’
Судьи
Фриц (Германия)

В невероятно богатом на сюрпризы розыгрыше Кубка Германии к четвертьфиналу «Лейпциг» подошел в роли очевидного фаворита. Остальные топы, включая «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Байер», давно уже вылетели. «Ганновер», занимающий 12-е место во второй бундеслиге, в этом плане тоже постарался, выбив из турнира «Боруссию» из Менхенгладбаха, однако на еще один сюрприз красных не хватило.

Команда Доменико Тедеско спокойно доказала свое преимущество, а судьбу игры за пять минут к середине первого тайма решил лучший снайпер «быков» Нкунку. Француз дважды легко разобрался с обороной хозяев и довел число мячей в этом сезоне до 25. То есть, в плане результативности воспитанник «ПСЖ» обогнал звезду парижан Мбаппе, а его партнеры во второй половине довели дело до разгрома.

Франция: «Монако» без финала

Франция. Кубок. 1/2 финала
02 мар, 23:15. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
2:2
Монако
Голы
Марипан, 12 (0:1), Сидибе, 21 (1:1), Мутуссами, 74 (2:1), Боаду, 76 (2:2)
Нант
Дешам Жиротто Паллуа Аппиа (Коршья, 85) Кастеллетто Чиривелья Блас Мутуссами Коло Муани Саймон Мерлен
Монако
Нюбель Вандерсон Марипан Дисаси Кайю Энрике (Якобс, 87) Сидибе Тшуамени Фофана (Матазо, 86) Диоп (Боаду, 72) Мартинш (Фолланд, 73) Бен-Йеддер
Судьи
Бастьен (Франция)

Перед полуфиналом Кубка Франции главный тренер «Монако» Филипп Клеман черпал мотивацию в возможности выиграть титул, который не покорялся монегаскам 31 год. После неудачной серии в лиге 1, где красно-белые набрали 2 очка в трех матчах с командами из нижней части таблицы, это было важно. Как и возвращение отбывшего дисквалификацию Тшуамени, тогда как Александр Головин по-прежнему вне игры из-за дискомфорта в приводящей мышце.

Одним из исполнителей «стандартов» в его отсутствие стал бразильский новобранец Вандерсон, и его подача со штрафного привела к голу Марипана. Но разве смутишь этим «Нант», который совсем недавно расправился дома с «ПСЖ»? Хозяева довольно быстро отыгрались, заставив Сидибе поразить собственные ворота.

А в обоюдоостром втором тайме соперники выдали невероятно эмоциональный отрезок, по ходу которого поклонники «канареек» даже не смогли толком насладиться успехом своей команды. Буквально в следующей атаке Боаду классно подстроился под вторую результативную подачу Вандерсона. Вот только в серии пенальти «Монако» не совладал с нервами, смазав два удара.

Дерби Лазурного берега в финале не будет, зато «Нант» сыграет в решающем кубковом матче впервые с 2000 года, когда желто-зеленая команда выиграла второй трофей подряд. Это было так давно, что фанаты не сдержали эмоций, и после финального свистка заполнили поле стадиона «Божуар».

Испания: пушка Гедеша

Испания. Кубок. 1/2 финала
02 мар, 23:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:0
Атлетик
Голы
Гонсалу Гедеш, 43 (1:0)
Валенсия
Мамардашвили Габриэл Паулиста (Гильямон, 83) Диакаби Хосе Гайя (Лато, 33) Альдерете Фулькье Солер Мориба Гонсалу Гедеш Дуро Хиль (Муса, 72)
Атлетик
Агирресабала Иньиго Мартинес Альварес Лекуэ (Петча, 62) Берчиче Весга (Саррага, 82) Икер Муниаин Дани Гарсия (Венседор, 61) Беренгер (Уильямс, 71) Иньяки Уильямс Рауль Гарсия (Сансет, 62)
Предупреждения
Габриэл Паулиста 26’, Альдерете 74’, Диакаби 90+2’  -  Иньиго Мартинес 60’, Саррага 90+5’
Судьи
Мансано (Испания)

Визит Марселино Тораля в гости к «Валенсии», откуда его уволили не по спортивным причинам и вопреки мнению болельщиков и футболистов, уже событие. Тем более, именно этот тренер привел «летучих мышей» к победе в Кубке Испании три года назад. Да и со спортивной составляющей все было в порядке, ведь это ответный полуфинал розыгрыша, где уже нет четверки лучших команда ла лиги в лице «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Севильи».

Надо было видеть, какой во всех отношениях огненный прием устроили автобусу с командой хозяев на подступах к «Месталье». И эти эмоции передались валенсийцам, а Гонсалу Гедешу помогли забить красивейший и победный гол с дальней дистанции. Его оказалось достаточно, чтобы выйти в финал, где соперником «Валенсии» станет «Бетис», либо «Райо Вальекано». А 24 апреля мы уже узнаем, сумеет ли команда оставшегося в запасе Дениса Черышева выиграть четвертый финал подряд?

Статистика дня

3 сезона подряд двузначное число мячей забивает нападающий «Вест Хэма» Антонио.

5.29 — максимальная разность в коэффициенте ожидаемых голов в чемпионатах топ-5 с начала года. Нападающий «Хетафе» Энес Юнал при xG 2,71 забил 8 мячей.

500-й матч на профессиональном уровне провел полузащитник «Реал Сосьедад» Давид Сильва.

Футбол
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