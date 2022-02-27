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Сегодня, 01:30

Эриксен вернулся в футбол спустя 259 дней, Бензема и Винисиус устроили шоу, Месси и Мбаппе зажгли в Париже

Датчанин Кристиан Эриксен провел первый официальный матч за 259 дней
Андрей Кузичев
Корреспондент
Кристиан Эриксен.
Фото Reuters
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: совместный рекорд

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
26 февр, 15:30. Elland Road (Лидс)
Лидс
0:4
Тоттенхэм Хотспур
Голы
Доэрти, 10 (0:1), Кулушевски, 15 (0:2), Кейн, 27 (0:3), Сон Хын Мин, 85 (0:4)
Лидс
Мелье Эйлинг Фирпо (Шеклтон, 79) Кох Льоренте Даллас Стрейк (Клих, 46) Форшоу Рафинья Джеймс Харрисон (Родриго, 46)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Доэрти Ромеро Дайер Сессеньон (Эмерсон Роял, 78) Дэвис Хейбьерг Уинкс Сон Хын Мин (Скарлетт, 87) Кейн Кулушевски (Бергвайн, 78)
Предупреждения
Клих 52’, Даллас 53’, Фирпо 54’, Родриго 77’  -  Сессеньон 48’, Дэвис 89’
Судьи
Поусон (Англия)

После невероятно яркой и эмоциональной победы над «Манчестер Сити» в середине недели лондонская команда споткнулась на «Бернли», и это было четвертое поражение «Тоттенхэма» в пяти последних матчах. Антонио Конте, в карьере которого ничего подобного прежде не случалось, даже предположил: «Возможно, я не так хорош».

Однако в Лидсе «шпоры» сыграли идеально. Начали с гола, который организовали крайние защитники Сессеньон и Доэрти, а к середине первого тайма Кейн уже довел счет до крупного. Кошмары Марсело Бьелсы продолжаются, ведь его команда пропускает не менее трех мячей в пяти матчах подряд. Такое в истории АПЛ, впрочем, уже случалось — в ноябре 2005 года с «Сандерлендом». А уникальный рекорд состоялся во втором тайме, когда Кейн и Сон Хын Мин совместными усилиями организовали гол в 37-й раз.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
26 февр, 18:00. Brentford Community (Брентфорд)
Брентфорд
0:2
Ньюкасл Юнайтед
Голы
Жоэлинтон, 33 (0:1), Уиллок, 44 (0:2)
Брентфорд
Райя Хенри Пиннок Янссон Айер (Канос, 72) Нергор Йенсен (Эриксен, 52) Дасилва Янельт Висса (Тони, 62) Мбеумо
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Шер Таргетт Крафт Берн Шелви Уиллок (Ласкеллес, 83) Жоэлинтон Вуд Фрэйзер (Альмирон, 90) Мерфи (Гимарайнс, 64)
Предупреждения
Айер 45+1’, Мбеумо 84’, Янельт 90+5’  -  Дубравка 68’
Удаления
Дасилва 11’
Судьи
Дин (Англия)

Когда встречаются 14-я и 17-я команды чемпионата, интерес к игре есть только у их собственных болельщиков. Однако «Брентфорду» было суждено оказаться в центре внимания, так как в заявку «пчел» впервые попал Кристиан Эриксен. Соответственно, для датчанина субботний матч должен был стать первым официальным после того, как 12 июня прошлого года он потерял сознание по ходу игры Евро-2020.

И не так важно, что Эриксен вышел на замену в практически безнадежной ситуации и не сумел переломить ход игры. Главное, что он снова играет в футбол, и болельщики увидели его на поле после паузы в 259 дней. Свое слово, как показали контрольные игры, Кристиан еще скажет. Главное, чтобы в них «Брентфорд» не оставался в меньшинстве на 11-й минуте и не пропускал к перерыву дважды.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
26 февр, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:0
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Варан Алекс Теллес (Шоу, 74) Ван-Биссака Погба Фред (Санчо, 62) Бруну Фернандеш Матич (Рэшфорд, 74) Криштиану Роналду Эланга
Уотфорд
Фостер Нгакия (Кабаселе, 63) Камара Каткарт Самир Луза Клеверли (Куцка, 80) Сиссоко Кинг (Сема, 63) Сарр Деннис
Судьи
Френд (Англия)

Герой «МЮ» в Лиге чемпионов Эланга начал эту игру в стартовом составе, но ни он, ни его более статусные партнеры так не смогли взломать оборону «Уотфорда». То «шершней» спасал Фостер, то, как в случае с ударом Криштиану Роналду, на выручку гостям приходила штанга. Португалец в принципе словно оказался на острове невезения. Один раз мяч «киксанул», когда форвард находился на убойной позиции. Потом не смог подстроиться под подачу в площади ворот, и его безголевая серия достигла 22 ударов. В общем, у Ральфа Рангника есть все основания сетовать на невезение, однако нельзя не упомянуть Роя Ходжсона. Старейшина тренерского цеха АПЛ явно знает какой-то секрет «красных дьяволов» и не проигрывает им со своими командами в четырех матчах подряд (+2=2).

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
26 февр, 20:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:1
Манчестер Сити
Голы
Фоден, 82 (0:1)
Эвертон
Пикфорд Кенни Холгейт Кин Коулман Аллан Дукуре ван де Бек (Алли, 71) Ришарлисон Ивоби (Эль-Гази, 88) Гордон (Грэй, 77)
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Стоунс Ляпорт Жоау Канселу Гюндоган (Габриэл Жезус, 77) Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва Стерлинг (Махрез, 77) Фоден
Предупреждения
ван де Бек 27’, Аллан 57’, Алли 90+6’  -  Эдерсон 87’, Фоден 89’
Судьи
Тирни (Англия)

Проигрыш «Сити» в прошлом туре лишил Хосепа Гвардиолу права на ошибку, ведь «Ливерпуль» отстает всего на одну победу, имея при этом лучшую разность мячей. Однако балансирующий у границы зоны вылета «Эвертон», что называется, уперся, и в первом тайме выстроенная Фрэнком Лэмпардом оборона создала «горожанам» серьезные проблемы. А по показателю xG хозяева даже имели преимущество — 0,51 против 0,16.

В конце концов, хозяевам буквально на мгновение не хватило концентрации. Холгейт после паса в штрафную не совсем удачно подставил ногу, Майкл Кин уже не смог подстроится под рикошет, и Фоден в такой ситуации не промахнулся с нескольких метров. Ну а надежды «ирисок» на пенальти после проверки ВАР ни к чему не привели — игры рукой у Родри не было. «Эвертон» не только проиграл «горожанам» десятый раз подряд: у команды худший с сезона-1929/30 показатель по набранным очкам после 24 матчей (22).

Испания: у «Реала» проблемы с первыми таймами

Испания. Лига 1. 26-й тур
26 февр, 20:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
0:1
Реал
Голы
Бензема, 83 (0:1)
Райо Вальекано
Зидан Катена Бальиу Гарсия Валентин (Сисс, 65) Марио Суарес Комесанья Трехо (Нтека, 85) Бебе (Палазон, 73) Гвардьола (Фалькао, 73) Альваро Гарсия (Силла, 85)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Начо Менди Кроос Модрич (Себальос, 88) Каземиру (Вальверде, 61) Бензема Асенсио (Родригу, 80) Винисиус Жуниор (Камавинга, 88)
Предупреждения
Валентин 42’, Трехо 56’, Бальиу 65’, Бебе 72’, Катена 79’  -  Каземиру 58’, Менди 63’, Себальос 90+6’
Судьи
Эскудерос (Испания)

«Реал», конечно, играл с преимуществом, но легкость, которую мадридцы потеряли после завоевания Суперкубка Испании, к ним пока не вернулась. А тут еще кураж поймал сын бывшего главного тренера «королевского клуба» Люка Зидан. В первом тайме его один раз пробил Каземиру, однако небольшой офсайд привел к отмене гола. С одной стороны, происходившее было не совсем логично. С другой — в восьми последних матчах сливочные семь раз не сумели забить до перерыва. Но если против «Алавеса» в прошлом туре команда Карло Анчелотти за второй тайм наиграла на крупную победы, то сейчас развязка наступила в концовке. И снова благодаря великолепной парочке Бензема — Винисиус Жуниор, организовавшей в текущем сезоне совместными усилиями уже 11 мячей. Француз вскрыл оборону проникающей передачей и успел открыться под ответный пас бразильца на пустые ворота.

Испания. Лига 1. 26-й тур
26 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:0
Сельта
Голы
Лоди, 36 (1:0), Лоди, 60 (2:0)
Атлетико
Облак Хименес Лоди (де Пауль, 63) Савич Мандава Врсалько Кондогбья (Лемар, 68) Льоренте (Гризманн, 64) Эррера Жоау Феликс (Суарес, 72) Корреа (Феррейра-Карраско, 64)
Сельта
Дитуро Мальо Араухо Айду Галан Суарес (Солари, 81) Бельтран Аспас Серви (Тиагу Гальярду, 75) Мина (Нолито, 75) Мендес
Предупреждения
Савич 12’, Хименес 15’, Облак 20’, Мандава 50’  -  Аспас 17’, Араухо 71’, Тиагу Гальярду 84’
Судьи
Эрнандес-Эрнандес (Испания)

«Атлетико» оставил много эмоций в Лиге чемпионов, и более свежая «Сельта» поначалу создавала «матрасникам» проблемы. Только галисийцы верный шанс в начале матча упустили, а мадридцы отличились в совсем не очевидной ситуации. Блестяще сыгравший против «МЮ» Ренан Лоди удивил вратаря, неожиданной пробив низом впритирку с ближней штангой. И он же забил второй гол, фактически превративший последнюю треть матча в формальность. Однако хвалить нужно не только бразильского защитника, но и сделавшего две результативных передачи Кондогбья. Команда Диего Симеоне как минимум до воскресной игры «Барселоны» вернулась на четвертое место.

Италия: «Ювентус» отрывается от «Аталанты»

Италия. Серия А. 27-й тур
26 февр, 20:05. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
2:3
Ювентус
Голы
Кин, 32 (0:1), Журковски, 39 (1:1), Влахович, 45+2 (1:2), Влахович, 66 (1:3), Ла Мантия, 76 (2:3)
Эмполи
Викарио Какаче (Паризи, 70) Стоянович (Верре, 85) Луперто Исмайли Байрами (Хендерсон, 85) Асллани Бандинелли (Бенасси, 70) Журковски Ди Франческо (Ла Мантия, 70) Пинамонти
Ювентус
Щенсны де Лигт Данилу Пеллегрини Бонуччи Артур Рабьо Закария (Локателли, 37) Влахович Куадрадо Кин (Мората, 62)
Предупреждения
Исмайли 50’, Паризи 73’  - 
Судьи
Мареска (Италия)

«Старая синьора» продолжает укрепляться на четвертом месте и не подпускает к себе «Аталанту», которая сыграет только в понедельник. «Эмполи» попытался создать туринцам проблемы, и Журковски в сутолоке у ворот даже сравнял счет, однако у гостей элементарно больше игроков, которые могут делать разницу. Прежде всего, лучший снайпер серии А Влахович, который решил исход игры двумя эффектными голами. В первом случае, когда в голевую передачу превратился неудачный удар Куадрадо, серб на носовом платке переиграл вратаря. Во втором — после классного паса Мораты — подсек мяч над голкипером, доведя число голов до цифры 20.

Германия: споры вокруг ВАР

Германия. Бундеслига 1. 24-й тур
26 февр, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
3:0
Арминия
Голы
Аларио, 29 (1:0), Диаби, 57 (2:0), Диаби, 81 (3:0)
Байер
Градецки Та (Коссуну, 86) Баккер (Хинкапье, 82) Тапсоба Фримпонг (Фосу-Менса, 76) Арангис Паласиос (Демирбай, 76) Вирц Паулинью Аларио Диаби (Адли, 82)
Арминия
Ортега Рамуш Нильссон Лаурсен Де Медина Шепф (Крюгер, 86) Окугава (Белло, 76) Кунце Виммер (Хак, 76) Василиадис (Кастро, 46) Зерра (Ласм, 46)
Предупреждения
Кунце 60’
Судьи
Петерсен (Германия)

Понятно, есть определенная трактовка правил, но они так часто меняются, что простому болельщику трудно уследить за всеми изменениями. Отсюда непонимание, какое решение будет принято в той или иной ситуации при контакте мяча с рукой, и «Арминия» в Леверкузене негодовала. Паулинью наносил удар, мяч попал ему в руку и отскочил к расстрелявшему ворота Аларио. На первый взгляд, все очевидно, однако ВАР изучил запись и пришел к выводу, что умышленных действий со стороны бразильца не было, а рука находилась в естественном положении. Это явно сбило пыл гостей, которых во втором тайме нокаутировал дубль Диаби. «Байер», по-прежнему играя без экс-зенитовца Азмуна, не дает шансов преследователям и удерживает третью позицию.

Германия. Бундеслига 1. 24-й тур
26 февр, 20:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
0:1
Бавария
Голы
Сане, 71 (0:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Да Коста Ленц (Хауге, 78) Тута Хрустич (Ламмерс, 83) Соу Костич Линдстрем (Камада, 82) Кнауфф (Борре, 67)
Бавария
Ульрайх Упамекано Зюле Павар Эрнандез Киммих Забитцер (Сане, 67) Мусиала (Рока, 82) Гнабри Левандовски Коман (Шупо-Мотинг, 89)
Предупреждения
Ленц 32’  -  Эрнандез 32’, Киммих 64’
Судьи
Бадштюбнер (Германия)

«Айнтрахт» в первом круге сенсационно выиграл в Мюнхене, и вполне мог отнять у чемпиона очки уже на своем поле. Однако продержаться до конца франкфуртцам не удалось, а ключевым решением оказалась проведенная Юлианом Нагельсманном замена. Сане потребовалось меньше четырех минут, чтобы забить решающий мяч. Это уже 13-й успех футболиста в нынешнем сезоне с учетом всех турниров, и по этому показателю он уступают только невероятному Левандовски (37).

Франция: Мбаппе догнал Ибрагимовича

Франция. Лига 1. 26-й тур
26 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Сент-Этьен
Голы
Буанга, 16 (0:1), Мбаппе, 42 (1:1), Мбаппе, 47 (2:1), Данилу Перрейра, 52 (3:1)
ПСЖ
Доннарумма Кимпембе Маркиньюс Керер (Ди Мария, 46) Нуну Мендеш (Бернат, 81) Данилу Перрейра Вейналдум Гей Мбаппе (Икарди, 83) Неймар (Дракслер, 83) Месси
Сент-Этьен
Бернардони Над Колодзейчак Сако Мангала (Мукуди, 56) Гурна-Дуат (Муффек, 67) Будебуз Камара Юссуф (Амума, 57) Норден (Тиуб, 67) Буанга (Аушиш, 72)
Предупреждения
Гей 56’, Маркиньюс 90’  -  Мангала 9’
Судьи
Гайуст (Франция)

У «ПСЖ» возникают проблемы с командами, которые играют в наглый и агрессивный футбол с высоким темпом. И пытающий оторваться от зоны вылета «Сент-Этьен» в этом плане последовал примеру обыгравшего парижан в прошлом туре «Нанта». Зеленые не боялись быть смелыми, и гол заслужили. Но все же запас прочности у гостей ниже, чем у предыдущего соперника парижан, и блестящий пас Месси на Мбаппе поставил оборону в тупик.

Можно сколько угодно критиковать аргентинца, который в Париже не столь ярок, как в «Барселоне», только в этом календарном году Лео — лучший ассистент в чемпионатах топ-5. Его шестой пас после яркого дриблинга под дубль Мбаппе — произведение искусства. Это лишь подтверждает слова Месси о том, что он и французский форвард все лучше узнают друг друга.

В том числе благодаря этому Мбаппе улучшает фантастическую для своего возраста результативность. После субботней игры, где он еще и ассистировал Данилу Перейре, он со 156 мячами делить второе место в списке лучших снайперов в истории клуба со Златаном Ибрагимовичем.

Статистика дня

1-м футболистом, который в этом веке забил двузначное число мячей за три разные команды в голландском чемпионате, стал ван Волфсвинкел, выступавший за «Утрехт», «Витесс» и «Твенте».

7 лет не забивали ударами из-за штрафной защитники «Валенсии», пока Габриэл Паулиста сегодня не отправил мяч в ворота «Мальорки».

19 мячей со «стандартов» (с учетом пенальти) забил «Фрайбург». Это лучший показатель сезона в бундеслиге и новый клубный рекорд.

29 красных карточек получили футболисты «Хетафе» с момента выхода в ла лигу в сезоне-2017/18. Больше, чем любая из испанских команд за этот же период.

444-й матч провел в ла лиге главный тренер «Алавеса» Хосе Луис Мендилибар, вышедший по этому показателю на 10-е место за всю историю турнира.

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Основные источники исследования

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Винисиус Жуниор
Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Кристиан Эриксен
Лионель Месси
Футбол
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
0
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