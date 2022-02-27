Эриксен вернулся в футбол спустя 259 дней, Бензема и Винисиус устроили шоу, Месси и Мбаппе зажгли в Париже

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: совместный рекорд

После невероятно яркой и эмоциональной победы над «Манчестер Сити» в середине недели лондонская команда споткнулась на «Бернли», и это было четвертое поражение «Тоттенхэма» в пяти последних матчах. Антонио Конте, в карьере которого ничего подобного прежде не случалось, даже предположил: «Возможно, я не так хорош».

Harry Kane and Heung-Min Son have now combined for the most goals in Premier League history with 37.



The league's most prolific duo ? pic.twitter.com/xmsqIA4258 — B/R Football (@brfootball) February 26, 2022

Однако в Лидсе «шпоры» сыграли идеально. Начали с гола, который организовали крайние защитники Сессеньон и Доэрти, а к середине первого тайма Кейн уже довел счет до крупного. Кошмары Марсело Бьелсы продолжаются, ведь его команда пропускает не менее трех мячей в пяти матчах подряд. Такое в истории АПЛ, впрочем, уже случалось — в ноябре 2005 года с «Сандерлендом». А уникальный рекорд состоялся во втором тайме, когда Кейн и Сон Хын Мин совместными усилиями организовали гол в 37-й раз.

Когда встречаются 14-я и 17-я команды чемпионата, интерес к игре есть только у их собственных болельщиков. Однако «Брентфорду» было суждено оказаться в центре внимания, так как в заявку «пчел» впервые попал Кристиан Эриксен. Соответственно, для датчанина субботний матч должен был стать первым официальным после того, как 12 июня прошлого года он потерял сознание по ходу игры Евро-2020.

259 days after that terrible day... Christian Eriksen is back! ??? #Eriksen



Time for standing ovation. What a moment!@mattdw97 ???pic.twitter.com/hvoIWj6NZ9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2022

И не так важно, что Эриксен вышел на замену в практически безнадежной ситуации и не сумел переломить ход игры. Главное, что он снова играет в футбол, и болельщики увидели его на поле после паузы в 259 дней. Свое слово, как показали контрольные игры, Кристиан еще скажет. Главное, чтобы в них «Брентфорд» не оставался в меньшинстве на 11-й минуте и не пропускал к перерыву дважды.

Герой «МЮ» в Лиге чемпионов Эланга начал эту игру в стартовом составе, но ни он, ни его более статусные партнеры так не смогли взломать оборону «Уотфорда». То «шершней» спасал Фостер, то, как в случае с ударом Криштиану Роналду, на выручку гостям приходила штанга. Португалец в принципе словно оказался на острове невезения. Один раз мяч «киксанул», когда форвард находился на убойной позиции. Потом не смог подстроиться под подачу в площади ворот, и его безголевая серия достигла 22 ударов. В общем, у Ральфа Рангника есть все основания сетовать на невезение, однако нельзя не упомянуть Роя Ходжсона. Старейшина тренерского цеха АПЛ явно знает какой-то секрет «красных дьяволов» и не проигрывает им со своими командами в четырех матчах подряд (+2=2).

Проигрыш «Сити» в прошлом туре лишил Хосепа Гвардиолу права на ошибку, ведь «Ливерпуль» отстает всего на одну победу, имея при этом лучшую разность мячей. Однако балансирующий у границы зоны вылета «Эвертон», что называется, уперся, и в первом тайме выстроенная Фрэнком Лэмпардом оборона создала «горожанам» серьезные проблемы. А по показателю xG хозяева даже имели преимущество — 0,51 против 0,16.

В конце концов, хозяевам буквально на мгновение не хватило концентрации. Холгейт после паса в штрафную не совсем удачно подставил ногу, Майкл Кин уже не смог подстроится под рикошет, и Фоден в такой ситуации не промахнулся с нескольких метров. Ну а надежды «ирисок» на пенальти после проверки ВАР ни к чему не привели — игры рукой у Родри не было. «Эвертон» не только проиграл «горожанам» десятый раз подряд: у команды худший с сезона-1929/30 показатель по набранным очкам после 24 матчей (22).

Испания: у «Реала» проблемы с первыми таймами

«Реал», конечно, играл с преимуществом, но легкость, которую мадридцы потеряли после завоевания Суперкубка Испании, к ним пока не вернулась. А тут еще кураж поймал сын бывшего главного тренера «королевского клуба» Люка Зидан. В первом тайме его один раз пробил Каземиру, однако небольшой офсайд привел к отмене гола. С одной стороны, происходившее было не совсем логично. С другой — в восьми последних матчах сливочные семь раз не сумели забить до перерыва. Но если против «Алавеса» в прошлом туре команда Карло Анчелотти за второй тайм наиграла на крупную победы, то сейчас развязка наступила в концовке. И снова благодаря великолепной парочке Бензема — Винисиус Жуниор, организовавшей в текущем сезоне совместными усилиями уже 11 мячей. Француз вскрыл оборону проникающей передачей и успел открыться под ответный пас бразильца на пустые ворота.

«Атлетико» оставил много эмоций в Лиге чемпионов, и более свежая «Сельта» поначалу создавала «матрасникам» проблемы. Только галисийцы верный шанс в начале матча упустили, а мадридцы отличились в совсем не очевидной ситуации. Блестяще сыгравший против «МЮ» Ренан Лоди удивил вратаря, неожиданной пробив низом впритирку с ближней штангой. И он же забил второй гол, фактически превративший последнюю треть матча в формальность. Однако хвалить нужно не только бразильского защитника, но и сделавшего две результативных передачи Кондогбья. Команда Диего Симеоне как минимум до воскресной игры «Барселоны» вернулась на четвертое место.

Италия: «Ювентус» отрывается от «Аталанты»

«Старая синьора» продолжает укрепляться на четвертом месте и не подпускает к себе «Аталанту», которая сыграет только в понедельник. «Эмполи» попытался создать туринцам проблемы, и Журковски в сутолоке у ворот даже сравнял счет, однако у гостей элементарно больше игроков, которые могут делать разницу. Прежде всего, лучший снайпер серии А Влахович, который решил исход игры двумя эффектными голами. В первом случае, когда в голевую передачу превратился неудачный удар Куадрадо, серб на носовом платке переиграл вратаря. Во втором — после классного паса Мораты — подсек мяч над голкипером, доведя число голов до цифры 20.

Германия: споры вокруг ВАР

Понятно, есть определенная трактовка правил, но они так часто меняются, что простому болельщику трудно уследить за всеми изменениями. Отсюда непонимание, какое решение будет принято в той или иной ситуации при контакте мяча с рукой, и «Арминия» в Леверкузене негодовала. Паулинью наносил удар, мяч попал ему в руку и отскочил к расстрелявшему ворота Аларио. На первый взгляд, все очевидно, однако ВАР изучил запись и пришел к выводу, что умышленных действий со стороны бразильца не было, а рука находилась в естественном положении. Это явно сбило пыл гостей, которых во втором тайме нокаутировал дубль Диаби. «Байер», по-прежнему играя без экс-зенитовца Азмуна, не дает шансов преследователям и удерживает третью позицию.

«Айнтрахт» в первом круге сенсационно выиграл в Мюнхене, и вполне мог отнять у чемпиона очки уже на своем поле. Однако продержаться до конца франкфуртцам не удалось, а ключевым решением оказалась проведенная Юлианом Нагельсманном замена. Сане потребовалось меньше четырех минут, чтобы забить решающий мяч. Это уже 13-й успех футболиста в нынешнем сезоне с учетом всех турниров, и по этому показателю он уступают только невероятному Левандовски (37).

Франция: Мбаппе догнал Ибрагимовича

У «ПСЖ» возникают проблемы с командами, которые играют в наглый и агрессивный футбол с высоким темпом. И пытающий оторваться от зоны вылета «Сент-Этьен» в этом плане последовал примеру обыгравшего парижан в прошлом туре «Нанта». Зеленые не боялись быть смелыми, и гол заслужили. Но все же запас прочности у гостей ниже, чем у предыдущего соперника парижан, и блестящий пас Месси на Мбаппе поставил оборону в тупик.

Можно сколько угодно критиковать аргентинца, который в Париже не столь ярок, как в «Барселоне», только в этом календарном году Лео — лучший ассистент в чемпионатах топ-5. Его шестой пас после яркого дриблинга под дубль Мбаппе — произведение искусства. Это лишь подтверждает слова Месси о том, что он и французский форвард все лучше узнают друг друга.

В том числе благодаря этому Мбаппе улучшает фантастическую для своего возраста результативность. После субботней игры, где он еще и ассистировал Данилу Перейре, он со 156 мячами делить второе место в списке лучших снайперов в истории клуба со Златаном Ибрагимовичем.

Статистика дня

1-м футболистом, который в этом веке забил двузначное число мячей за три разные команды в голландском чемпионате, стал ван Волфсвинкел, выступавший за «Утрехт», «Витесс» и «Твенте».

7 лет не забивали ударами из-за штрафной защитники «Валенсии», пока Габриэл Паулиста сегодня не отправил мяч в ворота «Мальорки».

19 мячей со «стандартов» (с учетом пенальти) забил «Фрайбург». Это лучший показатель сезона в бундеслиге и новый клубный рекорд.

29 красных карточек получили футболисты «Хетафе» с момента выхода в ла лигу в сезоне-2017/18. Больше, чем любая из испанских команд за этот же период.

444-й матч провел в ла лиге главный тренер «Алавеса» Хосе Луис Мендилибар, вышедший по этому показателю на 10-е место за всю историю турнира.