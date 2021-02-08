Месси реанимировал «Барсу», «ПСЖ» не пустил Головина и «Монако» в тройку лидеров

Главные события в европейском футболе

Испания: суперзапасной Кумана

«Бетис» — «Барселона» — 2:3 (Борха Иглесиас, 38. Виктор Руис, 75 — Месси, 59. Виктор Руис, 68, в свои ворота. Тринкау, 87).

В субботу каталонцы опустились на четвертое место, пропустив вперед «Реал» и «Севилью». Тем не менее, Роналд Куман решил поберечь Месси, оставив аргентинца на скамейке запасных. Правильнее дать паузу сейчас, чем надорваться за 10 дней до противостояния в Лиге чемпионов с «ПСЖ».

Правда, качество страдало. Забить не удавалось, а оборона сине-гранатовых не выглядела образцом надежности еще до травмы Араухо. Вскрыл ее разыгравшийся в последних турах Борха Иглесиас, и это был тревожный звонок с точки зрения статистики. Дело в том, что, уступая к перерыву, в прошлый раз «Барса» обыграла «Бетис» на его поле в 1977 году. Когда это случилось, не родился ни один из находившихся на поле «Бенито Вильямарин» футболистов.

57'—Messi comes on a sub

59'—Messi scores a goal

68'—Messi's pass sets up Real Betis OG



? pic.twitter.com/ysm8aWkXP7 — B/R Football (@brfootball) February 7, 2021

А так как «Барса» за тайм ни разу не попала в створ, для маленького чуда пришлось выпускать Месси. И чтобы сравнять счет, аргентинскому волшебнику хватило пары минут. Все настолько привыкли к появляющемуся в старте Лео, что с удивлением узнали: по числу голов после выходов на замену ему не хватает одного удара до рекордсмена всех времен Хулио Салинаса (28 мячей).

Trincao's first Barcelona goal was sensational! ? pic.twitter.com/2bPhXedklx — ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2021

Решили же все эпизоды с участием защитника «Бетиса» Виктора Руиса, проделавшего путь из грязи в князи и обратно. Он поразил свои ворота, потом забил в чужие, а в концовке допустил ошибку, увенчавшуюся первым голом за «Барсу» португальского таланта Тринкау. Тот вынырнул из-за спины оппонента и рикошетом от перекладины отправил мяч в сетку. Каталонцы снова вторые и в отличном настроении вернутся в Андалусию в среду — на первый кубковый полуфинал с «Севильей».

Франция: «ПСЖ» выиграл юбилейное класико

«Марсель» — «ПСЖ» — 0:2 (Мбаппе, 9. Икарди, 24).

Выиграв в Ниме благодаря хет-трику Александра Головина, «Монако» сравнялся по набранным очкам с «ПСЖ». Монегасков с их серией из семи побед уже называют теневыми фаворитами, тогда как парижанам приходится не только вести погоню за «Лиллем» и «Лионом», но и оглядываться назад. Вроде не лучший расклад перед французским класико, но слишком глубоким выглядел кризис «Марселя», который проводил первый матч после отставки Андре Виллаш-Боаша. Португалец не собирался продлевать контракт по окончании сезона, а на досрочный разрыв отношений с отказом от компенсации пошел после того, как клуб без его ведома приобрел нового футболиста.

? RIVAL WATCH: Angel Di Maria has suffered an injury in PSG's match against Olympique Marseille, just 9 days ahead of #Bar?aPSG. pic.twitter.com/GH22Ex34VD — Bar?a Buzz (@Barca_Buzz) February 7, 2021

И, конечно, всех потрясло нападение фанатов на базу «Марселя», из-за чего был отменен матч с «Ренном». Сомнительный способ встряхнуть не побеждавшую с 6 января команду, которая так и не отошла к началу 100-го противостояния с ненавистным Парижем. Гости к середине первого тайма добились преимущества в два мяча, а слева в атакующей тройке был хорош Мбаппе. Неймар мог спокойно отдыхать на скамейке запасных и не поднялся с нее даже после того, как Ди Мария получил травму по ходу первой голевой атаки, где он отдал результативную передачу. Выход бразильца случился уже после перерыва — для поддержания тонуса. Большего в этот раз не требовалось.

Англия: Кейн вернулся, «Челси» разыгрался

«Тоттенхэм» — «Вест Бромвич» — 2:0 (Кейн, 54. Сон Хын Мин, 58).

Не было Кейна — не было результата. Многие думали, что Харри не сыграет и с «Вест Бромвичем», однако он вернулся, а вместе с ним появилась игра. В этой встрече у лондонцев набралось больше касаний мяча в чужой штрафной, чем суммарно в трех предыдущих матчах, которые завершились поражениями. Так что Жозе Моуринью остается в игре, но все же его команда слишком зависима от своего звездного тандема.

Kane and Son: 26

Rest of the Tottenham squad: 10 pic.twitter.com/bsZkTkjYni — B/R Football (@brfootball) February 7, 2021

Показателен расклад голов «Тоттенхэма» в текущем чемпионате. Кейн и Сон Хын Мин синхронно довели число забитых мячей до 13, тогда как их одноклубники вместе взятые поразили цель всего десять раз. Хотя разве эти плохо? В той же «Барсе» ее лучших времен львиную долю голов забивали Месси, Неймар и Суарес, а у «Реала» — Роналду, Бэйл и Бензема.

Так что правильнее не рассуждать о кейнозависимости, а восторгаться лучшим английским нападающим. С учетом всех турниров Харри забивает больше 20 мячей семь сезонов подряд, и в списке бомбардиров «Тоттенхэма» всех времен он добрался уже до второго места. Теперь он делит его со звездой середины прошлого века Бобби Смитом (208 голов). В воскресенье же болельщики, возможно, увидели в деле потенциального наследника Кейна. Главный снайпер турнира U-18 Скарлетт (12 мячей) стал первым футболистом, который сыграл за «Тоттенхэм» в АПЛ в 16 лет.

«Шеффилд Юнайтед» — «Челси» — 1:2 (Рюдигер, 54, в свои ворота — Маунт, 43. Жоржинью, 58, с пенальти).

Обыграв в середине недели «Тоттенхэм», Томас Тухель повторил достижение Жозе Моуринью образца 2004 года. С тех пор ни один тренер не начинал работу с «Челси» с трех матчей на ноль. Казалось, сухая серия продлится в гостях у аутсайдера, однако в Шеффилде собственные ворота поразил Рюдигер. И это была не случайная срезка, а осмысленный пас назад, хотя еще в школе в таких случаях запрещают направлять мяч в створ. Впрочем, хорошо то, что хорошо кончается. Второй раз подряд победу синим принес пенальти в исполнении Жоржинью, и в первых четырех матча Тухеля «Челси» набрал больше очков (10), чем наскреб за восемь своих последних туров Фрэнк Лэмпард (7). До идущего четвертым «Ливерпуля» — всего один балл.

Chelsea were 11 points behind Man United when Tuchel took over.



He's already closed that gap to six points ? pic.twitter.com/wQnckW6upZ — ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2021

Италия: юбилейный гол Ибрагимовича

«Милан» — «Кротоне» — 4:0 (Ибрагимович, 30, 64. Ребич, 69, 70).

«Милан» вернул себе первое место, ожидаемо легко разобравшись с замыкающим таблицу серии А соперником. По большому счету, игра получилась рядовой и предсказуемой, однако один человек изменил все. Если накануне зажигал 36-летний Криштиану Роналду, то теперь пробил час 39-летнего Ибрагимовича. Первый воскресный мяч Златана стал для него 500-м в клубном футболе.

«Видя, как тренируется Ибра, мы не удивлены его голам, — заметил главный тренер красно-черных Стефано Пиоли. — Потому что он чемпион. Трудно поддерживать его нынешнюю форму, потому что когда он в оптимальном состоянии, то почти всегда забивает два гола». К слову, нынешний наставник один из лучших в карьере шведа с точки зрения эффективности нападающего. После возвращения из МЛС Златан в среднем набирает почти один результативный балл в каждой игре.

Кариока в финале чемпионата мира

«Палмейрас» — «Тигрес» — 0:1 (Жиньяк, 54, с пенальти).

В полуфинале чемпионата мира среди клубов случился спартаковский междусобойчик. Луиз Адриану недавно выиграл с «Палмейрасом» в Кубке Либертадорес, но сейчас его удар в концовке пришелся рядом со штангой и не спас бразильскую команду. Так что в финале с победителем матча между «Баварией» и египетским «Аль-Ахли» встретится мексиканский «Тигрес». Бесспорно, главный герой этой команды — бывший нападающий сборной Франции Жиньяк, который и сейчас, и в четвертьфинале против корейского «Ульсана» (2:1) забил все мячи. А в центре поля у «Тигрес» незаменим Рафаэл Кариока. Он выступает в Мексике четвертый сезон и успел за это время выиграть два чемпионских титула, а также Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Футбол отменяют шторм и снегопады

На Голландию обрушился шторм «Кьяра», из-за чего еще накануне объявили об отмене всех четырех воскресных матчей. Из-за этого без игр остались «Аякс» Промеса и возглавляемый Диком Адвокатом «Фейеноорд». Ровно год назад другой циклон — «Сабина» — уже наносил удар по футболу. Тогда почти синхронно пострадали Голландия и Германия. Теперь немцам пришлось отменять игру «Арминия» — «Вердер» из-за сильного снегопада и морозов.

Das f?r den heutigen Sonntagabend angesetzte Heimspiel des DSC Arminia Bielefeld gegen @werderbremen f?llt dem aktuellen Wintereinbruch zum Opfer und wurde von der offiziellen Platzkommission abgesagt.#DSCSVW #immerdabei pic.twitter.com/heI3hbELcX — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) February 7, 2021

Статистика дня

3-м футболистом, забившим трехзначное количество голов под началом Хосепа Гвардьолы стал нападающий «Манчестер Сити» Стерлинг. Больше только у аргентинцев Месси (202) и Агуэро (120).

19 очков набрал с начала года «Лацио». В лигах «большой пятерки» лучше выступают только «Манчестер Сити» (24) и «Монако» (21).

48 очков после 23 туров чемпионата Турции набрали «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче». Прошлый раз «большая тройка» лидеров имела синхронные показатели во второй части сезона-1992/93.

500 матчей провел в чемпионате Франции защитник «Монпелье» Илтон. Это первый иностранец, добравшийся до данной отметки в лиге 1. Кроме того, бразилец в 43 года и 147 дней — самый пожилой футболист с таким количеством игр.

500 матчей на клубном уровне провел вратарь «Тоттенхэма» Ллорис.