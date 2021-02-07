Триллер на «Олд Траффорд», у Роналду 300 голов на четвертом десятке, Зидан ответил критикам

Главные события субботы в европейском футболе

Испания: обескровленный «Реал» обошел «Барселону»

«Уэска» — «Реал» — 1:2 (Галан, 48 — Варан, 56, 84).

Бесконечный информационный шторм вокруг «Барселоны» и персонально Месси увел в тень разговоры о будущем Зинедина Зидана. Между тем, пока француз лечился от коронавируса, ряд изданий сообщил, что судьба тренера решена, и по окончании сезона его отправят в отставку. Но если эта информация шла от близких к клубу мадридских СМИ, то имена потенциальных сменщиков — Массимилиано Аллегри и легенду «Королевского клуба» Рауля — почему-то озвучили каталонские издания. Похоже, информационная война в испанском футболе достигла нового уровня.

A depleted Real Madrid go into today's game with only six players on their bench.



Times have changed ? pic.twitter.com/VYpetltMdd — B/R Football (@brfootball) February 6, 2021

Однако, закрыв больничный, главный тренер «Реала» на первой же пресс-конференции дал жесткий ответ критикам. «Не смешите меня. Мы заслуживаем того, чтобы продолжать борьбу в чемпионате, — заявил Зидан. — В прошлом году мы выиграли примеру. В прошлом году, а не десять лет назад. Да, мы должны изменить игру. Должны играть лучше. Просто проявите немного уважения. Наверное, я единственный, кто каждый день думает об увольнении. Неприятно, когда каждый раз после плохого матча мне задают такие вопросы. Я не заслуживаю такого обращения. Вы должны немного уважать наш труд».

На наставника «Реала» давят пресса, результаты и бесконечная череда травм. Снова лечится Азар, а теперь после операции на полтора месяца выбыл Серхио Рамос. В заявке на матч с «Уэской» значилось лишь шестеро запасных. Как с такой обоймой играть в Лиге чемпионов — непонятно. Да и в ла лиге все сложно. Настолько, что сливочным пришлось столкнуться с невероятными проблемами против последней команды турнира.

Та забила первой, и могла сделать это еще не раз. Промахи, каркас ворот и невероятная реакция Куртуа оставили «Реал» на плаву, а волевую победу гостям принесли трудовые голы Варана. Характер — фирменная черта зидановской команды, которая после годичной паузы одержала волевую победу на чужом поле и как минимум на сутки обошла «Барселону», выйдя на второе место.

«Севилья» — «Хетафе» — 3:0 (Мунир, 67. Гомес, 87. Эн-Несири, 89).

Игра, поднявшая андалусийцев на третье место, могла бы запомниться сверхудачным выходом на замену почти мгновенно открывшего счет Мунира, но ее будут помнить из-за жуткой травмы главной звезды хозяев Окампоса. Тянувшийся к мячу Даконам, наступил на ногу аргентинца, и у того вывернуло голеностоп. Там не было преднамеренной грубости, и судьи даже проглядели эпизод. Однако подсказка ВАР обернулась удалением защитника «Хетафе», а покинувший поле на носилках Окампос, похоже, рискует пропустить решающую часть сезона.

Nasty looking left ankle injury for Sevilla's Lucas Ocampos. Forced inversion when stepped on by opponent.

?Worry for at least lateral ankle sprain. Hopefully avoids fracture but is a concern.

Stretchered off. #LaLiga #SevillaFC #SevillaGetafe pic.twitter.com/YSPdWWhlHf — InjuryMechanisms (@IMechanisms) February 6, 2021

Остается надеяться, что все окажется не так страшно, а роль лидера на себя взвалит Гомес. Изгнанный из «Аталанты» ветеран забил в первом же матче ла лиги. Да и лучший игрок января Эн-Несири не сбавляет обороты. Марокканец с 13 голами обошел Месси, а больше забил только Луис Суарес.

Италия: «Ювентус» уже третий

«Ювентус» — «Рома» — 2:0 (Криштиану Роналду, 13. Ибаньес, 69, в свои ворота).

Команда Андреа Пирло провела великолепную неделю. Сначала «Старая синьора» в гостях обыграла «Интер» (2:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии, а теперь выигран спор за третье место у «Ромы». Это шестая подряд победа туринцев с учетом всех турниров, и на данном отрезке Криштиану Роналду показал, что такое настоящий игрок для больших матчей.

Ronaldo before turning 30:

—463 goals in 718 games



Ronaldo since turning 30:

—300 goals in 326 games pic.twitter.com/DmZUkEZKVi — B/R Football (@brfootball) February 6, 2021

На счету португальца победный гол в споре с наступающим на пятки «Наполи» (2:0), кубковый дубль на «Сан-Сиро» и отличная игра в субботнем матче. Во встрече с «Ромой» — на следующий день после 36-го дня рождения — Роналду к перерыву наиграл на хет-трик. Против оказались перекладина и голкипер «волков» Пау Лопес, но одно взятие ворот состоялось.

Ronaldo before turning 30:

—463 goals in 718 games



Ronaldo since turning 30:

—300 goals in 326 games pic.twitter.com/DmZUkEZKVi — B/R Football (@brfootball) February 6, 2021

Историческое, ведь на четвертом десятке Роналду забил 300 мячей. И, судя по статистике, с годами пятикратный обладатель «Золотого мяча» становится только лучше и эффективнее. До 30 лет у него набралось 463 точных удара в 718 матчах. После 30 — 300 в 326 играх! И, конечно, у короля отличная свита, а главный оруженосец — Мората. В этом сезоне испанец ассистировал Криштиану уже четыре раза.

Англия: Анчелотти испортил юбилей Сульшера

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 3:3 (Кавани, 24.Бруну Фернандеш, 45. Мактоминай, 70 — Дукуре, 49. Хамес Родригес, 52. Калверт-Льюин, 90+5).

В воскресенье в Манчестере вспоминали жертв мюнхенской авиакатастрофы. Игре с «Эвертоном» предшествовала минута молчания, а каждому из погибших 63 года назад «красных дьяволов» на «Олд Траффорд» посвятили персональный баннер.

Еще это был особенный день для Уле Гуннара Сульшера, который проводил 100-й тренерский матч в АПЛ. «Я стал старше, мудрее, и у меня прибавилось седых волос», — признался норвежец, когда накануне ему сообщили о предстоящем юбилее. На игре же главный тренер «МЮ» выглядел воплощением абсолютного спокойствия. Кажется, ни один мускул не дрогнул на его лице как в момент гола Кавани, так и в эпизоде, когда на ровном месте травмировался получивший приз лучшего игрока команды по итогам января Погба.

Но Бруну Фернандеш не может оставить равнодушным никого. Гол португальца, который из-за штрафной забросил мяч «за шиворот» Ульсену, — главный шедевр субботы. Можно по-хорошему позавидовать уверенности португальца, который с 13 мячами является самым результативным полузащитником сезона в чемпионатах «большой пятерки».

BRUNO FERNANDES WHAT DID YOU JUST DO ? pic.twitter.com/LWJfxxExQH — Goal (@goal) February 6, 2021

«Ириски» на фоне хозяев в первом тайме выглядели статистами, однако Карло Анчелотти так продуктивно использовал перерыв, что два первых попадания в створ ворот де Хеа завершились голами. Игра перешла в режим качелей и обернулась инфарктной для «МЮ» развязкой: вырвавшихся вперед хозяев оставили без победы на пятой добавленной арбитром минуте. «Красные дьяволы» не только впервые с октября 2010 года лишились домашней победы, имея перевес в два мяча: они продолжают все дальше отдаляться от титула, в претенденты на который их записали совсем недавно.

Dominic Calvert-Lewin with the equalizer at the death ? pic.twitter.com/1Y5dBeq6em — B/R Football (@brfootball) February 6, 2021

Статистика дня

1-м футболистом, забившим пять мячей в бундеслиге до своего 18-летия, стал полузащитник «Байера» Вирц.

Полузащитник «Байера» Флориан Виртц установил рекорд Бундеслиги ???



Это первый игрок в истории чемпионата, забивший 5 голов до 18 лет ?



Запомни это имя ?https://t.co/BaqQ4qGPPp pic.twitter.com/1N6gpiCwr8 — Матч ТВ (@MatchTV) February 6, 2021

28 лет спустя «Астон Вилла» сумела выиграть оба матча чемпионата у «Арсенала», причем покинувший летом «канониров» голкипер Мартинес дважды сохранил ворота бирмингемцев на замке.

30 минут потребовалось Минамино, чтобы забить первый гол за «Саутгемптон». Столько же мячей в АПЛ было у него за все время выступлений в «Ливерпуле».

300-й гол в бундеслиги забил «Лейпциг». Для этого «быкам» потребовалось 156 матчей.