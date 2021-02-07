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Триллер на «Олд Траффорд», у Роналду 300 голов на четвертом десятке, Зидан ответил критикам

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 02:00
6 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (3:3). Хамес отмечает забитый гол. Фото AFP
6 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (3:3). Хамес отмечает забитый гол. Фото AFP
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Главные события субботы в европейском футболе

Испания: обескровленный «Реал» обошел «Барселону»

«Уэска» — «Реал» — 1:2 (Галан, 48 — Варан, 56, 84).

Бесконечный информационный шторм вокруг «Барселоны» и персонально Месси увел в тень разговоры о будущем Зинедина Зидана. Между тем, пока француз лечился от коронавируса, ряд изданий сообщил, что судьба тренера решена, и по окончании сезона его отправят в отставку. Но если эта информация шла от близких к клубу мадридских СМИ, то имена потенциальных сменщиков — Массимилиано Аллегри и легенду «Королевского клуба» Рауля — почему-то озвучили каталонские издания. Похоже, информационная война в испанском футболе достигла нового уровня.

Однако, закрыв больничный, главный тренер «Реала» на первой же пресс-конференции дал жесткий ответ критикам. «Не смешите меня. Мы заслуживаем того, чтобы продолжать борьбу в чемпионате, — заявил Зидан. — В прошлом году мы выиграли примеру. В прошлом году, а не десять лет назад. Да, мы должны изменить игру. Должны играть лучше. Просто проявите немного уважения. Наверное, я единственный, кто каждый день думает об увольнении. Неприятно, когда каждый раз после плохого матча мне задают такие вопросы. Я не заслуживаю такого обращения. Вы должны немного уважать наш труд».

На наставника «Реала» давят пресса, результаты и бесконечная череда травм. Снова лечится Азар, а теперь после операции на полтора месяца выбыл Серхио Рамос. В заявке на матч с «Уэской» значилось лишь шестеро запасных. Как с такой обоймой играть в Лиге чемпионов — непонятно. Да и в ла лиге все сложно. Настолько, что сливочным пришлось столкнуться с невероятными проблемами против последней команды турнира.

Та забила первой, и могла сделать это еще не раз. Промахи, каркас ворот и невероятная реакция Куртуа оставили «Реал» на плаву, а волевую победу гостям принесли трудовые голы Варана. Характер — фирменная черта зидановской команды, которая после годичной паузы одержала волевую победу на чужом поле и как минимум на сутки обошла «Барселону», выйдя на второе место.

«Севилья» — «Хетафе» — 3:0 (Мунир, 67. Гомес, 87. Эн-Несири, 89).

Игра, поднявшая андалусийцев на третье место, могла бы запомниться сверхудачным выходом на замену почти мгновенно открывшего счет Мунира, но ее будут помнить из-за жуткой травмы главной звезды хозяев Окампоса. Тянувшийся к мячу Даконам, наступил на ногу аргентинца, и у того вывернуло голеностоп. Там не было преднамеренной грубости, и судьи даже проглядели эпизод. Однако подсказка ВАР обернулась удалением защитника «Хетафе», а покинувший поле на носилках Окампос, похоже, рискует пропустить решающую часть сезона.

Остается надеяться, что все окажется не так страшно, а роль лидера на себя взвалит Гомес. Изгнанный из «Аталанты» ветеран забил в первом же матче ла лиги. Да и лучший игрок января Эн-Несири не сбавляет обороты. Марокканец с 13 голами обошел Месси, а больше забил только Луис Суарес.

Италия: «Ювентус» уже третий

«Ювентус» — «Рома» — 2:0 (Криштиану Роналду, 13. Ибаньес, 69, в свои ворота).

Команда Андреа Пирло провела великолепную неделю. Сначала «Старая синьора» в гостях обыграла «Интер» (2:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии, а теперь выигран спор за третье место у «Ромы». Это шестая подряд победа туринцев с учетом всех турниров, и на данном отрезке Криштиану Роналду показал, что такое настоящий игрок для больших матчей.

На счету португальца победный гол в споре с наступающим на пятки «Наполи» (2:0), кубковый дубль на «Сан-Сиро» и отличная игра в субботнем матче. Во встрече с «Ромой» — на следующий день после 36-го дня рождения — Роналду к перерыву наиграл на хет-трик. Против оказались перекладина и голкипер «волков» Пау Лопес, но одно взятие ворот состоялось.

Историческое, ведь на четвертом десятке Роналду забил 300 мячей. И, судя по статистике, с годами пятикратный обладатель «Золотого мяча» становится только лучше и эффективнее. До 30 лет у него набралось 463 точных удара в 718 матчах. После 30 — 300 в 326 играх! И, конечно, у короля отличная свита, а главный оруженосец — Мората. В этом сезоне испанец ассистировал Криштиану уже четыре раза.

Англия: Анчелотти испортил юбилей Сульшера

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 3:3 (Кавани, 24.Бруну Фернандеш, 45. Мактоминай, 70 — Дукуре, 49. Хамес Родригес, 52. Калверт-Льюин, 90+5).

В воскресенье в Манчестере вспоминали жертв мюнхенской авиакатастрофы. Игре с «Эвертоном» предшествовала минута молчания, а каждому из погибших 63 года назад «красных дьяволов» на «Олд Траффорд» посвятили персональный баннер.

Еще это был особенный день для Уле Гуннара Сульшера, который проводил 100-й тренерский матч в АПЛ. «Я стал старше, мудрее, и у меня прибавилось седых волос», — признался норвежец, когда накануне ему сообщили о предстоящем юбилее. На игре же главный тренер «МЮ» выглядел воплощением абсолютного спокойствия. Кажется, ни один мускул не дрогнул на его лице как в момент гола Кавани, так и в эпизоде, когда на ровном месте травмировался получивший приз лучшего игрока команды по итогам января Погба.

Но Бруну Фернандеш не может оставить равнодушным никого. Гол португальца, который из-за штрафной забросил мяч «за шиворот» Ульсену, — главный шедевр субботы. Можно по-хорошему позавидовать уверенности португальца, который с 13 мячами является самым результативным полузащитником сезона в чемпионатах «большой пятерки».

«Ириски» на фоне хозяев в первом тайме выглядели статистами, однако Карло Анчелотти так продуктивно использовал перерыв, что два первых попадания в створ ворот де Хеа завершились голами. Игра перешла в режим качелей и обернулась инфарктной для «МЮ» развязкой: вырвавшихся вперед хозяев оставили без победы на пятой добавленной арбитром минуте. «Красные дьяволы» не только впервые с октября 2010 года лишились домашней победы, имея перевес в два мяча: они продолжают все дальше отдаляться от титула, в претенденты на который их записали совсем недавно.

Статистика дня

1-м футболистом, забившим пять мячей в бундеслиге до своего 18-летия, стал полузащитник «Байера» Вирц.

28 лет спустя «Астон Вилла» сумела выиграть оба матча чемпионата у «Арсенала», причем покинувший летом «канониров» голкипер Мартинес дважды сохранил ворота бирмингемцев на замке.

30 минут потребовалось Минамино, чтобы забить первый гол за «Саутгемптон». Столько же мячей в АПЛ было у него за все время выступлений в «Ливерпуле».

300-й гол в бундеслиги забил «Лейпциг». Для этого «быкам» потребовалось 156 матчей.

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