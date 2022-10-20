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Сегодня, 17:28

Венгерский журналист: «Фанаты «Ференцвароша» довольны Черчесовым»

Венгерский журналист прокомментировал результаты «Ференцвароша» в этом сезоне под руководством Черчесова
Руслан Минаев
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Журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола прокомментировал результаты «Ференцвароша» в этом сезоне под руководством Станислава Черчесова.

«Недовольны ли фанаты «Ференцвароша» Черчесовым? Раньше такое было, но не сейчас. С того времени, как его назначили, «Ференцварош» выиграл чемпионат, а сейчас добивается успеха в Лиге Европы, поэтому фанаты им довольны. Четыре матча в ЛЕ и девять очков, лидерство в чемпионате, какие могут быть вопросы?» — цитирует Борболу Sport24.

«Ференцварош» Черчесова на выезде проиграл команде третьего дивизиона «Иванче» (2:3 после д.в.) в 1/16 Кубка Венгрии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-20-polskiy-zhurnalist-fanaty-dovolny-cherchesovym-devyat-ochkov-v-le-liderstvo-v-chempionate-kakiye-voprosy
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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