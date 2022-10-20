Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:57

Булыкин объяснил, при каких обстоятельствах Кокорин сможет вернуться в сборную России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о шансах нападающего «Ариса» Александра Кокорина вернуться в российскую национальную команду.

«Для того чтобы играть в сборной, нужно быть в форме не только пару месяцев, а как минимум, в сезоне. Как минимум тут есть психологическая составляющая и ещё несколько моментов, чтобы микроклимат в коллективе был хороший. У Кокорина задача простая — играть, забивать и выходить на свой прежний уровень. Любой тренер, если футболист будет забивать по два гола возьмем его в сборную по-любому. Для любого футболиста играть в сборной — это верх профессионализма. Это показывает, что ты достоин играть в сборной, потому что ты делаешь все правильно и увеличивает твою стоимость», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Являясь игроком «Фиорентины», 31-летний российский футболист выступает за «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за кипрскую команду.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10365422-bulykin-rasskazal-pri-kakih-usloviyah-kokorin-mozhet-vernutsya-v-sbornuyu-rossii.html
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Русский спас клуб и вывел его в АПЛ»: российский миллиардер покидает английский футбол
Шикарное начало сезона русских в НХЛ: Тарасенко забивает, Ничушкин отрабатывает контракт
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дешам считает, что «Золотой мяч» Бензема является победой всего французского футбола
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости