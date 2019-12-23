Защитник «Зальцбурга» Фаркаш перенес инсульт перед тренировкой

Защитник «Зальцбурга» Патрик Фаркаш рассказал, что перенес инсульт. Это случилось в октябре на тренировке, которую команда проводил перед матчем Лиги чемпионов против «Наполи» (2:3), сообщает ESPN.

27-летний защитник сказал, что он упал в обморок за 20 минут до утреннего занятия, а затем не мог двигаться и говорить.

Игроку удалось быстро восстановиться, и после 2-месячного отсутствия он вернулся к тренировкам с командой. Ему все еще требуется разжижение крови, однако он уверен, что сможет вернуться в футбол в начале 2020 года.