ПАОК проиграл в полуфинале Кубка Греции. Оздоев получил желтую карточку

ПАОК на выезде потерпел поражение от «Панатинаикоса» в матче 1/2 финала Кубка Греции. Основное и дополнительное время завершились ничьей — 2:2, а в серии пенальти оказались точнее хозяева поля — 6:5.

Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев вышел на замену на 73-й минуте. В начале дополнительного времени он получил желтую карточку и не реализовал свою попытку в серии пенальти.

Российский вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин на поле не выходил.