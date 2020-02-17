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Яя Туре может продолжить карьеру в «Ботафого»

20:03
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Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может продолжить карьеру в «Ботафого». Руководство клуба уже одобрило кандидатуру 36-летнего ивуарийца, сообщает O Globo.

На данный момент Туре находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был китайский «Циндао».

Туре в составе «Олимпиакоса», «Барселоны» и «Манчестер Сити» завоевал в общей сложности 16 клубных трофеев, включая Лигу чемпионов, в которой он победил вместе с «Барсой в сезоне-2008/09.

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