Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может продолжить карьеру в «Ботафого». Руководство клуба уже одобрило кандидатуру 36-летнего ивуарийца, сообщает O Globo.

На данный момент Туре находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был китайский «Циндао».

Туре в составе «Олимпиакоса», «Барселоны» и «Манчестер Сити» завоевал в общей сложности 16 клубных трофеев, включая Лигу чемпионов, в которой он победил вместе с «Барсой в сезоне-2008/09.